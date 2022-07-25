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Опубликованы кадры пресечения операции Киева по угону самолетов ВКС РФ

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Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала 25 июля кадры пресечения операции по угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ведомство обнародовало переписку о планах украинской военной разведки угнать суда ВКС России. Известно, что операция курировалась спецслужбами стран НАТО. Из видео следует, что сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Они склоняли их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые украинской армией аэродромы.

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«Мы вам выплатим после успешной реализации $1 млн. Это прописано уже в нашем (украинском. — Ред.) законодательстве. Выплата будет осуществляться со стороны министерства обороны Украины. ‹...› Для нас самое ключевое — успешная реализация и безопасная посадка исправного воздушного судна», — приводится отрывок переписки с российскими летчиками.

Там также гарантировали в случае гибели выплатить семьям летчиков большую сумму денег.

Операция по угону самолетов ВКС РФ не удалась: российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли российским войскам ударить по ряду украинских военных объектов.

Также известно, что украинские военные в ходе операции раскрыли данные о присутствии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в населенных пунктах на своей территории.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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