Главный расследователь издания Bellingcat (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Эти данные следуют из материалов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Ранее в понедельник стало известно, что ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России. Ведомство обнародовало переписки о планах украинской военной разведки угнать суда ВКС России.

Из видео следует, что сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Они склоняли их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые украинской армией аэродромы.

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