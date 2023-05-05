Минюст внес в реестр иноагентов Певчих и Максакову

Минюст РФ внес в реестр иноагентов блогера Георгия Албурова, главу ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, запрещена в РФ) Марию Певчих, а также оперную певицу Марию Максакову. Об этом сообщается на сайте ведомства 5 мая.

Отмечается, что Певчих и Албуров распространяли мнения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также публично поддерживали введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти.

Кроме того, в реестр включены женское общественно-политическое движение «Мягкая сила», «Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group), общество с ограниченной ответственностью «ТАЙГА ИНФО», а также общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

Ранее, 21 апреля, Минюст внес в реестр иноагентов болгарского журналиста, руководителя издания Bellingcat (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Bellingcat) Христо Грозева.

В реестр также включили автономную некоммерческую правозащитную организацию «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица».