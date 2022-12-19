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Познали в еде: торговля заменила каждый седьмой западный бренд на полке

В каких нишах появилось больше отечественных продуктов
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Продуктовой торговле пришлось заменить на полке каждый седьмой бренд после ухода иностранных корпораций. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Больше всего наименований освежили в категориях газированных напитков, бытовой химии и готовых завтраков, а также макаронных и кондитерских изделий. Марки ушедших производителей ритейлеры меняли, как правило, на отечественные. Аналогичную тенденцию фиксируют и в непродуктовом секторе, отметили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Эксперты считают, что перед отечественными ритейлерами и производителями стоит непростая задача продвижения отечественных продуктов под торговыми марками, которые не знакомы потребителям.

Новые возможности

По итогам 2022 года общий уровень ротации брендов в торговых сетях составит примерно 15–16%, рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Пока сокращение международных марок на полках сложно назвать массовым, добавил он. Многие производители, особенно локализованные в России, всё же продолжают работать на нашем рынке.

— Смена ассортиментной матрицы происходит постепенно, по мере распродажи товарных запасов зарубежных производителей, поэтому трудно прогнозировать сроки прекращения продаж тех или иных брендов в магазинах, — отметил эксперт. — Например, на днях стало известно, что у розницы уже истощаются запасы чипсов Pringles, до этого полки постепенно покидали такие бренды, как Coca-Cola, Pepsi, Mirinda и др.

Познали в еде
кола
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Ассортимент трансформируется и дает стимул для развития производства отечественных товаров, уверен эксперт. Российские марки способны заместить продукцию компаний, которые уходят с рынка. Например, доля наших товаров увеличивается в таких категориях, как газированные напитки (здесь появилось около 100 новых наименований), готовые завтраки, макаронные и кондитерские изделия, бытовая химия и товары по уходу.

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Важную роль в восполнении ассортимента играют собственные торговые марки розничных сетей (СТМ), их популярность сейчас опережает спрос на международные бренды. К примеру, в 2022 году спрос на СТМ ритейлеров в категории подгузников вырос более чем на 130%, обогнав продажи глобальных брендов.

Вовремя собраться

— Если проанализировать уход брендов, то я бы не сказал, что нас покинули многие — смена наименования тут не в счет. Покупателя, наверное, меньше всего интересует, какое юридическое лицо стоит за тем или иным бизнесом, — сказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. — Людям важен сам продукт: его состав, потребительские свойства и вкусовые качества. Если смотреть по этой линейке, то уход иностранных брендов минимален.

Новые условия — это не только испытание, но и возможности для бизнеса, который может наиболее быстро адаптироваться, уверен эксперт.

— Если говорить о производителях, которые пришли на замену ушедшим брендам, то это прежде всего те, кто смог оперативно произвести корректировку своих бизнес-процессов: замену ингредиентов, упаковки, адаптироваться под все сложности, — добавил он. — Это и локальные предприятия, и крупные игроки.

Познали в еде
телевизор
Фото: ТАСС/Александр Рюмин


Наибольший рост предложения отечественных игроков после ухода иностранных компаний наблюдается в категории газированных безалкогольных напитков, отметил эксперт.

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В секторе непродовольственных товаров тоже фиксируют эту тенденцию. Оценка того, что «каждый седьмой бренд» ушел с рынка РФ, близка к реальности, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

— Самым заметным уход брендов стал в категориях автомобилей и запчастей, бытовой техники и электроники, одежды, а также в товарах повседневного спроса и гигиены, — сказал он. — И если в первой категории вопрос до сих пор стоит довольно остро, то в остальных он более-менее разрешился за счет параллельного импорта, а также замены привычных брендов на товары отечественного производства и стран СНГ.

У российских производителей хорошие перспективы во многих товарных группах — есть возможность занять освободившиеся ниши, добавил Артем Соколов. Он подчеркнул, что потребительский спрос уже сместился в сторону базового и среднего ценового сегмента практически во всех категориях. При этом существующая альтернатива позволяет удовлетворить этот спрос. В этом году в 1,5–2 раза выросли продажи отечественной и белорусской бытовой техники, новых турецких и китайских брендов, которые отличаются невысокой стоимостью.

Познали в еде
сковородки
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В секторе потребительских товаров 37 иностранных компаний ушли с российского рынка, 44 — приостановили свою деятельность в России, 15 — сократили операционную деятельность, об этом свидетельствуют данные Йельской школы менеджмента. Как сказала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова, часть производителей выпускали разные категории товаров под различными брендами, поэтому итоговое число ушедших торговых марок может быть выше.

Уход иностранных игроков дал российским компаниям также и возможность приобрести активы иностранных игроков, которые готовы сокращать работу в России или уйти из страны, отметила Наталья Назарова. Основная сложность в этой ситуации связана с тем, что рынок покидают узнаваемые бренды, а значит, перед отечественными ритейлерами и производителями стоит непростая задача продвижения новых продуктов под торговыми марками, которые пока не знакомы потребителям.

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