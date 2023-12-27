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Источник сообщил о проверке клуба Mutabor после вечеринки Ивлеевой

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В Москве в ночном клубе Mutabor после «почти голой вечеринки» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой проводится проверка по факту возможных нарушений. Об этом сообщил 27 декабря источник «Известий».

Как отметил собеседник издания, проверку организовали правоохранительные органы совместно с контролирующими органами Роспотребнадзора. С его слов, общественники ранее неоднократно жаловались на деятельность клуба.

На вопрос «Известий», как после случившегося обстоят дела в заведении, в Mytabor отвечать отказались.

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«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

На следующий день, 21 декабря, общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

Роскомнадзор, изучив материалы с вечеринок, обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды. В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Кроме того, один из участников вечеринки, рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Кроме того, 26 декабря против Ивлеевой был подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей. По словам адвоката Владислава Атаманюка, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в специально созданный по поручению президента РФ Владимира Путина государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

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