Минюст внес в реестр иноагентов лидера группы «Би-2»

Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы «Би-2», рок-музыканта Егора Бортника (творческий псевдоним — Лёва). Это следует из обновленного реестра, опубликовано 26 мая на сайте ведомства.

Отмечается, что музыкант выступал против специальной военной операции по защите Донбасса, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти.

Ранее Бортник в своих соцсетях, в частности, критиковал россиян за празднование Дня Победы. Музыкант, как он утверждает, находится за пределами страны.

В пятницу реестр помимо Бортника пополнился еще восьми фамилиями. В него вошли экономист Владислав Иноземцев, журналистка Ирина Аллеман, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев, антрополог Александра Архипова, преподаватель Сергей Чернышов, китаист Александр Габуев, активистка Ольга Цуканова и журналистка Анна Пшеничная.

Кроме того, в реестр внесены объединение «Общенародный Союз Возрождения России» и движение «Совет матерей и жен».

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