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The Times предрекла рост бегства украинцев от мобилизации

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Фото: REUTERS/Stringer
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Из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан, об этом 11 января пишет газета The Times.

Как уточняет автор материала, в стране наблюдается хроническая усталость граждан от конфликта, нехватка вооружения, а ВСУ несут тяжелые потери. На этом фоне всё меньше украинцев готовы сражаться и принимают решение покинуть страну.

С начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу. Как полагают в спецслужбе, из-за скорого принятия проекта закона число беглецов будет увеличиваться.

Большая часть нарушителей задержана на границе Украины с Румынией и Венгрией. Мужчины используют поддельные документы об освобождении от мобилизации, прячутся в автомобилях, кто-то пытается переплыть глубокую реку Тиса.

До принятия законопроекта о мобилизации суды Украины относительно снисходительны к тем, кто пытается нелегально покинуть страну. Если речь не идет о подделке документов, правонарушение является административным.

Для контрабандистов, перевозящих граждан, обвинения являются уголовными, а штрафы — более суровыми. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

6 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

В декабре 2023 года Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование Вооруженных сил Украины не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

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Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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