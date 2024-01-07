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Экс-прокурор Украины оценил потери ВСУ в 500 тыс. человек

Экс-прокурор Луценко: ВСУ с начала конфликта потеряли 500 тыс. военных
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе текущего конфликта ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Об этом 7 января сообщил бывший прокурор Украины Юрий Луценко.

Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации. Луценко придерживается мнения, что тем самым украинцев удастся мотивировать идти добровольно на службу в ВСУ, а не уклоняться от мобилизации.

«Я знаю, как они этого не хотят. Но другим способом вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными байками о том, что может служить кто угодно, кроме меня, невозможно», — заявил Луценко в эфире телеканала «Прямой».

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Ранее, 27 декабря, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис оценил потери украинской армии. По его словам, они составляют около полумиллиона человек. К такому выводу он пришел на основании того, что Киев намеревается рекрутировать в ВСУ такое же количество военных.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

В тот де день в Сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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