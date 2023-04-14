Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов

Иностранные СМИ и иноагенты активно создают «зеркала» сайтов ради сохранения своего влияния на российскую аудиторию : только у признанной иноагентом «Радио Свободы» было выявлено и заблокировано около 3 тыс. таких копий , сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. Там отмечают, что антироссийские ресурсы в среднем создают новое «зеркало» раз в сутки . Однако сейчас от момента их выявления до блокировки проходит всего около трех часов . В Госдуме добавили, что борьба с такими «зеркалами» в России становится эффективнее.

Что в зеркале

Информационные ресурсы и сайты с противоправным контентом, несмотря на существующие для них ограничения на территории РФ, продолжают попытки удержать долю российских пользователей: ради этого, по информации Роскомнадзора, они не только призывают использовать VPN-сервисы для обхода блокировок, но и вовсе создают копии своих сайтов .

— Для сохранения своего влияния на российскую аудиторию владельцы ресурсов на системной основе создают «зеркала» сайтов, а ссылки на них публикуют на своих страницах в зарубежных социальных сетях , — пояснили «Известиям» в надзорном ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Только у проектов «Радио Свободы», которая внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов, Роскомнадзор уже заблокировал примерно 3 тыс. «зеркал» (в эту цифру входят копии разных сайтов сети «Радио Свободы» — «Голос Америки», «Настоящее время», «Сибирь.Реалии», также включенные в реестр СМИ-иноагентов). В ведомстве напомнили, что сама организация напрямую финансируется правительством США.

— Заблокировано порядка 100 «зеркал» «Русской службы BBC» , финансируемой правительством Великобритании и 40 ресурсов немецкого правительственного СМИ Deutsche Welle , — уточнили в ведомстве. — Также часто блокировались «зеркала» информационных ресурсов: «Медиазона» — 127 раз, «Важные истории» — 56, «Бумага» — 41, «Агентство.Медиа» — 89, The Insider — 25, Meduza — 10 (ресурсы перечисленных СМИ включены в реестр иноагентов или доступ к ним заблокирован по требованию Генпрокуратуры. — «Известия»).

Сейчас с момента выявления такого «зеркального» сайта до его блокировки Роскомнадзором проходит около трех часов , добавили в службе.

Кроме того, одной из основных категорий ресурсов, распространяющих антироссийские материалы, продолжают оставаться пиратские видеосервисы, создание и популяризация которых в России ведется с территории Украины , констатировали в надзорном ведомстве. В пресс-службе Роскомнадзора напомнили: с 24 февраля 2022 года было заблокировано более 4,2 тыс. пиратских интернет-ресурсов, распространяющих рекламные баннеры с фейковыми материалами о специальной военной операции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Справка «Известий» С начала СВО Роскомнадзор заблокировал более 157 тыс. ресурсов, где размещалась антироссийская пропаганда и многочисленные фейки о ходе спецоперации. Ограничениям подверглись информационные ресурсы иностранных средств массовой информации и иноагентов. Такой масштаб антироссийской агитации говорит о том, что это целенаправленная работа, которая была заранее спланирована, подготовлена и профинансирована недружественными странами, пояснили в ведомстве.



Истоки проблем

Статистика эффективности борьбы с «зеркалами» планомерно улучшается, отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Политик констатировал: на сегодня существует вся законодательная база для блокировки подобных ресурсов .

— Мы живем в условиях информационной войны против нашей страны. Причем попытки воздействовать на настроения людей, распространение фейков, информации, способной посеять панику могут принести не меньший урон, чем действия на реальном поле боя . Именно поэтому особое значение имеет работа по оперативному выявлению и блокировке ресурсов с противоправным контентом, — сказал он «Известиям».

Первые «зеркала» появились еще на заре интернета: они создавались для того, чтобы пользователь, ошибившись в написании названия сайта на два-три знака, всё же попадал по нужному адресу , объяснил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Со временем «зеркала» стали делать для обхода блокировок сайтов. Ресурсов, работающих на российскую аудиторию, это коснулось примерно 10 лет назад , когда в РФ появились первые реестры противоправного контента, рассказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— «Зеркало» возникает, когда сайт, не меняя местонахождение, меняет URL, то есть название, которое вы вводите в адресной строке браузера. При этом старый адрес тоже работает. В пример можно привести rutracker.org и rutracker.com, ранее заблокированный Роскомнадзором: домены у них разные, а содержимое абсолютно одно и то же, — пояснил «Известиям» Владимир Зыков.