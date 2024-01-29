Зеленский заявил о 880 тыс. военнослужащих в составе «миллионных» ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в ВСУ служат до 880 тыс. человек, при этом отметив, что это «миллионная» армия. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу ARD 28 января.

Отвечая на вопрос о привлечении к военной службе украинцев, которые выехали из страны, Зеленский отметил, что у них есть «миллионная армия».

«У нас 880 тыс. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 млн человек сейчас, сейчас конкретно 30 млн людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев стремится вернуть граждан мобилизационного возраста, но при этом не все обязательно должны идти на фронт, дополняет «Газета.Ru».

11 января газета The Times сообщала, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну.

Ранее, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.



До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.