Против Ивлеевой в третий раз был подан иск на 1 млрд рублей

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал третий иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за «голую вечеринку». Об этом 23 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

«В Таганском районном суде г Москвы 23.01.2024 года зарегистрировано исковое заявление Трещева А.С. к Ивлеевой А.В., ПАО «МТС» о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой А.В., ПАО «МТС» в пользу Трещева А.С. по 1 рублю», — говорится в сообщении.

Кроме того, в иске содержится требование перечислить в счет компенсации морального вреда в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» 1 млрд рублей и $1 млрд.

Ранее, 16 января, Таганский суд отказал в принятии иска Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда из-за «голой» вечеринки. Иск был подан продюсером Александром Иншаковым, к нему присоединились 22 человека. Согласно опубликованным пресс-службой судов данным, Иншаков требовал возместить нанесенный моральный ущерб:1 млрд рублей должна была заплатить Ивлеева, а $1 млрд — «МТС».

В начале января Хамовнический суд Москвы также вернул Иншакову коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку. Уточнялось, что иск был возвращен, поскольку Ивлеева зарегистрирована не в столичном районе Хамовники, а на территории иного субъекта РФ.

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ. За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

После этого, 29 декабря, стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

10 января в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Лефортовский районный суд Москвы приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм во время «голой» вечеринки. Уточнялось, что отсчет будет производиться с момента опечатывания здания, а именно с 27 декабря 2023 года.