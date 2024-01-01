Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Политика
ЦИК РФ завершил прием документов для участия в выборах президента России
Армия
Путин вручил памятные значки участникам спецоперации
Мир
Американский подполковник оценил потери ВСУ в 500 тыс. военнослужащих
Общество
В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших при обстреле города ВСУ
Общество
В России прошла новогодняя акция «Забег обещаний»
Мир
Прокуратура взяла под контроль ход дела о гибели пятилетней россиянки на Пхукете
Общество
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 25 человек
Общество
Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Мир
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции
Общество
Путин провел еще одну встречу с участниками СВО
Общество
В новогоднюю ночь в Москве родилось 54 ребенка
Происшествия
Автобус насмерть сбил женщину на севере Москвы
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Тверской области
Мир
Два человека погибли в Японии в результате серии землетрясений
Сюжет:

Американский подполковник оценил потери ВСУ в 500 тыс. военнослужащих

Подполковник США Дэвис: потери ВСУ достигают около полумиллиона солдат
0
Фото: ТАСС/Красильников Станислав
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют около 500 тыс. человек, заявил 27 декабря подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Он напомнил, что на Украине с начала конфликта действует непрерывная мобилизация. При этом после провалившегося летнего контрнаступления украинские власти заявили о намерении рекрутировать в ВСУ еще 500 тыс. человек.

«Это говорит о том, что они не могут никуда идти в наступление, потому что у них нехватка буквально всех категорий вещей, которые вы только можете себе представить. Полмиллиона (число человек, которых хочет мобилизовать украинская власть. — Ред.) говорит о том, что потери [ВСУ], вероятно, уже близки к этой цифре, а возможно, даже больше», — добавил американский подполковник в отставке.

Дырка на границе: Киев намерен призвать украинских беженцев в ряды ВСУ
Власти Украины ищут способы вернуть военнообязанных мужчин из Европы

Ранее, 25 декабря, украинский кабмин внес в парламент республики новый законопроект о мобилизации на Украине. Согласно документу, всех срочников предполагается уволить в запас, а саму срочную службу исключить как вид исполнения воинского долга. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а всех признанных ограниченно годными обязать повторно пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся льгот и доступа к госуслугам.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб страны и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Однако сам Залужный позднее опроверг слова Зеленского о числе мобилизуемых. В частности, в эфире телеканала «Рада» главком ВСУ заявил, что командование украинской армии якобы не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было объявлено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024