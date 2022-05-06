В России признали нежелательной украинскую «Крымскую правозащитную группу»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа». Об этом сообщили в пятницу, 6 мая, в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Громадська органiзацiя» «Кримська правозахисна група» (Украина)», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

Также в сообщении говорится, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

5 марта латвийский фонд IStories fonds (признан в РФ иноагентом), управляющий медиапроектом расследований и репортажей «Важные истории», а также американская «Ассоциация развития журналистики» были включены в перечень нежелательных в России.