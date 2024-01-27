Активист из Тюмени подал в суд на Mutabor из-за «голой» вечеринки

Активист из Тюмени подал в суд на московский ночной клуб Mutabor из-за проведения «голой» вечеринки блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, сообщили 27 января в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Иск был зарегистрирован Лефортовским районным судом, он же назначил по нему предварительное судебное заседание. Житель Тюмени требует от ООО «Арт Центр» (Mutabor) компенсировать моральный вред, нанесенный данным мероприятием.

«По мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки almost naked party на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни», — сказано в сообщении.

Какую конкретно сумму тюменец запросил взыскать с клуба, неизвестно.

Заявитель не раз выступал против пропаганды нетрадиционных ценностей, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 23 января, Таганский районный суд Москвы зарегистрировал иск к Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за «голую» вечеринку. Иск был подан Трещевым А.С. В нем содержится требование перечислить в счет компенсации морального вреда в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» 1 млрд рублей и $1 млрд.

До этого, 16 января, Таганский суд отказал в принятии иска Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда из-за «голой» вечеринки. Иск был подан продюсером Александром Иншаковым, к нему присоединились 22 человека. Иншаков требовал возместить нанесенный моральный ущерб:1 млрд рублей должна была заплатить телеведущая, а $1 млрд — МТС.

В начале января Хамовнический суд Москвы также вернул Иншакову коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку. Иск был возвращен, так как Ивлеева зарегистрирована не в столичном районе Хамовники, а на территории иного субъекта РФ.

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

29 декабря Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

10 января в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Лефортовский суд приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм во время «голой» вечеринки. Отсчет производится с момента опечатывания здания — с 27 декабря 2023 года.