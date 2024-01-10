Суд приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм

Лефортовский районный суд Москвы приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм во время «голой вечеринки» со звездами. Об этом 10 января сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд постановил признать ООО «АРТ ЦЕНТР» виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности клуба «МУТАБОР» на срок 90 суток», — говорится в сообщении.

Как уточняется, отсчет будет производиться с момента опечатки здания, а именно с 27 декабря 2023 года. У защиты еще есть время на обжалование решения суда.

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

26 декабря адвокат Владислав Атаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. Кроме того, 27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей.

29 декабря стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

7 января стало известно, что российское авторское общество (РАО) подало в суд на владельцев ночного клуба Mutabor из-за музыкальных композиций, которые использовались заведением во время проведения «голой вечеринки». По информации «Известий», к ООО «Арт Центр», которое владеет клубом Mutabor, был подан иск на сумму 537 тыс. рублей.