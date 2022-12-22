Подсудный день: почему санкции — не главная проблема российского ритейла

Розничная торговля столкнулась с одним из самых серьезных падений за последние годы. Только в октябре ее обороты просели в целом на 9,7%, а продажи непродовольственных товаров снизились сразу на 14,3%. Начиная с весны Россию покинуло более 30 иностранных брендов, еще 40 остановили продажи, в результате объем вакантных площадей в отечественных моллах достиг уже 15%, подсчитали в Союзе торговых центров. Но сделать российского ритейлера банкротом способны не только действия пресловутого коллективного Запада — деструктивное влияние на отрасль оказывают и бесконечные судебные разбирательства. Причем не только вполне объяснимые иски к ушедшим брендам, но и внутрицеховые претензии к компаниям, которые пытаются развивать бизнес в нынешних непростых условиях. В том, почему это происходит и чем может грозить, разбирались «Известия».

Судебные проблемы

Общий оборот российского ритейла сократился почти на 10% в этом октябре, следует из свежего доклада Росстата — речь тут о сравнении с 2021 годом. В 2022-м рост выручки в этом сегменте фиксировали лишь до мая, далее отрасль ее только теряла. Больше всего ожидаемо упала непродовольственная розница — сразу на 14,3%. Ситуация развивается на фоне ухода зарубежных брендов и разрушения привычных логистических цепочек из-за западных санкций, указывают эксперты. Но есть и еще одна, менее заметная отраслевая проблема — массовые судебные разбирательства. И ее действие на себе почувствовал прежде всего непродовольственный сегмент.

Количество исков только к продавцам электроники и бытовой техники, по данным «СПАРК-Интерфакс», в декабре выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Претензии касаются неисполнения обязательств, а среди ответчиков фигурируют такие крупные сети, как «М.Видео – Эльдорадо», «Мегафон», re:Store и «Ситилинк». Похожие проблемы имеются и у магазинов, торгующих одеждой, обувью, товарами для дома.

— Суд — это крайняя мера, и в основном на нее идут, когда на решение вопроса по-доброму уже не надеются. Что касается ответчиков, то тут ситуация может быть разной — например, торговые сети H&M, Inditex уже вряд ли в ближайшее время будут работать в России, поэтому это не сильно влияет на состояние рынка ритейла, — сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Действительно, если претензии к испанской Inditex (Zara, Pull & Bear и другие) или шведской H&M, когда торговые сети отказались платить арендодателям по счетам, ссылаясь на уход из страны, вопросов у представителей отрасли не вызывают, то иски к развивающим бизнес в России компаниям могут серьезно ухудшить и так нестабильную ситуацию в ритейле.

— С иском к «Стокманну» на 1,7 млрд, например, другая ситуация — требование заплатить серьезную сумму может стать вызовом для компании в текущих непростых условиях, — отметил Павел Люлин.

Самый крупный кейс

Речь об истории, которая берёт начало в 2017 году, когда «Стокманн» приобрел часть активов компании «Подиум Маркет» — торговое оборудование, товарные остатки, годовую лицензию на несколько товарных знаков и право аренды магазина в Казани. Основная часть бизнеса «Подиум Маркета» тогда в сделку не вошла — так, не приобретались ювелирные украшения и аксессуары на продажу, а также все товарные знаки, что исключало возможность ведения бизнеса под этим брендом, рассказал «Известиям» глава «Стокманна» Геннадий Левкин.

Переговоры со стороны «Подиум Маркета» вел акционер компании Эдуард Киценко. В 2017 году, когда стало известно о финансовых проблемах сети, он лично обратился к «Стокманну» с предложением купить часть активов, согласовав сделку.

— Мы получили одну локацию, которая показалась нам интересной, всего же у ритейлера тогда было около десяти магазинов под брендом «Подиум Маркет» плюс точки под торговой маркой Accessorize, которые также входили в торговую сеть. — От них мы отказались, — рассказал он. — Весь операционный бизнес fashion-сети нас не интересовал, основная часть «Подиум Маркета» не вошла в периметр сделки.

В итоге «Стокманн» заключил десять сделок в отношении отдельных активов ритейлера, их общая сумма составила 105 млн рублей. Пока стороны заключали сделки, в июне 2017-го в отношении «Подиум Маркета­­» возбудили дело о банкротстве. А в сентябре того же года торговую сеть переименовали в инвестиционно-производственную компанию «Атлас». Спустя почти год ее признали банкротом, а в 2019-м конкурсный управляющий начал судебный спор против «Стокманна».

Разбирательства привели к тому, что в ноябре 2022-го Московский арбитраж признал недействительной сделку по продаже части активов «Подиум Маркета» сети «Стокманн». К этому моменту суды двух инстанций подтверждали ее законность, но в итоге спор был возвращен на повторное рассмотрение. Последнее принятое решение гласит: «Стокманн» приобрел бизнес «Подиума», а не отдельные активы. Поэтому покупатель должен доплатить еще 1,69 млрд рублей.

— «Атлас» утверждает, что «Стокманн» купил весь fashion-бизнес компании. А проведенная экспертиза в рамках дела показала, что активы ритейлера в совокупности стоили в 17 раз больше, чем 105 млн рублей, — подчеркнул Геннадий Левкин. — По логике экспертов, стоимость бизнеса более чем в 200 раз превышает размер его годовой чистой прибыли, то есть он будет окупаться дольше 200 лет. Для сравнения: аналогичный коэффициент «Газпрома» в 2017 году едва превысил 4, а у одного из крупнейших ритейлеров — «Магнита» — 18.

Справка «Известий» Почти 30 лет назад, в 1994 году, компания «Подиум» запустила первый магазин под брендом Podium. Торговая площадка была мультибрендовой и предлагала покупателям вещи класса люкс. К 2012-му торговая сеть расширилась более чем до 20 магазинов. В тот же год головную компанию «Подиум» признали банкротом, поэтому акционеры сформировали новую — «Подиум Маркет», магазины назывались Podium Market. В точках с этим именем продавали не только премиальные вещи, но и товары среднего ценового уровня.

Независимая оценка

Все эксперты единодушны: сделка «Подиума» со «Стокманном», если к ней есть вопросы у суда, требует справедливой оценки приобретенных активов. Цифра в 1,7 млрд рублей могла появиться лишь потому, что эксперты исходили не из объективных финансовых показателей «Подиум Маркета», а из бизнес-плана бывшего менеджмента компании, который не имел ничего общего с реальностью, уверен адвокат, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Голубев.

Дело в том, что менеджмент «Подиум Маркета» ожидал кратное увеличение прибыли из года в год, хотя в действительности компанию признали банкротом. К моменту заключения сделок продавец был должен кредиторам около 1,5 млрд рублей, к нему были предъявлены десятки судебных исков.

«Стокманн» подал жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, отметил господин Голубев. Рассмотрение назначено на 11 января.

«Известиям» не удалось связаться с Эдуардом Киценко. Бывший креативный директор сети магазинов «Подиум Маркет» Полина Киценко, жена основного акционера, не ответила на вопросы по существу. Она заявила «Известиям», что не имеет отношения к этим событиям. Конкурсный управляющий ИПК «Атлас» Владимир Сахаров отказался комментировать подробности судебного решения.

Впрочем, претензии к супругам Киценко были и ранее. Так, дизайнер Яна Расковалова в июне 2022-го заявила, что «Подиум Маркет» под управлением Полины Киценко задолжал ей 30 млн рублей с 2017 года за реализованную ювелирную продукцию бренда YANA. Также в Telegram-каналах появлялась информация о том, что «Подиум Маркет» с 2017 года не выплатил бренду пуховиков Odri (бренд-амбассадор Яна Рудковская) 4 млн рублей.

Как правило, во время банкротства компании ее сделки оспаривают в интересах кредиторов. Иногда оказывается, что этот процесс несправедлив к покупателю активов, пояснил «Известиям» адвокат, партнер «Правовой группы» Владимир Шалаев.

— Если бизнес банкрота явно убыточен, как его могли оценить в сумму более 1 млрд рублей? — задается вопросом юрист.

По его словам, в сложившейся ситуации есть неоднозначный момент: если цена сделки была занижена в 17 раз, то куда смотрели кредиторы должника?

Дело пересматривали суды нескольких инстанций, сейчас идет повторное рассмотрение спора, отметила в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов Мария Спиридонова. Она считает, что в этом процессе суд будет учитывать ранее выданные предписания, которые, уточняет специалист, не касаются оценки спорного актива, — здесь руки суда свободны.