Захарова прокомментировала инциденты с Галкиным и группой «Би-2»

Иностранным государствам не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими и поддерживающими терроризм киевского режима, заявила 27 января «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подрывы журналистов и общественных деятелей, массовое убийство мирных жителей в результате прицельной атаки ракетами, поджоги и минирование гражданской инфраструктуры — на это деньги дают не только режимы в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры», — сказала дипломат.

В результате эти деятели становятся токсичными, резюмировала Захарова.

Таким образом она прокомментировала недавние сообщения об отказе юмористу и телеведущему Максиму Галкину (признан в России иноагентом) во въезде в Индонезию, а также о депортации из Таиланда участников группы «Би-2», арестованных на острове Пхукете за трудовую деятельность без разрешения.

25 января участники рок-группы были задержаны на Пхукете после проведения концерта без разрешения на работу. Согласно таиландскому законодательству, после оплаты штрафа артисты должны покинуть страну. Сообщалось также, что музыканты провели ночь в камере отделения местной полиции. 27 января генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов со ссылкой на иммиграционные власти острова сообщил, что участники «Би-2» в ближайшие дни будут этапированы в Бангкок для дальнейшей депортации.

До этого, 15 января, сообщалось, что в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет отменили концерты Галкина. Телеведущий должен был выступать там 24 и 25 января соответственно.