Украинские военные при попытке угнать самолеты ВКС России раскрыли, что на территории их населенных пунктов присутствует наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом 25 июля сообщает ФСБ.

Сотрудники ФСБ заявили о срыве курируемой спецслужбами НАТО операции Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Также разведка получила данные, которые поспособствовали выполнению задачи по уничтожению украинских военных объектов.

Российская спецслужба перехватила телефонный разговор офицера ВВС Украины с одним из летчиков РФ по поводу проведения безопасного полета воздушного судна над территорией Украины.

«Я вам дал маршрут. Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК», — передал в телефонном разговоре офицер ВВС Украины.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».