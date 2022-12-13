Часть расплаты: число магазинов с рассрочкой выросло в девять раз

С начала года число магазинов, которые подключили услугу оплаты покупок в рассрочку, выросло в девять раз. Об этом свидетельствуют данные профильных сервисов, с которыми ознакомились «Известия». Такую услугу уже предлагают не только маркетплейсы, но и, например, «Детский мир», «Золотое яблоко», S7 Airlines, «Рив Гош», Rendez-Vous и др. С одной стороны, граждане получают возможность оплатить товары несколькими платежами, с другой — такая ситуация приводит к повышению среднего чека и увеличению задолженности, отметили эксперты.

Частичный рост

С января по ноябрь 2022 года число продавцов, которые подключили услугу оплаты товаров по частям, выросло в девять раз. Об этом свидетельствуют данные продукта «Долями» (сервис «Тинькофф», который позволяет совершать оплату за товар частями). Среди магазинов, которые подключили услугу оплаты частями, — «Детский мир», «Золотое яблоко», S7 Airlines, «Рив Гош», Rendez-Vous и др. «Известия» направили запросы в эти компании.

В девять раз выросло и ежемесячное число покупок, совершенных с помощью сервиса «Долями».

— По некоторым крупным партнерам, подключившим сервис в начале 2022 года, «Тинькофф» отмечает рост объема продаж в 2–6 раз. С момента запуска сервиса его установили более 1 млн раз, — сказал «Известиям» руководитель продукта «Долями» Дмитрий Серегин.

Услугу оплаты товара по частям запустили в «Яндекс Маркете», на Lamoda и Ozon. «Яндекс Маркет» предлагает оплатить товар «сплитами» (частями) через собственный сервис «Яндекс Сплит». Lamoda предоставляет услугу оплаты авансом через партнера — сервис «Мокка», а Ozon — через собственный сервис «Ozon Рассрочка».

Спрос на оплату товара по частям существенно растет, сказал партнер Data Insight Федор Вирин. Это связано с увеличением предложения такой услуги со стороны интернет-магазинов и простотой ее оформления по сравнению с кредитом, пояснил он.

— Продажа товаров долями дает возможность приобрести необходимые товары сейчас, а не копить на них, просто распределив платежи по времени. В условиях, когда люди очень взвешено и рационально подходят к покупкам, такой сервис действительно может оказаться очень востребованным у покупателей. Для онлайн-площадок это способ привлечь новых клиентов и повысить их лояльность, причем услуга доступна для большинства категорий товаров, — сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Минуя банк

Компании предоставляют услугу оплаты товара по частям через BNPL-сервисы (Bye Now, Pay Later — купи сейчас, заплати потом). «Яндекс Маркету» в момент оформления заказа нужно оплатить только 25% от суммы, а остальное — частями в течение двух, четырех или шести месяцев. По словам опрошенных «Известиями» представителей торговых компаний, операции по оплате происходят через сервисы, а не банки.

— Такую услугу может предоставить непосредственно сам магазин без привлечения банка. Для ритейлера сервис интересен тем, что может поднять продажи. Для покупателя плюсы в возможности пользоваться товаром до полной его оплаты, — сказал аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.

Впрочем, услуга фактически увеличивает средний чек и количество покупок за счет привлечения новых покупателей. Но у граждан может расти задолженность перед такими сервисами: в попытке приобрести сразу много товаров за небольшую сумму не все сразу могут рассчитать свои финансовые возможности, пояснил эксперт.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, существует механизм оплаты товара равными долями напрямую магазину, в такой схеме банки не участвуют, а услуга действует напрямую от продавца без переплат. В этом ее отличие от банковской рассрочки.

— Это не банковский продукт, при заключении договора основной документ, который подписывает клиент, — это разрешение списывать с его банковской карты фиксированные денежные суммы на период пользования сервисом. Банковские документы он не подписывает. Поэтому в случае любых проблем с оплатой взаимодействие клиента происходит именно с сервисом, — пояснил источник «Известий» в одном из крупных магазинов.

«Ozon Рассрочка» и сервис «Долями» бесплатны для пользователя, другие компании берут ежемесячную плату за услугу. «Яндекс Сплит» обойдется в 350 рублей, если разбивать оплату на четыре или шесть месяцев (комиссию вернут при досрочном погашении). Пользование сервисом «Мокка» при покупке товара до 5 тыс. рублей будет стоить 199 рублей в месяц, а при покупке на сумму свыше 5 тыс. — 399.

По данным «Долями», чаще всего оплатой частями пользуются при покупке одежды и обуви — на эти категории приходится 37 и 22% соответственно от общего объема операций сервиса в 2022 году. К наиболее популярным категориям также относятся: косметика и парфюмерия — 11% и детские товары — 9%.

Среди пользующихся спросом категорий товаров, которые оплачивают в «Яндекс Сплит», — электроника и бытовая техника, товары для детей, зоотовары и товары для дома. В сервисе пояснили «Известиям», что возможность оплаты по частям распространяется на разные категории товаров за редким исключением — например, так нельзя купить лекарства.

К новогодним праздникам в рассрочку чаще всего приобретают электронику и бытовую технику, самыми востребованными категориями стали смартфоны, наушники и роботы-пылесосы, уточнили в Ozon.

В Lamoda отказались от комментариев.