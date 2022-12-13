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Часть расплаты: число магазинов с рассрочкой выросло в девять раз

Какие товары чаще покупают в несколько платежей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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С начала года число магазинов, которые подключили услугу оплаты покупок в рассрочку, выросло в девять раз. Об этом свидетельствуют данные профильных сервисов, с которыми ознакомились «Известия». Такую услугу уже предлагают не только маркетплейсы, но и, например, «Детский мир», «Золотое яблоко», S7 Airlines, «Рив Гош», Rendez-Vous и др. С одной стороны, граждане получают возможность оплатить товары несколькими платежами, с другой — такая ситуация приводит к повышению среднего чека и увеличению задолженности, отметили эксперты.

Частичный рост

С января по ноябрь 2022 года число продавцов, которые подключили услугу оплаты товаров по частям, выросло в девять раз. Об этом свидетельствуют данные продукта «Долями» (сервис «Тинькофф», который позволяет совершать оплату за товар частями). Среди магазинов, которые подключили услугу оплаты частями, — «Детский мир», «Золотое яблоко», S7 Airlines, «Рив Гош», Rendez-Vous и др. «Известия» направили запросы в эти компании.

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В девять раз выросло и ежемесячное число покупок, совершенных с помощью сервиса «Долями».

— По некоторым крупным партнерам, подключившим сервис в начале 2022 года, «Тинькофф» отмечает рост объема продаж в 2–6 раз. С момента запуска сервиса его установили более 1 млн раз, — сказал «Известиям» руководитель продукта «Долями» Дмитрий Серегин.

Услугу оплаты товара по частям запустили в «Яндекс Маркете», на Lamoda и Ozon. «Яндекс Маркет» предлагает оплатить товар «сплитами» (частями) через собственный сервис «Яндекс Сплит». Lamoda предоставляет услугу оплаты авансом через партнера — сервис «Мокка», а Ozon — через собственный сервис «Ozon Рассрочка».

Спрос на оплату товара по частям существенно растет, сказал партнер Data Insight Федор Вирин. Это связано с увеличением предложения такой услуги со стороны интернет-магазинов и простотой ее оформления по сравнению с кредитом, пояснил он.

— Продажа товаров долями дает возможность приобрести необходимые товары сейчас, а не копить на них, просто распределив платежи по времени. В условиях, когда люди очень взвешено и рационально подходят к покупкам, такой сервис действительно может оказаться очень востребованным у покупателей. Для онлайн-площадок это способ привлечь новых клиентов и повысить их лояльность, причем услуга доступна для большинства категорий товаров, — сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Минуя банк

Компании предоставляют услугу оплаты товара по частям через BNPL-сервисы (Bye Now, Pay Later — купи сейчас, заплати потом). «Яндекс Маркету» в момент оформления заказа нужно оплатить только 25% от суммы, а остальное — частями в течение двух, четырех или шести месяцев. По словам опрошенных «Известиями» представителей торговых компаний, операции по оплате происходят через сервисы, а не банки.

— Такую услугу может предоставить непосредственно сам магазин без привлечения банка. Для ритейлера сервис интересен тем, что может поднять продажи. Для покупателя плюсы в возможности пользоваться товаром до полной его оплаты, — сказал аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.

Впрочем, услуга фактически увеличивает средний чек и количество покупок за счет привлечения новых покупателей. Но у граждан может расти задолженность перед такими сервисами: в попытке приобрести сразу много товаров за небольшую сумму не все сразу могут рассчитать свои финансовые возможности, пояснил эксперт.

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По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, существует механизм оплаты товара равными долями напрямую магазину, в такой схеме банки не участвуют, а услуга действует напрямую от продавца без переплат. В этом ее отличие от банковской рассрочки.

— Это не банковский продукт, при заключении договора основной документ, который подписывает клиент, — это разрешение списывать с его банковской карты фиксированные денежные суммы на период пользования сервисом. Банковские документы он не подписывает. Поэтому в случае любых проблем с оплатой взаимодействие клиента происходит именно с сервисом, — пояснил источник «Известий» в одном из крупных магазинов.

«Ozon Рассрочка» и сервис «Долями» бесплатны для пользователя, другие компании берут ежемесячную плату за услугу. «Яндекс Сплит» обойдется в 350 рублей, если разбивать оплату на четыре или шесть месяцев (комиссию вернут при досрочном погашении). Пользование сервисом «Мокка» при покупке товара до 5 тыс. рублей будет стоить 199 рублей в месяц, а при покупке на сумму свыше 5 тыс. — 399.

По данным «Долями», чаще всего оплатой частями пользуются при покупке одежды и обуви — на эти категории приходится 37 и 22% соответственно от общего объема операций сервиса в 2022 году. К наиболее популярным категориям также относятся: косметика и парфюмерия — 11% и детские товары — 9%.

Среди пользующихся спросом категорий товаров, которые оплачивают в «Яндекс Сплит», — электроника и бытовая техника, товары для детей, зоотовары и товары для дома. В сервисе пояснили «Известиям», что возможность оплаты по частям распространяется на разные категории товаров за редким исключением — например, так нельзя купить лекарства.

К новогодним праздникам в рассрочку чаще всего приобретают электронику и бытовую технику, самыми востребованными категориями стали смартфоны, наушники и роботы-пылесосы, уточнили в Ozon.

В Lamoda отказались от комментариев.

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