Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют около 500 тыс. человек, заявил 27 декабря подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Он напомнил, что на Украине с начала конфликта действует непрерывная мобилизация. При этом после провалившегося летнего контрнаступления украинские власти заявили о намерении рекрутировать в ВСУ еще 500 тыс. человек.

«Это говорит о том, что они не могут никуда идти в наступление, потому что у них нехватка буквально всех категорий вещей, которые вы только можете себе представить. Полмиллиона (число человек, которых хочет мобилизовать украинская власть. — Ред.) говорит о том, что потери [ВСУ], вероятно, уже близки к этой цифре, а возможно, даже больше», — добавил американский подполковник в отставке.

Ранее, 25 декабря, украинский кабмин внес в парламент республики новый законопроект о мобилизации на Украине. Согласно документу, всех срочников предполагается уволить в запас, а саму срочную службу исключить как вид исполнения воинского долга. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а всех признанных ограниченно годными обязать повторно пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся льгот и доступа к госуслугам.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб страны и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Однако сам Залужный позднее опроверг слова Зеленского о числе мобилизуемых. В частности, в эфире телеканала «Рада» главком ВСУ заявил, что командование украинской армии якобы не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было объявлено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.