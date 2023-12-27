В Москве опечатали клуб Mutabor

В Москве опечатали ночной клуб Mutabor, в котором прошла скандальная «почти голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил в среду, 27 декабря, источник «Известий».

По его данным, в ходе проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии. Также выявлены нарушения санитарных норм. При этом предписание Роспотребнадзора клуб получил 20 декабря, еще до вечеринки.

Ранее в этот день источник рассказал, что в клубе проводится проверка по факту возможных нарушений. Как отметил собеседник издания, проверку организовали правоохранительные органы совместно с контролирующими органами Роспотребнадзора. С его слов, общественники ранее неоднократно жаловались на деятельность клуба.

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

На следующий день, 21 декабря, общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

Роскомнадзор, изучив материалы с вечеринок, обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды. В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Кроме того, один из участников вечеринки, рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

26 декабря стало известно, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей. По словам адвоката Владислава Атаманюка, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.