«Известия» публикуют полный список гостей «голой» вечеринки Ивлеевой

«Известия» в четверг, 28 декабря, публикуют список гостей «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

На вечеринку были приглашены музыкальные исполнители, такие как Anna ASTI, Дима Билан, Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa, Джиган, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Николай Васильев, который выступает под псевдонимом VACÍO. Кроме того, в списке гостей присутствовали журналистка Ксения Собчак, видеоблогер Аня Покров и многие другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В общем списке гостей более 170 человек.

«Почти голая» вечеринка состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Одним из первых это сделал рэпер Васильев, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Киркоров также принес извинения за участие в вечеринке Ивлеевой. Он отметил, что не знал о характере событий, которые будут происходить на вечеринке. При этом он указал, что в нынешние трудные времена артист его масштаба «не может так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях».

В результате Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Позже, 26 декабря, адвокат Владислав Атаманюк сообщил, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей. По данным источника «Известий», стоимость услуг по договору составила 2,6 млн рублей в качестве аренды помещения в клубе Mutabor и 1,06 млн рублей в качестве услуг по режиссуре программы мероприятия. Выступления артистов в эту сумму не входят.