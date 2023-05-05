Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Севастополе
Мир
Премьер Украины сообщил об обучении около 15 тыс. военных в Британии
Общество
Народный артист России Шаукат Амиров скончался на 76-м году жизни
Армия
МО сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения на Украине
Мир
США намерены выделить более $17 млн на развитие армянских СМИ
Армия
В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни
Общество
Участник фейковой акции «Небесный полк» признался в оправдании терроризма
Общество
Минюст внес в реестр иноагентов Певчих и Максакову
Мир
Арестованный за растрату мэр Одессы Труханов вышел из СИЗО под залог в $372 тыс.
Общество
Бобслеист Зайцев скончался в возрасте 31 года из-за лейкоза
Армия
Российские бойцы показали «Известиям» работу FTV-коптера в зоне спецоперации
Общество
В Московской области выпал снег
Общество
Дело о надругательстве возбудили после фотосессии на могиле Горшенева в Петербурге

Минюст внес в реестр иноагентов Певчих и Максакову

Минюст РФ внес в реестр иноагентов Георгия Албурова, Марию Певчих и Марию Максакову
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минюст РФ внес в реестр иноагентов блогера Георгия Албурова, главу ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, запрещена в РФ) Марию Певчих, а также оперную певицу Марию Максакову. Об этом сообщается на сайте ведомства 5 мая.

Отмечается, что Певчих и Албуров распространяли мнения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также публично поддерживали введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти.

Кроме того, в реестр включены женское общественно-политическое движение «Мягкая сила», «Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group), общество с ограниченной ответственностью «ТАЙГА ИНФО», а также общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов
Как часто они пытаются обойти закон и сколько времени уходит у службы на закрытие доступа к таким ресурсам

Ранее, 21 апреля, Минюст внес в реестр иноагентов болгарского журналиста, руководителя издания Bellingcat (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Bellingcat) Христо Грозева.

В реестр также включили автономную некоммерческую правозащитную организацию «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023