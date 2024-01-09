Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за 2023 год более 215 тыс. человек
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 января заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год.
«За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения», — сообщил он в ходе тематического селекторного совещания с руководством Вооруженных Сил (ВС) РФ, добавив, что подразделения российских войск методично снижают боевой потенциал Киева.
Глава военного ведомства также предупредил, что, несмотря на истощение людского ресурса Вооруженных формирований Украины, а также потери украинской армии на фронте, США не оставляют попытки осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных.
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