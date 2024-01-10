Прикройтесь: организаторов вечеринки Ивлеевой могут ждать новые проверки
Злоключения клуба Mutabor вряд ли ограничатся приостановкой его деятельности, полагают опрошенные «Известиями» юристы. Они считают, что после решения суда, который 10 января по требованию Роспотребнадзора ограничил работу заведения на 90 суток, организацию вновь начнут проверять. Кроме того, в ближайшие месяцы после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой продолжатся проверки участников мероприятия — со стороны надзорных ведомств и налоговой инспекции. Ранее под повторный арест за мелкое хулиганство попал и рэпер VACÍO, пришедший на мероприятие в одном носке.
Голые последствия
Лефортовский районный суд приостановил работу столичного клуба Mutabor, который проверяли после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Он рассматривал административный протокол Роспотребнадзора по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Срок суд установил максимальный для этой статьи — 90 дней, он будет отсчитываться от дня опечатывания заведения — 27 декабря 2023 года.
Поводом для проверки стало присутствие в клубе инфицированного больного, сообщил источник «Известий». Однако что это было за заболевание не разглашается, заседание суда именно поэтому проходило в закрытом режиме. Кроме того, часть алкогольной продукции заведение продавало без лицензии — это еще одно предписание Роспотребнадзора, оно было выписано 20 декабря, еще до вечеринки, тогда как скандальное мероприятие проходило в ночь на 21 декабря.
Работа оперативных служб на территории клуба «Мутабор»
Среди гостей в Mutabor заметили российских звезд Филиппа Киркорова, Диму Билана, Ксению Собчак. Общественные активисты — движение «Сорок сороков» и еще несколько организаций — после мероприятия, участники которого активно «отчитывались» в соцсетях, обратились в правоохранительные органы. Они просили проверить вечеринку на предмет пропаганды наркотиков и деятельности ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Суд встал на сторону истцов.
Суд 22 декабря 2023 года арестовал на 15 суток одного из участников вечеринки — рэпера VASIO (Николай Васильев). Он пришел на вечеринку, прикрывшись только одним носком. Его признали виновным в мелком хулиганстве. Также мужчину оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений — суд установил, что он распространял в соцсетях публикации с таким запрещенным контентом.
6 января, в день выхода рэпера из изолятора, Васильева повторно задержали за мелкое хулиганство и арестовали еще на 10 суток. А член Ассоциации профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Лобарев рассказал «Известиям», что рэперу вручили повестку в военкомат.
— Он показал повестку. Говорит, что, после того как 15 суток отбыл, его отвезли в военкомат на Белорусскую и вручили повестку на 9 января, — сказал он.
Штрафы и мощи
На этом последствия скандальной вечеринки не закончились. Хамовнический суд Москвы 26 декабря зарегистрировал коллективный иск к Анастасии Ивлеевой, подписи под которым поставили 23 человека. Истцы намерены взыскать с телеведущей 1 млрд рублей как компенсацию за моральный вред.
Этот иск 9 января был отклонен. Суд указал, что сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта России. Об этом 10 января сообщила пресс-служба суда.
А 29 декабря Лефортовский районный суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тыс. рублей за организацию вечеринки — ее признали виновной в административном нарушении по статье об организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.
К самому Mutabor Российское авторское общество (РАО) подало иск на более полумиллиона рублей из-за музыкальных композиций, которые использовало заведение. По информации «Известий», в РАО считают, что ответчик просрочил платежи, и требуют выплатить компенсацию.
Кроме того, РАО также подало иск на сумму 2 млн рублей к Филиппу Киркорову. Однако суть претензий к певцу пока не известна.
Источник «Известий» отметил, что, согласно документам, Mutabor не проводил вечеринку Ивлеевой, а только сдал свое помещение в аренду субподрядчику — ООО «Департамент Маркетинг». Эта же компания режиссировала мероприятие. При этом стоимость услуг по договору аренды составила 2,6 млн рублей, а услуги режиссуры — чуть более 1 млн рублей.
Как выяснили «Известия», еще до «голой» вечеринки общественники неоднократно жаловались на деятельность клуба, что стало основанием для проверок заведения Департаментом торговли и услуг Москвы.
В начале января учредитель клуба Mutabor Михаил Данилов заявил, что выступает против «мракобесия и дьявольщины» и «поддерживает церковь». Бизнесмен сообщил, что подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Иконы Божией Матери «Знамение», который находится в Романовом переулке недалеко от Кремля.
Территория клуба «Мутабор»
Что ждет участников вечеринки
В ближайшие месяцы могут появиться сообщения о возбуждении административных либо уголовных дел в отношении лиц, причастных к «голой» вечеринке, считает юрист Михаил Лисин.
— Уже сейчас в отношении блогеров, артистов из числа участников голой вечеринки идут налоговые проверки, проверяют и деятельность владельцев Mutabor, — сказал он «Известиям». — Не исключено, что по результатам проверок будут приниматься жесткие процессуальные решения.
Например, приостановление деятельности клуба — уже достаточно серьезное последствие, которое влечет многомиллионные убытки, отметил эксперт.
Помимо внимания фискальных органов, полиции и Роскомнадзора к отдельным участникам мероприятия, можно прогнозировать еще и интерес со стороны Следственного комитета, полагает адвокат, президент международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» Александр Почуев.
Анастасия Ивлеева
— В сложившейся ситуации Анастасии Ивлеевой не позавидуешь, — сказал он «Известиям». — Нашумевшая вечеринка демонстрирует важность объективной оценки всех рисков, когда проводишь свои мероприятия на грани закона. Следком очень часто возбуждает дела по статье УК, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
В случае если такое преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, виновникам может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы.
Но основной удар придется со стороны налоговой, полагает Михаил Лисин. За такие преступления (если они будут выявлены) может последовать лишение свободы до трех лет, добавил Александр Почуев. Если подозрения и в пропаганде ЛГБТ окажутся обоснованными, то ответственность, по его словам, может составить до восьми лет заключения.
Сам клуб Mutabor, вероятно, после истечения 90 дней снова начнут проверять — в итоге его могут закрыть насовсем, а потом возродить под новым названием либо изменить юрлицо, чтобы не ассоциироваться со скандальной вечеринкой, считает адвокат коллегии адвокатов Москвы «Комаев и партнеры» Мурат Гаджиболатов.
В клубе «Известиям» не прокомментировали решение суда.