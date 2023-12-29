Меньшинство голосов: чем зарабатывают уехавшие артисты

Предновогоднее выступление признанной в РФ иноагентом Земфиры в Дубае с ценником за билет далеко за 100 тыс. рублей отменили незадолго до даты проведения. По словам представителей концертной индустрии, из-за невысоких продаж. Негусто в декабрьских афишах и у других артистов, которые уехали из страны или получили статус иностранных агентов. А организовать корпоратив с их участием сложно — выступать они готовы только на условиях строжайшей секретности. О том, на кого еще остался спрос, а кого звать боятся, — в материале «Известий».

И за деньги нет

У артистов декабрь традиционно самый насыщенный месяц в году — начинается череда новогодних концертов и корпоративов с двойными-тройными гонорарами. График в это время, мягко говоря, плотный — почти весь месяц топовые звезды проводят в дороге, а в саму новогоднюю ночь могут объехать с концертами и четыре площадки. Совсем иначе сейчас дела обстоят у тех артистов, кто не поддержал российскую политику и уехал из страны, а также у тех, кто признан иноагентом. Особым спросом их выступления в других странах не пользуются просто потому, что ходить там на них некому.

— Спустя время россияне стали разъезжаться — кто-то возвращается в Россию, кто-то едет в другие страны. Поэтому направления Турция , Армения, Грузия, Черногория стали менее популярными, менее востребованными , — сказал «Известиям» организатор концертов, пожелавший остаться анонимным. — Среди артистов, которые продолжают с февраля 2022 года по нынешнее время давать точечные выступления в странах, куда переехали россияне, — «Кровосток», Anacondaz, «СБПЧ» («Самое большое простое число»). Сейчас действительно артисты стали реже выступать. Делают это обычно на площадках поменьше, сборы у них стали меньше.

Промоутер также добавил, что множество концертов переносится на несколько месяцев вперед либо вообще отменяется из-за плохих продаж.

Земфира (признана в РФ иноагентом) Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Земфира (признана в РФ иноагентом) попыталась сделать концерт со столиками в Дубае. Вообще никто не пришел, была отмена, — привел, в свою очередь, пример продюсер Сергей Лавров.

«Известия» обратились к представителям артистки, чтобы узнать причины отмены концерта, но на момент публикации материала ответа не получили. Выступление было запланировано на 23 декабря. Билеты стоили примерно от 125 до 250 тыс. рублей.

Не клеится в Дубае и у Лободы. По словам представителей индустрии, певицу там не хотят видеть ни русские, ни украинцы. Но и без нее, отмечает еще один собеседник «Известий», «это место скоро обалдеет от беглецов».

— Сейчас поедут по второму-третьему кругу те, кто радостно гастролировал в Израиле, но сейчас по понятным причинам не может. Хотя там и так уже было «душновато». Также много этой братии в Грузии. Но там в основном стендаперы и музыканты второго-третьего эшелонов. Снимают маленькие клубы, выступая сразу и в Тбилиси, и в Батуми. Билеты разбираются плохо , судя по постоянным розыгрышам в каналах для релокантов, — сказал знакомый с ситуацией источник.

Светлана Лобода Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

По ресторанам

В графиках выступлений чаще не стадионы, а отели на курортах, клубы и рестораны. Еще один иноагент рэпер Noize MC завершил 2023 год на островах: 27 декабря он выступил на Бали в ресторане Café del Mar Beach Club Bali. Следующие концерты в афише — в конце марта . На сайте группы «Сплин» сообщается всего об одном предстоящем выступлении — 5 января в небольшом клубе Laguna Grove на Пхукете.

У Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) первые концерты в афише начинаются только в конце января 2024 года. 24-го, например, выступит в Паттайе (Таиланд) в зале примерно на тысячу мест. Не продано еще около ста билетов.

Концерт группы «Машина времени» состоится в начале апреля (перенос с 22 сентября 2023 года) в одном из самых крупных спортивно-концертных комплексов в Ереване (ССК им. К. Демирчяна). Следующий — только в конце мая в Национальном дворце в Кишиневе. Солист группы Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) гастролирует и сольно. Ближайшее выступление в афише 31 января в Израиле, после — 11 февраля — в парижском клубе Cabare Sauvage. Билеты там от €55 до €100.

Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом) выступает с симфоническим оркестром и преимущественно в Европе, но концертов немного. В январе их будет всего три. На ближайший в Цюрихе 5 января не продано около половины билетов.

Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом) Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Ближайший концерт на сайте Монеточки (признана в РФ иноагентом) — только 27 мая 2024 года в Лондоне. У рэпера Влади анонсов вообще нет. Последний концерт прошел 22 декабря в Праге в небольшом чешском Futurum Music Bar, а до него — два шоу в Грузии в конце сентября. На 2024 год у Little Big (лидер группы Илья Прусикин признан в РФ иноагентом) в афише ничего. На сайте Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) написано, что концертов на 2024–2025 годы не запланировано.

Негусто в графике у «Би-2» (солист Егор Бортник признан в РФ иноагентом). Ближайший концерт группы — 20 января в Стамбуле в зале на 1900 мест TIM Show Center. Сейчас в наличии чуть меньше 300 билетов. Еще два январских шоу в Таиланде. Концерт на Пхукете пройдет в двухэтажном клубе Illuzion (вместимость 5 тыс. стоячих мест плюс 300 вип-столиков). Дальше в афише два выступления в марте, концертная неделя в апреле и одно шоу в июне.

— Раньше это была одна из самых востребованных групп. Там вообще всё расписано было. Сейчас нет ни кассовых концертов, ни заказников, — сказал «Известиям» продюсер Сергей Лавров. — Я не смог понять, кто занимается ими. Директор, который раньше с ними работал, в России находится. Не знаю, насколько реально их собрать сейчас, двух солистов, чтобы это была группа «Би-2». Я пытался, у меня был заказ, бизнесмены из Бишкека готовы были заплатить деньги, но я не смог.

Анонсов выступлений релокантов в новогоднюю ночь в афишах почти нет. 31 декабря Иван Дорн, попавший в список артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет, заявлен в Klapa Beach Club Uluwatu в отеле на Бали. Похоже это не на сольный концерт, а на «сборную солянку». Организаторы обещают фуршет с оливье, селедкой под шубой, соленьями и мандаринами, маркет с локальными балийскими брендами, а сцену сам Дорн будет делить с диджеями Slava Lee, Stanish, Katze и Jozzy. «Известия» отправили запрос организаторам концерта Дорна на Бали, но те отказались комментировать условия, на которых артист согласился выступить на площадке.

Иван Дорн Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сидят без работы

С новогодними корпоративами, по словам представителей индустрии, у иноагентов дела обстоят тоже неважно.

— Концертов нет, какие корпоративы? У тех, кто уехал, корпоративов просто нет. Они сидят без работы, — сказал продюсер Лавров. — У Пугачевой, Галкина нет заказников, корпоративов. У него есть кассовые концерты, по которым он ездит. [Валерий] Леонтьев находится в Америке и даже слышать ничего не хочет о работе, он устал . У него недвижимость в Майами была куплена еще с Советского Союза, и никто на это вообще внимания не обращал. Только сейчас стали. Причем он ничего не говорит, держит тишину. Меладзе — один из тех, кто работает. У него в Дубае в основном концерты.

Рестораны в Дубае на Новый год заняты русскими, которые отправляются туда отдыхать на праздники, подтверждает продюсер Леонид Дзюник. По его словам, закрытые мероприятия планируются и в других странах, но кто на них выступит, не уточнил.

— Я знаю, что будут корпоративы на Кипре, знаю, что в Лондоне должно быть мероприятие. Я слышал, что будет и Алла Борисовна выступать , — поделился он с «Известиями».

Валерий Меладзе Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Выступают российские артисты, которые сейчас живут в других странах, и на Родине. Но делают это на особых условиях.

— Артисты, уехавшие из России, — это ведь не объективный признак. Есть артисты, живущие в последнее время за рубежом, но большинство из них благоразумно молчит, формально их отсутствие в России в целом ничего не значит, они могут приехать и выступить в любой момент , — сказал «Известиям» главный редактор информационного агентства «ИнтерМедиа» Евгений Сафронов. — В то же время ряд артистов решили публично критиковать власть, некоторые уже имеют статус иноагента. Наиболее известные из них концертируют по русскоязычным районам мира, где они достаточно востребованы. При первой возможности они, конечно, приезжают в Россию для частных выступлений (афишные концерты им недоступны). В этих случаях нередко они просят снизить публичность мероприятия до минимума, чтобы избежать неприятностей.

По словам представителей индустрии, в таких случаях менеджеры артистов заключают сложные договоры, чтобы исключить съемку артиста даже на телефон и избежать провокаций. В итоге дополнительные хлопоты на пользу спросу не идут.