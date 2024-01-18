Таганский суд Москвы отказался принять иск о взыскании с Ивлеевой 1 млрд рублей

Таганский районный суд Москвы отказал в принятии иска к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда из-за «голой» вечеринки. Об этом 18 января сообщила городская пресс-служба судов общей юрисдикции.

«8 января 2024 Таганский районный суд города Москвы отказал в принятии искового заявления Иншакова А.И.», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Иск был подан продюсером Александром Иншаковым, к нему присоединились 22 человека. Также, по мнению продюсера, отвечать за моральный ущерб должна была компания «МТС» (ПАО «Мобильные телесистемы»), лицом которой ранее была блогер.

Согласно опубликованным пресс-службой судов данным, Иншаков требовал возместить нанесенный моральный ущерб:1 млрд рублей должна была заплатить Ивлеева, а $1 млрд — «МТС».

Иск был возвращен, так как суду не было предоставлено подтверждение того, что Ивлеева и ПАО «МТС» являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной продюсером группы. Также в суде отметили, что из искового заявления не следует, что члены группы Иншакова объединены общим интересом.

В начале января Хамовнический суд Москвы также вернул Иншакову коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку. Уточнялось, что иск был возвращен, поскольку Ивлеева зарегистрирована не в столичном районе Хамовники, а на территории иного субъекта РФ.

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ. За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

После этого, 29 декабря, стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

10 января в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Лефортовский районный суд Москвы приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм во время «голой» вечеринки. Уточнялось, что отсчет будет производиться с момента опечатывания здания, а именно с 27 декабря 2023 года.