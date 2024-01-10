Прикройтесь: организаторов вечеринки Ивлеевой могут ждать новые проверки

Злоключения клуба Mutabor вряд ли ограничатся приостановкой его деятельности , полагают опрошенные «Известиями» юристы. Они считают, что после решения суда, который 10 января по требованию Роспотребнадзора ограничил работу заведения на 90 суток, организацию вновь начнут проверять . Кроме того, в ближайшие месяцы после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой продолжатся проверки участников мероприятия — со стороны надзорных ведомств и налоговой инспекции . Ранее под повторный арест за мелкое хулиганство попал и рэпер VACÍO, пришедший на мероприятие в одном носке.

Голые последствия

Лефортовский районный суд приостановил работу столичного клуба Mutabor , который проверяли после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой . Он рассматривал административный протокол Роспотребнадзора по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения . Срок суд установил максимальный для этой статьи — 90 дней, он будет отсчитываться от дня опечатывания заведения — 27 декабря 2023 года.

Поводом для проверки стало присутствие в клубе инфицированного больного , сообщил источник «Известий». Однако что это было за заболевание не разглашается , заседание суда именно поэтому проходило в закрытом режиме. Кроме того, часть алкогольной продукции заведение продавало без лицензии — это еще одно предписание Роспотребнадзора , оно было выписано 20 декабря, еще до вечеринки, тогда как скандальное мероприятие проходило в ночь на 21 декабря.

Работа оперативных служб на территории клуба «Мутабор» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди гостей в Mutabor заметили российских звезд Филиппа Киркорова, Диму Билана, Ксению Собчак. Общественные активисты — движение «Сорок сороков» и еще несколько организаций — после мероприятия, участники которого активно «отчитывались» в соцсетях, обратились в правоохранительные органы. Они просили проверить вечеринку на предмет пропаганды наркотиков и деятельности ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Суд встал на сторону истцов .

Репер VACÍO (справа) на заседании суда Фото: Московские суды общей юрисдикции

Суд 22 декабря 2023 года арестовал на 15 суток одного из участников вечеринки — рэпера VASIO (Николай Васильев). Он пришел на вечеринку, прикрывшись только одним носком. Его признали виновным в мелком хулиганстве . Также мужчину оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений — суд установил, что он распространял в соцсетях публикации с таким запрещенным контентом.

6 января, в день выхода рэпера из изолятора, Васильева повторно задержали за мелкое хулиганство и арестовали еще на 10 суток . А член Ассоциации профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Лобарев рассказал «Известиям», что рэперу вручили повестку в военкомат .

— Он показал повестку. Говорит, что, после того как 15 суток отбыл, его отвезли в военкомат на Белорусскую и вручили повестку на 9 января, — сказал он.

Штрафы и мощи

На этом последствия скандальной вечеринки не закончились. Хамовнический суд Москвы 26 декабря зарегистрировал коллективный иск к Анастасии Ивлеевой, подписи под которым поставили 23 человека. Истцы намерены взыскать с телеведущей 1 млрд рублей как компенсацию за моральный вред .

Этот иск 9 января был отклонен. Суд указал, что сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта России . Об этом 10 января сообщила пресс-служба суда.

А 29 декабря Лефортовский районный суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тыс. рублей за организацию вечеринки — ее признали виновной в административном нарушении по статье об организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

К самому Mutabor Российское авторское общество (РАО) подало иск на более полумиллиона рублей из-за музыкальных композиций, которые использовало заведение . По информации «Известий», в РАО считают, что ответчик просрочил платежи, и требуют выплатить компенсацию .

Кроме того, РАО также подало иск на сумму 2 млн рублей к Филиппу Киркорову . Однако суть претензий к певцу пока не известна.

Источник «Известий» отметил, что, согласно документам, Mutabor не проводил вечеринку Ивлеевой, а только сдал свое помещение в аренду субподрядчику — ООО «Департамент Маркетинг» . Эта же компания режиссировала мероприятие. При этом стоимость услуг по договору аренды составила 2,6 млн рублей, а услуги режиссуры — чуть более 1 млн рублей .

Как выяснили «Известия», еще до «голой» вечеринки общественники неоднократно жаловались на деятельность клуба , что стало основанием для проверок заведения Департаментом торговли и услуг Москвы.

В начале января учредитель клуба Mutabor Михаил Данилов заявил, что выступает против «мракобесия и дьявольщины» и «поддерживает церковь». Бизнесмен сообщил, что подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Иконы Божией Матери «Знамение» , который находится в Романовом переулке недалеко от Кремля.

Территория клуба «Мутабор» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Что ждет участников вечеринки

В ближайшие месяцы могут появиться сообщения о возбуждении административных либо уголовных дел в отношении лиц, причастных к «голой» вечеринке , считает юрист Михаил Лисин.

— Уже сейчас в отношении блогеров, артистов из числа участников голой вечеринки идут налоговые проверки, проверяют и деятельность владельцев Mutabor , — сказал он «Известиям». — Не исключено, что по результатам проверок будут приниматься жесткие процессуальные решения.

Например, приостановление деятельности клуба — уже достаточно серьезное последствие, которое влечет многомиллионные убытки , отметил эксперт.

Помимо внимания фискальных органов, полиции и Роскомнадзора к отдельным участникам мероприятия, можно прогнозировать еще и интерес со стороны Следственного комитета , полагает адвокат, президент международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» Александр Почуев.

Анастасия Ивлеева Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov

— В сложившейся ситуации Анастасии Ивлеевой не позавидуешь, — сказал он «Известиям». — Нашумевшая вечеринка демонстрирует важность объективной оценки всех рисков, когда проводишь свои мероприятия на грани закона . Следком очень часто возбуждает дела по статье УК, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В случае если такое преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, виновникам может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы .

Но основной удар придется со стороны налоговой, полагает Михаил Лисин. За такие преступления (если они будут выявлены) может последовать лишение свободы до трех лет , добавил Александр Почуев. Если подозрения и в пропаганде ЛГБТ окажутся обоснованными , то ответственность, по его словам, может составить до восьми лет заключения .

Сам клуб Mutabor, вероятно, после истечения 90 дней снова начнут проверять — в итоге его могут закрыть насовсем, а потом возродить под новым названием либо изменить юрлицо, чтобы не ассоциироваться со скандальной вечеринкой , считает адвокат коллегии адвокатов Москвы «Комаев и партнеры» Мурат Гаджиболатов.

В клубе «Известиям» не прокомментировали решение суда.