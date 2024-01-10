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Суд приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Лефортовский районный суд Москвы приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм во время «голой вечеринки» со звездами. Об этом 10 января сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд постановил признать ООО «АРТ ЦЕНТР» виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности клуба «МУТАБОР» на срок 90 суток», — говорится в сообщении.

Как уточняется, отсчет будет производиться с момента опечатки здания, а именно с 27 декабря 2023 года. У защиты еще есть время на обжалование решения суда.

Голь и выдумки: какое наказание грозит гостям вечеринки Ивлеевой
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«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

26 декабря адвокат Владислав Атаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. Кроме того, 27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей.

29 декабря стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

7 января стало известно, что российское авторское общество (РАО) подало в суд на владельцев ночного клуба Mutabor из-за музыкальных композиций, которые использовались заведением во время проведения «голой вечеринки». По информации «Известий», к ООО «Арт Центр», которое владеет клубом Mutabor, был подан иск на сумму 537 тыс. рублей.

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