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Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Bellingcat Грозева

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Фото: TASS/EPA/ANDY RAIN
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Минюст 21 апреля внес в реестр иноагентов болгарского журналиста, руководителя издания Bellingcat (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Bellingcat) Христо Грозева.

«В реестр иностранных агентов включены Христо Грозев, Н.Ф. Севец-Ермолина, Э.В. Вихарева», — говорится в сообщении на сайте Минюста.

Кроме того, в реестр также включили автономную некоммерческую правозащитную организацию «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица».

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Ранее в этот же день суд в Москве заочно арестовал Грозева по делу об организации незаконного пересечения границы РФ. Отмечалось, что срок ареста надо исчислять с момента экстрадиции фигуранта на территорию России либо с момента его задержания в Российской Федерации.

В июле 2022 года в ФСБ России сообщили, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации. По данным службы, журналист через координатора нашел двух девушек-курьеров, которые встретили в Липецке курьера из Москвы с авансом в размере $4 тыс. от украинских разведчиков для якобы согласившегося на угон российского самолета.

В декабре прошлого года МВД России объявило Грозева в федеральный розыск.

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