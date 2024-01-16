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В суд поступил иск на 1 млрд рублей за организацию «голой» вечеринки Ивлеевой

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Фото: Соцсети
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В Таганский суд Москвы во вторник, 16 января, поступил коллективный иск к телеведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации нанесенного морального вреда за провокационную «голую» вечеринку в клубе Mutabor.

Согласно судебному документу, соответчиком по зарегистрированному иску является ПАО «МТС».

По данным ТАСС, сумма требуемой компенсации с момента отклонения предыдущего иска всё также составляет 1 млрд рублей.

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«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения.

Затем, 22 декабря, в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ. За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

26 декабря адвокат Владислав Атаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. В частности, вечеринка причинила значительный нравственный ущерб миллионам российских граждан вследствие нарушения их достоинства и попрания традиционных для России семейных и культурных ценностей, мотивировал свое решение Атаманюк.

После этого, 29 декабря, стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

10 января в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Лефортовский районный суд Москвы приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм во время «голой» вечеринки. Уточнялось, что отсчет будет производиться с момента опечатки здания, а именно с 27 декабря 2023 года.

В тот же день стало известно, что Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку. Уточнялось, что иск был возвращен, поскольку Ивлеева зарегистрирована не в столичном районе Хамовники, а на территории иного субъекта РФ.

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