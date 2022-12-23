Экономная пауза: половина россиян отложила покупку техники в 2022 году

Более половины россиян отложили покупку бытовой техники и электроники в 2022 году, а еще треть приобрела только часть намеченных товаров, сказано в исследовании «Тинькофф Кредит Брокера». Причины тому — резкий рост цен на фоне обрыва логистических цепочек, падение доходов населения и уход иностранных брендов с рынка. Однако в 2023 году может реализоваться отложенный спрос на электронику на фоне восстановления потребительской активности, роста доходов россиян и налаживания параллельного импорта, считают эксперты.

Техника ждет

В 2022 году россияне массово откладывали приобретение электроники и бытовой техники. В моменте более половины участников исследования, а именно 54%, отказались от такой покупки, следует из опроса «Тинькофф Кредит Брокера», предоставляющего бизнесу услуги рассрочки и POS-кредитования клиентов. В опросе приняли участие свыше тысячи человек во всех регионах страны. Еще треть респондентов приобрели только часть из намеченных товаров, и только 13% реализовали свои планы в полном объеме.

Одна из основных причин пересмотра планов — рост цен. Так сообщили 53% респондентов. Еще 30% ответивших поменяли первоначальные планы, так как использовали деньги на иные цели. Среди других причин участники назвали сокращение ассортимента товаров (15%) и уход некоторых брендов с российского рынка (13%).

Доля импорта в продажах электроники и бытовой техники составляет примерно 70–80%. При этом на фоне обрыва логистических цепочек цена зарубежных товаров в этом году выросла, поясняется в исследовании. Так, за январь–октябрь 2022-го стоимость электротоваров и других бытовых приборов увеличилась почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Повышение цен в этой категории оказалось одним из самых сильных среди непродовольственных товаров.

Средний чек рассрочки на покупку электроники и бытовой техники также вырос, следует из статистики «Тинькофф Кредит Брокера». Так, за 11 месяцев 2022-го показатель увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 55,2 тыс. рублей.

Большинство участников опроса изначально планировали приобрести телефон, ноутбук или другую электронику (58%). Многие респонденты также собирались купить крупную бытовую технику, например, стиральная машина или пылесос (43%). На третьем месте по спросу оказалась мелкая бытовая техника, например, блендер, тостер и т.д. Этот вариант выбрали 20% респондентов. Еще 7% ответивших планировали купить технику для дачи.

Однако из тех, кто все-таки совершил покупку, 26% приобрели товар раньше, чем планировали, а 22%, напротив, — позже, следует из опроса «Тинькофф Кредит Брокера». Кроме того, 19% респондентов пришлось использовать заемные средства, хотя изначально они этого не планировали. А еще 17% были вынуждены купить товар другой модели или фирмы, чем хотели.

В этом году российский рынок столкнулся с беспрецедентными вызовами из-за приостановки работы ряда производителей, сохранения непростой ситуации с логистикой и волатильностью покупательского спроса, подтвердили в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо». Там добавили: в текущих экономических условиях потребители становятся прагматичнее, тщательнее подходят к покупкам техники, активно пользуются дополнительными возможностями сэкономить. Кроме того, стабильным спросом пользуются программы рассрочки сроком до 24 месяцев, которые позволяют клиентам распределить траты за крупные покупки по месяцам.

В Ozon отметили повышенный интерес к отечественным брендам бытовой техники на фоне изменения доступных брендов в этом году. В компании также зафиксировали рост спроса на электронику и технику уже в декабре, перед Новым годом. За первую половину месяца продажи оказались в два и в 1,5 раза выше соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, в Wildberries зафиксировали высокий уровень продаж на протяжении 11 месяцев 2022 года.

Новогодние ожидания

В целом в 2022 году произошло сокращение спроса на электронику и бытовую технику после ажиотажных покупок в марте, отметил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, это произошло из-за повышения цен. Кроме того, весной россияне совершили много запланированных и незапланированных покупок впрок. Влияние оказали также снижение доходов населения, переход к сберегательному поведению в условиях неопределенности, а также увеличение ставок по кредитам, отметил эксперт.

Дальнейшего значительного подорожания электроники и бытовой техники в 2023 году ждать не стоит из-за эффекта высокой базы в 2022-м, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, параллельный импорт этих товаров развивается достаточно быстрыми темпами, однако из-за санкций логистические маршруты всё равно могут стать длиннее и дороже. Поэтому в условиях инфляции на уровне 5–7%, как прогнозирует ЦБ, рост цен на электронику и бытовую технику не превысит 10%.

В 2022 году на этот сегмент товаров значительное влияние оказала зависимость от иностранных поставщиков. Доля импорта в нем во II квартале 2022 года достигала 79%. Во время распродаж европейские марки приходилось срочно замещать азиатскими, турецкими и из стран СНГ, отметил эксперт. По его словам, на рынке в 2022 году ощущается дефицит товаров.

Однако уже в следующем году может реализоваться отложенный спрос, что приведет к росту объемов продаж, ожидает Владимир Чернов. Такой тенденции будет способствовать увеличение реальных доходов населения за счет повышения МРОТ на 8,6% и всех социальных выплат на 10%, а также возможное повышение зарплат бюджетными предприятиями, считает эксперт.

Отложенный спрос также может реализоваться в условиях восполнения предложения на рынке за счет параллельного импорта, увеличения ассортимента и вывода новых брендов, считает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. Однако низшая точка рецессии в России будет пройдена только в первом полугодии 2023-го, поэтому временное ухудшение рыночной ситуации будет ограничивать спрос в этот период.