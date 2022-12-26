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МВД РФ объявило руководителя издания Bellingcat Грозева в розыск

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Фото: Wikipedia.org
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Болгарского журналиста, руководителя издания Bellingcat (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Bellingcat) Христо Грозева объявили в России в розыск, следует из базы данных МВД.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом по какой именно, не уточняется.

25 июля в ФСБ РФ сообщили, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Как выяснили в ведомстве, Грозев через своего координатора нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке курьера из Москвы с авансом в размере $4 тыс. от украинских разведчиков для якобы согласившегося на угон российского летчика.

О том, что ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России, стало известно в тот же день.

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