Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность Bellingcat и The Insider

На территории России признана нежелательной деятельность четырех иностранных организаций, среди которых Bellingcat (признан иностранным агентом) и The Insider (признан иностранным агентом). Об этом сообщили в пятницу, 15 июля, в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Принято решение о признании нежелательной деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО) Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия)», — указали в ведомстве.

Как пояснили в Генпрокуратуре, следователи установили, что деятельность данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Информацию о принятом решении ведомство направило Министерство юстиции РФ, чтобы внести данные организации в перечень нежелательных, который сейчас содержит уже 56 наименований.

23 мая Генпрокуратура России признала деятельность немецкого «Фонда имени Генриха Бёлля» нежелательной на территории страны. В пресс-службе уточнили, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.

Ранее, 6 мая, Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО «Крымская правозащитная группа». В ведомстве установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

В начале марта в перечень нежелательных в России были включены американская Ассоциация развития журналистики, а также латвийский фонд IStories fonds (признан в РФ иноагентом), управляющий медиапроектом расследований и репортажей «Важные истории».

8 октября 2021 года Минюст включил Stichting Bellingcat в реестр СМИ — иностранных агентов. В марте Таганский суд оштрафовал проект на 500 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки.