 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал 23 человека по делу о полицейской ОПГ в Ростовской области
Мир
Politico указала на недовольство украинских чиновников пессимизмом США
Мир
В Киеве заявили о необходимости продемонстрировать успех контрнаступления
Мир
МВД Франции заявило о 380 тыс. участников протестов против пенсионной реформы
Интернет и технологии
Маск объявил о запуске программы монетизации контента в Twitter
Мир
Экс-разведчик ВС США заявил о стремлении Зеленского угождать Западу
Мир
Власти США подтвердили арест подозреваемого в утечке материалов Пентагона
Мир
WP узнала об испытании Пекином гиперзвуковой ракеты DF-27
Мир
Умер культовый ямайский певец Джа Шака
Общество
СК проверит информацию о возможных преступлениях против российских военных
Мир
Таможня Чехии задержала грузовик из Эстонии с более чем 1 млн патронов
Культура
Селин Дион объявила о выходе первой после новости о болезни песни
Происшествия
Многоквартирный дом загорелся в Астрахани
/

Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов

Как часто они пытаются обойти закон и сколько времени уходит у службы на закрытие доступа к таким ресурсам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранные СМИ и иноагенты активно создают «зеркала» сайтов ради сохранения своего влияния на российскую аудиторию: только у признанной иноагентом «Радио Свободы» было выявлено и заблокировано около 3 тыс. таких копий, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. Там отмечают, что антироссийские ресурсы в среднем создают новое «зеркало» раз в сутки. Однако сейчас от момента их выявления до блокировки проходит всего около трех часов. В Госдуме добавили, что борьба с такими «зеркалами» в России становится эффективнее.

Что в зеркале

Информационные ресурсы и сайты с противоправным контентом, несмотря на существующие для них ограничения на территории РФ, продолжают попытки удержать долю российских пользователей: ради этого, по информации Роскомнадзора, они не только призывают использовать VPN-сервисы для обхода блокировок, но и вовсе создают копии своих сайтов.

Для сохранения своего влияния на российскую аудиторию владельцы ресурсов на системной основе создают «зеркала» сайтов, а ссылки на них публикуют на своих страницах в зарубежных социальных сетях, — пояснили «Известиям» в надзорном ведомстве.

роскомнадзор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Только у проектов «Радио Свободы», которая внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов, Роскомнадзор уже заблокировал примерно 3 тыс. «зеркал» (в эту цифру входят копии разных сайтов сети «Радио Свободы» — «Голос Америки», «Настоящее время», «Сибирь.Реалии», также включенные в реестр СМИ-иноагентов). В ведомстве напомнили, что сама организация напрямую финансируется правительством США.

Заблокировано порядка 100 «зеркал» «Русской службы BBC», финансируемой правительством Великобритании и 40 ресурсов немецкого правительственного СМИ Deutsche Welle, — уточнили в ведомстве. — Также часто блокировались «зеркала» информационных ресурсов: «Медиазона» — 127 раз, «Важные истории» — 56, «Бумага» — 41, «Агентство.Медиа» — 89, The Insider — 25, Meduza — 10 (ресурсы перечисленных СМИ включены в реестр иноагентов или доступ к ним заблокирован по требованию Генпрокуратуры. — «Известия»).

Статья не найдется: Роскомнадзор требует удалить из «Википедии» 133 материала
Какие нарушения выявили в надзорном ведомстве и почему блокировка энциклопедии может усилить распространение фейков

Сейчас с момента выявления такого «зеркального» сайта до его блокировки Роскомнадзором проходит около трех часов, добавили в службе.

Кроме того, одной из основных категорий ресурсов, распространяющих антироссийские материалы, продолжают оставаться пиратские видеосервисы, создание и популяризация которых в России ведется с территории Украины, констатировали в надзорном ведомстве. В пресс-службе Роскомнадзора напомнили: с 24 февраля 2022 года было заблокировано более 4,2 тыс. пиратских интернет-ресурсов, распространяющих рекламные баннеры с фейковыми материалами о специальной военной операции.

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Справка «Известий»

С начала СВО Роскомнадзор заблокировал более 157 тыс. ресурсов, где размещалась антироссийская пропаганда и многочисленные фейки о ходе спецоперации. Ограничениям подверглись информационные ресурсы иностранных средств массовой информации и иноагентов. Такой масштаб антироссийской агитации говорит о том, что это целенаправленная работа, которая была заранее спланирована, подготовлена и профинансирована недружественными странами, пояснили в ведомстве.


Истоки проблем

Статистика эффективности борьбы с «зеркалами» планомерно улучшается, отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Политик констатировал: на сегодня существует вся законодательная база для блокировки подобных ресурсов.

— Мы живем в условиях информационной войны против нашей страны. Причем попытки воздействовать на настроения людей, распространение фейков, информации, способной посеять панику могут принести не меньший урон, чем действия на реальном поле боя. Именно поэтому особое значение имеет работа по оперативному выявлению и блокировке ресурсов с противоправным контентом, — сказал он «Известиям».

Попали под вливание: как Джордж Сорос финансировал российские и американские СМИ
Доклад Media Research Center вскрыл сотрудничество миллиардера с «независимыми» журналистами

Первые «зеркала» появились еще на заре интернета: они создавались для того, чтобы пользователь, ошибившись в написании названия сайта на два-три знака, всё же попадал по нужному адресу, объяснил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Со временем «зеркала» стали делать для обхода блокировок сайтов. Ресурсов, работающих на российскую аудиторию, это коснулось примерно 10 лет назад, когда в РФ появились первые реестры противоправного контента, рассказал эксперт.

клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— «Зеркало» возникает, когда сайт, не меняя местонахождение, меняет URL, то есть название, которое вы вводите в адресной строке браузера. При этом старый адрес тоже работает. В пример можно привести rutracker.org и rutracker.com, ранее заблокированный Роскомнадзором: домены у них разные, а содержимое абсолютно одно и то же, — пояснил «Известиям» Владимир Зыков.

Правки к поправкам: как ГД доработает законопроект о блокировке СМИ
Новые нормы рассчитаны как на иностранные, так и на российские медиа

Однако блокировка сайтов с противоправным контентом осложняется тем, что зачастую они делят сервер «с абсолютно законопослушными ресурсами», доступ к которым не должен прекращаться, сказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, стоит использовать новые способы, позволяющие, к примеру, блокировать отдельные Telegram-каналы, не ограничивая доступ по всему мессенджеру.

В среднем крупные антироссийские ресурсы раз в сутки создают новое «зеркало», добавили в пресс-службе Роскомнадзора. Для этого преимущественно используются хостинги, принадлежащие американским IT-компаниям: Cloudflare, Amazon, Google, которые не реагируют на требования надзорного ведомства и не удаляют запрещенные материалы, заключили в ведомстве.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023