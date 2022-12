Почем Лепс для народа: сколько стоят билеты на Новый год со звездой

Лепс — в Барвихе и «Крокусе», Агутин и Гагарина — в «Турандот», Киркоров — в Nahate. Где споют кумиры 31 декабря, и во сколько обойдется столик на их выступление в престижном ресторане. «Известия» провели ревизию ценовой политики на российских поп-звезд и сравнивают эти цифры с гонорарами артистов.

Почти миллион

Любой желающий может отметить Новый год со звездой. Григорий Лепс выложил в соцсетях анонс своего концерта. Народный артист России выступит 31 декабря в «Барвиха Luxury Village». Столик у сцены на четверых стоит 720 тыс. рублей, место за ним — по 180 тыс. «Правительственная ложа» — за 900 тыс., в ней могут разместиться шесть человек. VIP-ложа на шестерых без стола — за 450 тыс. Столик на галерке — 390 тыс. на шестерых.

Как только билеты появились в продаже, они в момент стали исчезать с сайта концертного зала.

В меню — традиционные оливье, селедка под шубой, заливное из осетрины, рыбное ассорти, пате из фуа-гра, мандарины на ветке и черная икра с картофельным эспумэ. В VIP-ложе предложение поскромнее. Брускетта с сыром, овощами, рыбой и мясом, мини-пирожки и фрукты. Во время ужина возможен заказ черной икры по запросу. Ну а самым капризным заготовлено вегетарианское меню. С тартаром из тофу с муссом из авокадо и бакинских огурцов, овощной спринг-ролл, мусс из запеченной тыквы.

почем Лепс Григорий Лепс и TSOY Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Григорий Лепс зван звездой еще на один гала-ужин. В компании Леонида Агутина, Алексея Чумакова и Zivert он споет в «Крокусе». Ценник вечеринки — от 70 тыс. до 250 тыс. рублей на человека. А Anna Asti еще отправится в Gipsy. Там билет на танцпол без коктейлей и еды стоит от 4900.

Еще одно выступление будет и у Леонида Агутина. С Полиной Гагариной певец появится на елке на бразильском карнавале в «Турандот». В стоимость билета входит ужин из шести курсов от шеф-повара ресторана Дмитрия Еремеева и бутылка шампанского на две персоны. Стоимость места в золотом зале — 110 тыс. рублей. Дети могут поужинать за 45 тыс.

Ольга Бузова выступит с программой в ресторане «Магадан». Вход на новогодний праздник стоит до 30 тыс. рублей.

В ресторане на 84-м этаже башни ОКО в «Москва-Сити» Новый год встретят под хиты 1980-х. Гостям обещают погружение в золотую эпоху диско вместе со специальными гостями вечера — Boney M. Депозит за стол — 170 тыс. рублей на четверых. Сейчас продают столы за 100 тыс., но программу не видно. При разговоре с сотрудниками ресторана выяснилось, что знаменитые артисты с голосистой Лиз Митчелл не будут веселить гостей: в Москву приедет трибьют-группа. Утешают тем, что это тоже иностранцы. Там же, в небоскребе ОКО, в ресторане Ruski выступят Александр Серов и Алена Апина. Это будет вечеринка в стиле «Морозко».

почем Лепс Ольга Бузова Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Александр Серов стал одним из востребованных артистов новогодних застолий. Его «Я люблю тебя до слез» захотели услышать в «Марио Жуковка» и ресторане «Сахалин».

Любителям расслабиться и заночевать — прямой путь в пятизвездочные отели. В The Carlton Moscow с видом на Красную площадь намечена вечеринка The Magic Story. Гостей ожидают не только Дед Мороз и Снегурочка, но еще и представление. Развлекать гостей будут братья Сафроновы с «Иллюзион-шоу», женский StandUp, певица Слава, группы «Градусы» и «На-На». Столики на The Magic Story пока не распроданы. Цена за место около сцены 300 тыс. Самый дешевый вход на вечеринку — 85 тыс. Для VIP-клиентов подадут шатобриан под соусом бордолез и картофельным гратеном, средиземноморский сибас со спаржей. Ну и для всех гостей — оливье и оладьи с икрой. В цену билетов от 200 тыс. входит и ночь в отеле. И как бы ни пиарили «самую пафосную тусовку» в премиальном отеле, как бы ни убеждали, что будет круто, потому что, мол, руку к организации приложили спецы с ПМЭФ, места продаются не спеша, даже несмотря на близость Нового года.

Певица Слава заявлена еще на двух вечеринках — в ресторанах «Магадан» и «Гвидон».

почем Лепс Филипп Киркоров Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

А где же искать короля российской эстрады Филиппа Киркорова? Он выступит на VIP-вечеринке по случаю закрытия клуба Nahate. Его владельцы привыкли к роллс-ройсам у входа и селебам в списке постоянных гостей. Сейчас они решили закрыть свой бизнес в России и переезжают в Дубай, где откроют подобный проект. О выступлении Филиппа Бедросовича нет информации на сайте ресторана. Но по Telegram-каналам уже разлетелась информация. Новый год пройдет под девизом «дорого-богато».

Поработал — отдохни!

Новогодняя пора традиционно дает возможность артистам хорошо заработать. Они готовы выступать не только в ресторанах, но и радовать гостей на корпоративных вечеринках. По данным исследований сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», 57% работодателей отказались от новогодних вечеринок в этом году. При этом 43% работодателей всё же планируют провести новогодний праздник для сотрудников.

То есть спрос есть, но он изменился. Как и рейтинг популярности и востребованности.

Список наиболее популярных артистов возглавил SHAMAN. Сегодня он — долгожданный артист любого праздника. Как рассказали «Известиям» в концертном агентстве ProStars, кроме него востребованным стал победитель второго сезона шоу «Маска» на НТВ певец JONY. На третьем месте находится певица Zivert, потом рэп-дуэт Hammali & Navai, и замыкают список Полина Гагарина, GAYAZOV$ BROTHER$, NILETTO и Клава Кока.

почем Лепс певец SHAMAN Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Востребованность этих артистов обусловлена высоким уровнем качества производимого контента — как аудио, так и видео, чувством актуальных запросов аудитории, а также постоянным присутствием в медиапространстве, — объяснил директор event-агентства ProStars Михаил Саполович.

Выступления Сергея Шнурова всегда стоили недешево, и этот год тоже не стал исключением. Основатель группы «Ленинград» выступит на корпоративе за 10–13 млн рублей в зависимости от выполнения условий из его райдера. В гримерке артиста должно быть зеркало в полный рост, диван для отдыха, энергетические напитки, сигареты и фрукты.

Вознаграждение Филиппа Киркорова — около 18 млн рублей. Несмотря на взрывной характер короля российской эстрады, требования у него достаточно скромные: артист просит просторную гримерную с зеркалом в полный рост, а для своих подчиненных — отдельные комнаты. Из еды Киркорову нужны свежие фрукты, например яблоки, мандарины и апельсины (без косточек), минеральная вода, а также различные сыры.

почем Лепс Валерий Меладзе Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Несмотря на то что Валерий Меладзе временно покидал Россию после начала СВО, певец продолжает работать в России. Его выступление на корпоративе обойдется в 8,5 млн рублей. Для перемещения по городу артист требует Mersedes-Benz 222 не старше трех лет с тонированными стеклами. В автомобиле его может сопровождать только некурящий водитель.

Певица Anna Asti будет выступать на новогодних корпоративах за 8 млн рублей. В ее бытовом райдере можно найти очень причудливые запросы – стейк из фламинго и салат с мясом игуаны. И всё это нужно обязательно принести ей через 15 минут после окончания концерта. По словам самой певицы, так она проверяет организаторов концертов и заказчиков.

За 5 млн рублей можно позвать на корпоратив NILETTO. У исполнителя хита «Любимка» тоже есть одно нетипичное условие в райдере: в гримерке для него должна присутствовать игрушка в виде героя мультфильма, желательно из «Черепашек-ниндзя» . У него есть целая коллекция игрушек. Любимые персонажи — Микеланджело и Донателло.

В этом году предприятия не торопятся много тратить на заказ звезд. А многие и вовсе отказываются от новогодних вечеринок.

почем Лепс певец NILETTO Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Корпоративов стало в разы меньше, — подтвердила «Известиям» генеральный директор компании Avantage Event Project Лилия Федорова. — Многие компании в этом году решили их не проводить, а те, кто будет отмечать праздники, выбрали другой формат. То есть многие ушли в офисы, упростили формат и уменьшили бюджет.

Сегодня на корпоративы почти не приглашают выступать артистов, уехавших из страны или высказывавшихся против СВО. Однако некоторые из них решили не упускать возможности выступить на новогодних праздниках, вернувшись в Россию.

— Если артист уехал из страны или выразил негативную позицию, то, как правило, на корпоратив его не позовут. Но в целом на звезд сохраняется спрос. Более того, у многих популярных артистов очень высокая загруженность. Грубо говоря, когда мы звоним концертному директору и выбираем даты, особенно после 16 декабря, то мы слышим, что предварительно артисты заняты. Так что спрос на артистов высокий, — отметила Лилия Федорова.

Получается, что и сегодня российские звезды — любые — без заработка не останутся.