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Среди приглашенных на «голую» вечеринку Ивлеевой оказались жены основателей Capital Group

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Среди приглашенных на «голую» вечеринку телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor оказались не только звезды эстрады, но и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Об этом сообщил 28 декабря источник «Известий».

В частности, среди гостей мероприятия числится Инга Берман и Ольга Карпуть — жены основателей Capital Group Эдуарда Бермана и Павла Тё.

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Инга Берман

Фигурирует в списках и жена ресторатора Бориса Зарькова Ирина. Зарьков является основателем ресторанной группы White Rabbit Family, в которую входят фешенебельные столичные рестораны «Сахалин», «Горыныч», Selfie, «Гвидон».

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Ирина Зарькова

Кроме того, в списке значится Дана Манасир — дочь бизнесмена, основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира и владелицы семейного клуба Vikiland Виктории Манасир. Зияд Манасир в 2016 году вошел в топ-200 богатейших бизнесменов по версии Forbes, его состояние оценивалось в $600 млн (1,1 млрд рублей). В апреле прошлого года он попал в поле зрения СМИ после того, как появилась информация о его намерении продать самый дорогой особняк в России со скидкой — речь шла об особняке в подмосковной Истре, за который он, согласно публикациям, планировал выручить 10 млрд рублей.

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Дана Манасир

Также среди приглашенных гостей мероприятия указана дочь депутата Артура Чилингарова Ксения. Примечательно, что она засветилась на фотографиях с вечеринки в Telegram-канале Ольги Карпуть. Но пост позднее был удален.

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Фото: соцсети
Ольга Карпуть

«Известия» направили запросы относительно их участия в скандальном мероприятии.

Голь и выдумки: какое наказание грозит гостям вечеринки Ивлеевой
Вслед за рэпером Vacio проблемы начались и у других участников скандала в клубе «Мутабор»

Ранее в этот день «Известия» опубликовали список гостей вечеринки. Так, в клуб были приглашены музыкальные исполнители, такие как Anna ASTI, Дима Билан, Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa, Джиган, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Николай Васильев, который выступает под псевдонимом VACÍO. Кроме того, в списке гостей присутствовали журналистка Ксения Собчак, видеоблогер Аня Покров, известный продюсер, руководитель одной из крупных онлайн-платформ, вице-президент МТС Игорь Мишин и многие другие.

«Почти голая» вечеринка состоялась 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Одним из первых это сделал рэпер Васильев, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Киркоров также принес извинения за участие в вечеринке Ивлеевой. Он отметил, что не знал о характере событий, которые будут происходить на вечеринке. При этом он указал, что в нынешние трудные времена артист его масштаба «не может так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях».

В результате Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Позже, 26 декабря, адвокат Владислав Атаманюк сообщил, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей. По данным источника «Известий», стоимость услуг по договору составила 2,6 млн рублей в качестве аренды помещения в клубе Mutabor и 1,06 млн рублей в качестве услуг по режиссуре программы мероприятия. Выступления артистов в эту сумму не входят.

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