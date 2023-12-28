В списке гостей вечеринки Ивлеевой оказались блогеры-миллионники

В списке гостей провокационной вечеринки, организованной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой, оказались блогеры-миллионники Саша Спилберг, Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина, Карина Карамбейби и другие. Об этом 28 декабря «Известиям» сообщил информированный источник.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Саша Спилберг

Так, на страницу блогера и телеведущей Ксении Бородиной в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подписаны 21 млн человек, а ее Telegram-канал читает больше 900 тыс. пользователей. В списке гостей значится и бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) Дилара Зинатуллина, имеющая 4 млн фолловеров в Instagram.

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин Ксения Бородина

Канал Карины Карамбейби в YouTube смотрят более 3,7 млн человек. Кумир подростков Саша Спилберг начала вести свой блог на YouTube в 2010-х годах и сейчас ее канал насчитывает уже 6,34 млн подписчиков. Сама себя девушка позиционирует как «YouTuber с 1 млрд просмотров и DJ».

Фото: соцсети Карина Карамбейби

В списке гостей присутствуют и блогеры с аудиторией поменьше. В частности, Наталья Архангельская, соосновательница Telegram-канала «Антиглянец», посвященного «глянцевому зазеркалью без цензуры» с аудиторией более 250 тыс. человек.

Фото: соцсети Наталия Архангельская

«Известия» направили запросы блогерам относительно их участия в скандальном мероприятии.

До этого 28 декабря источник «Известий» также рассказал, что среди приглашенных на «голую» вечеринку в московском клубе Mutabor оказались не только звезды эстрады, но и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. В частности, среди гостей мероприятия числится Инга Берман и Ольга Карпуть — жены основателей Capital Group Эдуарда Бермана и Павла Тё. И дочь депутата Артура Чилингарова Ксения.

Ранее в этот день «Известия» опубликовали список гостей вечеринки. Так, в клуб были приглашены музыкальные исполнители, такие как Anna ASTI, Дима Билан, Наталья Ионова (Глюк'oZa), Джиган, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, рэпер Николай Васильев (известный под псевдонимом VACÍO), журналистка Ксения Собчак, видеоблогер Аня Покров, известный продюсер, руководитель одной из крупных онлайн-платформ, вице-президент МТС Игорь Мишин и многие другие.

«Почти голая» вечеринка состоялась 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Одним из первых это сделал рэпер Васильев, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Киркоров также принес извинения за участие в вечеринке Ивлеевой. Он отметил, что не знал о характере событий, которые будут происходить на вечеринке и указал, что в нынешние трудные времена артист его масштаба «не может так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях».

Роскомнадзор, изучив материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Позже, 26 декабря, адвокат Владислав Атаманюк сообщил, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.