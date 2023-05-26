Минюст внес в реестр иноагентов лидера группы «Би-2»
Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы «Би-2», рок-музыканта Егора Бортника (творческий псевдоним — Лёва). Это следует из обновленного реестра, опубликовано 26 мая на сайте ведомства.
Отмечается, что музыкант выступал против специальной военной операции по защите Донбасса, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти.
Ранее Бортник в своих соцсетях, в частности, критиковал россиян за празднование Дня Победы. Музыкант, как он утверждает, находится за пределами страны.
В пятницу реестр помимо Бортника пополнился еще восьми фамилиями. В него вошли экономист Владислав Иноземцев, журналистка Ирина Аллеман, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев, антрополог Александра Архипова, преподаватель Сергей Чернышов, китаист Александр Габуев, активистка Ольга Цуканова и журналистка Анна Пшеничная.
Кроме того, в реестр внесены объединение «Общенародный Союз Возрождения России» и движение «Совет матерей и жен».
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