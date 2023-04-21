Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Bellingcat Грозева

Минюст 21 апреля внес в реестр иноагентов болгарского журналиста, руководителя издания Bellingcat (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Bellingcat) Христо Грозева.

«В реестр иностранных агентов включены Христо Грозев, Н.Ф. Севец-Ермолина, Э.В. Вихарева», — говорится в сообщении на сайте Минюста.

Кроме того, в реестр также включили автономную некоммерческую правозащитную организацию «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица».

Ранее в этот же день суд в Москве заочно арестовал Грозева по делу об организации незаконного пересечения границы РФ. Отмечалось, что срок ареста надо исчислять с момента экстрадиции фигуранта на территорию России либо с момента его задержания в Российской Федерации.

В июле 2022 года в ФСБ России сообщили, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации. По данным службы, журналист через координатора нашел двух девушек-курьеров, которые встретили в Липецке курьера из Москвы с авансом в размере $4 тыс. от украинских разведчиков для якобы согласившегося на угон российского самолета.

В декабре прошлого года МВД России объявило Грозева в федеральный розыск.