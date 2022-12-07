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Львиная долька: популярные сорта мандаринов заместят корейскими и африканскими

Причиной роста поставок из ЮАР и РК стал неурожай в Турции и Марокко
Фото: ИЗВЕТИЯ/Алексей Майшев
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В этом году в отечественных магазинах появятся мандарины из ЮАР и Южной Кореи. Их импорт в Россию увеличился максимум на треть, рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Дело в том, что из-за плохой погоды производители цитрусовых в Турции, Египте и Марокко — традиционных партнерах РФ — сократили выпуск продукции в среднем на 13%. Выпадающий объем компенсируют новые поставщики, уточнили в министерстве. Ритейлеры не фиксируют нехватки мандаринов, заверили в сетях. Сезон их предновогодних продаж уже стартовал: реализация в рознице подскочила на 14%, отметил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

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Нет из-за плохой погоды

В начале декабря Всемирная цитрусовая организация заявила в своем ежегодном отчете, что в Северном полушарии упало производство цитрусовых — в среднем на 13%. Речь идет о таких странах, как Египет, Турция, Марокко, Тунис и других, — в предновогоднем сезоне это основные поставщики мандаринов в Россию. Ожидается, что на южном побережье Средиземного моря выпуск продукции сократится: в Марокко на 33%, в Турции — на 27%, Тунисе — на 17%, и т.д. «Известия» ознакомились с выводами отчета организации: ее предварительный прогноз основан на фактуре отраслевых ассоциаций из этих стран.

Сейчас наблюдается заметное снижение по сравнению с предыдущими сезонами, тем более «цитрусовые по-прежнему остаются одними из ведущих фруктов на мировом рынке», отметили представители ассоциации в отчете. Там уточнили, что в 2022 году производители этих стран столкнулись с плохой погодой, поэтому урожай снизился.

Львиная долька
продавец торгует мандаринами из машины
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Глава аналитического агентства Ирина Козий предположила, что поставки мандаринов в РФ упадут симметрично. Поэтому торговым сетям придется замещать недостающий объем фруктов из других стран. Это будет сложно, ведь из-за того что в мире рухнули привычные логистические цепочки, бизнесу пришлось перенастраивать все процессы, подчеркнула эксперт. Так, транспортировка продукции уже подорожала. Если Россия начнет доставлять фрукты новыми путями, например, морем, то стоит ожидать еще большего увеличения цены.

ФТС приостановила публикацию официальной статистики, сказали «Известиям» в службе. Поэтому там не раскрыли информацию об импортных поставках цитрусовых.

Африка и не только

В Минсельхозе не ожидают сокращения импорта мандаринов на российском рынке, заметили «Известиям» в ведомстве.

— Снижение объемов их импорта из ряда стран компенсируется увеличением поставок из других государств. В частности, по состоянию на 27 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос импорт мандаринов из ЮАР (+35%), Марокко (+9%), Южной Кореи (+5%) и других стран. Возобновились поставки из Китая, — сказали «Известиям» в министерстве.

Обычно китайские мандарины поставляют на Дальний Восток, до центральной части России цитрусовые не доезжают, уточнила Ирина Козий.

Львиная долька
Сбор урожая мандаринов
Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук

Эксперт заметила, что Южная Корея ежегодно увеличивает поставки в страну, причем в разы, ЮАР стабильно привозит в РФ продукцию, но в летний период, когда потребление в России снижается. По вкусу такие мандарины могут отличаться: россияне привыкли к сортам из Турции, а ЮАР и Южная Корея использует другие, в том числе гибриды с апельсинами, добавила Ирина Козий. Между тем Абхазия не может полностью удовлетворить потребности РФ в цитрусовых: на долю страны на отечественном рынке цитрусовых приходится около 5%.

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Турция, Египет, Марокко и Пакистан обеспечивают основные поставки мандаринов в магазины «Магнита» в высокий сезон, рассказали в компании. В ноябре-декабре 2022 года крупнейшим поставщиком традиционно выступает Турция. Компания ожидает, что в этом году доля этой страны сохранится на прошлогоднем уровне, несмотря на более поздний старт поставок мандаринов из-за погодных условий. В торговой сети уточнили: в этом сезоне ритейлер уделяет больше внимания скорости доставки мандаринов из других стран и активнее использует более быстрые морские маршруты. Такой подход обеспечит своевременное поступление продукции в магазины.

У «Ленты» нет сложностей с наличием мандаринов, — сказал «Известиям» представитель компании. — Объемы поставок из базовых стран — Марокко и Турции — уже забронированы, мы не видим предпосылок для нехватки мандаринов.

«Известия» также направили запросы в «Пятерочку», «Перекресток», «Ашан», «Окей», «Верный», «Азбука вкуса», Metro.

Львиная долька
мандарины женщины рынок
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Федеральные торговые сети не фиксируют дефицита мандаринов, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

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— Ряд ритейлеров не только сохранили прошлогодние объемы закупок, но и увеличили их. Важно отметить, что в этом году нижняя граница ценового диапазона на этот фрукт начинается от 65–70 рублей за 1 кг, — заметил он.

В прошлом сезоне эти цитрусовые можно было купить в среднем за 110 рублей за 1 кг. Хотя размер среднего чека при покупке мандаринов сейчас выше, свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия». Так, показатель с 1 по 4 декабря составил 188 рублей, что на 13% выше, чем в 2021 году. Число покупок за этот период выросло на 14%, а реализация в денежном выражении подскочила на 21%.

В рознице средние цены на мандарины сегодня составляют 168 рублей за 1 кг, уточнил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Ключевыми поставщиками мандаринов на российский рынок выступают Турция, Марокко, Пакистан, ЮАР и Египет, заметил он.

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