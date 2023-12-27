Стоимость площадки для «голой вечеринки» Ивлеевой составила 3,6 млн рублей

Стоимость площадки для «голой вечеринки» телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал источник «Известий».

Отмечается, что стоимость услуг по договору составила 2,6 млн рублей в качестве аренды помещения в клубе Mutabor и 1,06 млн рублей в качестве услуг по режиссуре программы мероприятия. Выступления артистов в эту сумму не входят. Так, например, на вечеринке выступала певица Анна Asti.

Кроме того, собеседник отметил, что изначально мероприятие артикулировалось как фотовыставка, то есть про дресс-код вечеринки и ее концепцию в заведении, по его словам, не знали. Однако в видеообращении 24 декабря в своем Telegram-канале блогер поделилась, что дресс-код мероприятия действительно назывался almost naked, то есть «почти голый». Всем приглашенным были отправлены референсы, весьма спокойные, а гости уже сами интерпретировали свои костюмы, объяснила Ивлеева.

Ранее 27 декабря сообщалось, что ночной клуб Mutabor опечатали. По информации собеседника «Известий», в ходе проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии. Также выявлены нарушения санитарных норм. При этом предписание Роспотребнадзора клуб получил 20 декабря, еще до вечеринки.

«Почти голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

Роскомнадзор, изучив материалы с вечеринок, обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды. В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Кроме того, один из участников вечеринки, рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

26 декабря адвокат Владислав Атаманюк рассказал, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.