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- Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов
Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов
Иностранные СМИ и иноагенты активно создают «зеркала» сайтов ради сохранения своего влияния на российскую аудиторию: только у признанной иноагентом «Радио Свободы» было выявлено и заблокировано около 3 тыс. таких копий, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. Там отмечают, что антироссийские ресурсы в среднем создают новое «зеркало» раз в сутки. Однако сейчас от момента их выявления до блокировки проходит всего около трех часов. В Госдуме добавили, что борьба с такими «зеркалами» в России становится эффективнее.
Что в зеркале
Информационные ресурсы и сайты с противоправным контентом, несмотря на существующие для них ограничения на территории РФ, продолжают попытки удержать долю российских пользователей: ради этого, по информации Роскомнадзора, они не только призывают использовать VPN-сервисы для обхода блокировок, но и вовсе создают копии своих сайтов.
— Для сохранения своего влияния на российскую аудиторию владельцы ресурсов на системной основе создают «зеркала» сайтов, а ссылки на них публикуют на своих страницах в зарубежных социальных сетях, — пояснили «Известиям» в надзорном ведомстве.
Только у проектов «Радио Свободы», которая внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов, Роскомнадзор уже заблокировал примерно 3 тыс. «зеркал» (в эту цифру входят копии разных сайтов сети «Радио Свободы» — «Голос Америки», «Настоящее время», «Сибирь.Реалии», также включенные в реестр СМИ-иноагентов). В ведомстве напомнили, что сама организация напрямую финансируется правительством США.
— Заблокировано порядка 100 «зеркал» «Русской службы BBC», финансируемой правительством Великобритании и 40 ресурсов немецкого правительственного СМИ Deutsche Welle, — уточнили в ведомстве. — Также часто блокировались «зеркала» информационных ресурсов: «Медиазона» — 127 раз, «Важные истории» — 56, «Бумага» — 41, «Агентство.Медиа» — 89, The Insider — 25, Meduza — 10 (ресурсы перечисленных СМИ включены в реестр иноагентов или доступ к ним заблокирован по требованию Генпрокуратуры. — «Известия»).
Сейчас с момента выявления такого «зеркального» сайта до его блокировки Роскомнадзором проходит около трех часов, добавили в службе.
Кроме того, одной из основных категорий ресурсов, распространяющих антироссийские материалы, продолжают оставаться пиратские видеосервисы, создание и популяризация которых в России ведется с территории Украины, констатировали в надзорном ведомстве. В пресс-службе Роскомнадзора напомнили: с 24 февраля 2022 года было заблокировано более 4,2 тыс. пиратских интернет-ресурсов, распространяющих рекламные баннеры с фейковыми материалами о специальной военной операции.
Истоки проблем
Статистика эффективности борьбы с «зеркалами» планомерно улучшается, отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Политик констатировал: на сегодня существует вся законодательная база для блокировки подобных ресурсов.
— Мы живем в условиях информационной войны против нашей страны. Причем попытки воздействовать на настроения людей, распространение фейков, информации, способной посеять панику могут принести не меньший урон, чем действия на реальном поле боя. Именно поэтому особое значение имеет работа по оперативному выявлению и блокировке ресурсов с противоправным контентом, — сказал он «Известиям».
Первые «зеркала» появились еще на заре интернета: они создавались для того, чтобы пользователь, ошибившись в написании названия сайта на два-три знака, всё же попадал по нужному адресу, объяснил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Со временем «зеркала» стали делать для обхода блокировок сайтов. Ресурсов, работающих на российскую аудиторию, это коснулось примерно 10 лет назад, когда в РФ появились первые реестры противоправного контента, рассказал эксперт.
— «Зеркало» возникает, когда сайт, не меняя местонахождение, меняет URL, то есть название, которое вы вводите в адресной строке браузера. При этом старый адрес тоже работает. В пример можно привести rutracker.org и rutracker.com, ранее заблокированный Роскомнадзором: домены у них разные, а содержимое абсолютно одно и то же, — пояснил «Известиям» Владимир Зыков.
Однако блокировка сайтов с противоправным контентом осложняется тем, что зачастую они делят сервер «с абсолютно законопослушными ресурсами», доступ к которым не должен прекращаться, сказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, стоит использовать новые способы, позволяющие, к примеру, блокировать отдельные Telegram-каналы, не ограничивая доступ по всему мессенджеру.
В среднем крупные антироссийские ресурсы раз в сутки создают новое «зеркало», добавили в пресс-службе Роскомнадзора. Для этого преимущественно используются хостинги, принадлежащие американским IT-компаниям: Cloudflare, Amazon, Google, которые не реагируют на требования надзорного ведомства и не удаляют запрещенные материалы, заключили в ведомстве.