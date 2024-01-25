Группа «Би-2» провела в Таиланде ночь в камере за нелегальный концерт

Рок-группа «Би-2» 26 января предстанет перед судом Таиланда из-за нелегального концерта в городе Патонг на острове Пхукет. Об этом сообщили в отделении туристической полиции «Известиям» 25 января.

«Завтра они должны заплатить штраф в суде», — рассказали правоохранители.

Согласно тайскому законодательству, за работу без разрешения иностранцам предусмотрена ответственность в виде штрафа до 100 тыс. бат (около 250 тыс. рублей) либо заключение на срок до пяти лет. Помимо этого виновные будут высланы из страны в соответствии с законами страны.

Также «РИА Новости» сообщило, что участники группы провели ночь в камере отделения местной полиции.

«Семь членов коллектива провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции, затем их освободили до суда, который состоится в пятницу», — передает агентство со ссылкой на источник в полиции.

Группа была задержана туристической полицией провинции Пхукет накануне из-за проведения шоу без официального разрешения на работу.

Концерты коллектива, согласно данным их пресс-службы в «ВКонтакте», прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.

Ранее, в мае 2023 года, Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы «Би-2» Егора Бортника (творческий псевдоним — Лева). Отмечается, что музыкант выступал против специальной военной операции по защите Донбасса, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти.