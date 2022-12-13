Снова будет елка: SHAMAN на работе, Навка на катке, Сухоруков с холодцом

До главного праздника страны осталось несколько недель. Многие звезды уже определились, где и с кем отметят Новый год. Для одних это повод тотально включиться в работу, а для других — начать планировать будущее. «Известия» расспросили артистов о планах и поздравили с наступающим.

«Двухметровая елка по имени Подмосковье»

Виктор Сухоруков, народный артист России:

— Если человек любит праздник, то он всегда будет с ним. Я не помню плохого или грустного Нового года. Я обязательно загадываю желания, на картах гадаем, и всё у меня сбывается. Перед вами стоит сбывшийся человек! Я был пьяный, стал трезвый. Нагадал под Новый год.

В этот раз поеду на родину, в Орехово-Зуево. У меня уже много лет искусственная двухметровая елка по имени Подмосковье. Она со мной уже лет двадцать. Дней за пять до 31 декабря я наряжаю елку. Люблю это дело. Игрушки у меня еще старинные, но и новые добавляю. Для меня это и детство, и жизнь, и тайна.

Снова будет елка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

А вот с кулинарией у меня не очень. Зато сестра моя готовит хорошо. У нас на столе традиционные блюда — оливье, селедка под шубой и холодец.

Признаться, отдых я никогда не планирую. Может, в лес пойду, может, буду кино смотреть — как пойдет, так и хорошо. А вот на что должны быть планы, так это на работу. Если раньше планировал для карьеры, то теперь учитываю здоровье. Хочется, чтобы хватило сил и окружение радовало, и хочется, чтобы я был любим.

«Если окажется оливье — не откажусь»

SHAMAN, певец:

— В этот Новый год я буду на сцене. У меня есть добрая традиция: каждый год 31 декабря мы с друзьями выступаем. Не могу сказать, что это для меня работа, скорее — любимое дело. И она дает мне энергию от зрителей и поклонников. Поэтому даже отдых на новогодних каникулах я пока не планирую. И даже не знаю, что будет на новогоднем столе. Ну, если окажется оливье — не откажусь. А так я не ем мяса и уже месяца два как отказался от птицы. Люблю рыбу. А в праздник главное, чтобы с тобой была не атрибутика в виде елки, мандаринов и шампанского, а родные и близкие люди.

Снова будет елка Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Я бы пожелал всем жить и радоваться каждому дню, не огорчаться. А на все неприятности стараться смотреть под другим углом. Я стараюсь работать над собой, чтобы ничто не омрачало мою жизнь.

«Тепло одеться и пойти гулять»

Николай Цискаридзе, народный артист России:

— 31 декабря у меня день рождения. В этот день я предпочитаю сидеть дома — потому что я так редко там бываю! У меня очень красивый вид из окна.

Я живу окнами на Нескучный сад. Люблю сесть на подоконник с горячим чаем, с книжечкой, и чтобы меня никто не трогал целый день. Это так здорово. Хочешь — фильм смотришь, хочешь — в окно. Я так люблю зиму, когда идет снег. И мне нравится тепло одеться и пойти гулять.

Снова будет елка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Кто позвонит первым в наступившем году, тот принесет мне удачу»

Филипп Киркоров, народный артист России:

— Мы готовимся к Новому году и Рождеству. Проведу его в России, никуда уезжать не собираемся. Отпразднуем праздники семьей, с детьми Аллой-Викторией и Мартином, с папой Бедросом Киркоровым и его супругой. А еще с нами будут дядя Хари и тетя Мари.

У нас уже наряжена роскошная елка. Будем лепить во дворе крепость, снеговиков, кататься на санках. А в новогоднюю ночь будем играть в лото — это еще папа завел в нашей семье такую традицию. Я верю в примету: кто позвонит первым в наступившем году, тот принесет мне удачу.

Снова будет елка Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Камила Валиева появится в образе Богини»

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка:

— Встречу Новый год в кругу самых близких под «Иронию судьбы». А днем 31 декабря у меня работа. Представляем новое ледовое шоу в «Мегаспорте» «История любви Шахерезады». На лед выйду сама и чемпионы мира Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов — Шахрияр. Камила Валиева появится в образе Богини.

А новогодняя ночь и 1 января — заслуженный отдых. Празднование будет веселым, ярким и шумным. Но уже на второй день 2023 года снова ледовое шоу. Работа.

Снова будет елка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Хочется как в детстве»

Валерия, народная артистка России:

— В последнее время мы наряжали современные, монохромные елки. А мне хочется как в детстве. Чтобы были игрушки раритетные. Такие сохранились у моей мамы. Но можно и купить игрушки советского времени, они доступны и по деньгам.

Вообще, пока нет никаких планов. 2022 год мы встречали в семейном кругу, вместе с моей мамой. Что будет в 2023-м — сейчас трудно что-то планировать, загадывать, будем смотреть по ситуации. Как говорится, где работа застанет, там и встретим праздник. Но если бы он застал дома, то ради исключения в этот день я бы поставила на стол оливье, который в обычные дни не ем.

Снова будет елка Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

«Мы любим в новогоднюю ночь играть в настольные игры»

Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии имени М. Горького:

— На Новый год мы обычно отправляемся с семьей на дачу, где много снега и живая елка. К нам приезжают друзья, и большой компанией мы любим в новогоднюю ночь играть в настольные игры — Codenames или «Имаджинариум».

На праздничном столе традиционно мандарины, оливье, селедка под шубой, салат «Мимоза» и запеченный гусь с яблоками. А еще у меня есть фирменный рецепт «Минестроне зимний». Густой наваристый суп я готовлю на томатном соке пополам с водой, с добавлением цветной капусты, сельдерея, лука-порея, фасоли, кабачков, болгарского перца, помидоров. Очень здоровое и вкусное питание.