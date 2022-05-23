В России признали нежелательным немецкий «Фонд имени Генриха Бёлля»

Генпрокуратура России признала деятельность немецкого «Фонда имени Генриха Бёлля» нежелательной на территории страны. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e. V., («Фонд имени Генриха Бёлля», Германия)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России. Информация о принятом решении уже направлена в Минюстдля включения организации в соответствующий перечень.

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«Фонд имени Генриха Бёлля» — независимая неправительственная организация (НПО). Фонд осуществляет осуществляет свою деятельность в рамках основного политического «зеленого» движения.

Ранее, 6 мая, Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО «Крымская правозащитная группа». В ведомстве установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

В начале марта в перечень нежелательных в России были включены американская Ассоциация развития журналистики, а также латвийский фонд IStories fonds (признан в РФ иноагентом), управляющий медиапроектом расследований и репортажей «Важные истории».