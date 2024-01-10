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Суд вернул заявителям иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку. Об этом в среду, 10 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Определением от 9 января 2024 года Хамовнический районный суд города Москвы вернул исковое заявление Иншакова А.И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А.В. <...>», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что иск был возвращен, поскольку Ивлеева зарегистрирована не в столичном районе Хамовники, а на территории иного субъекта РФ.

Ранее, 26 декабря, адвокат Владислав Атаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. В частности, вечеринка причинила значительный нравственный ущерб миллионам российских граждан вследствие нарушения их достоинства и попрания традиционных для России семейных и культурных ценностей, мотивировал свое решение Атаманюк.

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«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ. За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

29 декабря стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

10 января в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Лефортовский районный суд Москвы приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм во время «голой» вечеринки. Уточнялось, что отсчет будет производиться с момента опечатки здания, а именно с 27 декабря 2023 года.

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