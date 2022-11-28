Сетевой инстинкт: продажи в «Черную пятницу» в онлайне выросли вдвое

Продажи онлайн-розницы в «Черную пятницу» подскочили в полтора-два раза, сказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) . Этот канал реализации товаров стал основным в этом году. В топ покупок традиционно вошли электроника и бытовая техника, в частности, телевизоры и умные колонки, а также стиральные машины, продукция для дома и компьютерных игр. Специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» подтвердили тенденцию: средний чек в онлайне вырос на 60-70%, а в стационарной рознице он упал на 25-30%.

Тренд на онлайн

«Черная пятница» (большинство магазинов провели акцию с 25 по 28 ноября) в этом году оправдала ожидания ритейлеров , сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, россияне не потеряли интерес к распродаже, напротив — активность потребителей возросла .

Точная сумма, которую людю потратили во время акции на интернет-площадках, пока неизвестна. Но уже очевидно, что по сравнению с прошлым годом продажи подскочили в полтора-два раза , подчеркнул Артем Соколов. Оборот продаж в 2021-м составил 85,7 млрд рублей , из которых 14,8% пришлось на зарубежные сайты. В этом сезоне ситуация развивается на фоне ухода ряда иностранных брендов и онлайн-площадок из страны.

— Сегодня клиенты стали более взвешенно и рационально подходить к покупкам, многие планируют главные приобретения года именно на период максимальных скидок, который выпадает на «Черную пятницу» , — добавил эксперт.

Сетевой инстинкт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В топе продаж традиционно оказались бытовая техника, в частности, телевизоры и умные колонки, а также стиральные машины и компьютерные игры . По данным ритейлеров, высоким был спрос и в категориях продукции для дома и товаров повседневного спроса. Кроме того, в этом году продавцы отметили бум продаж новогодней атрибутики — в список популярных попали сладкие и парфюмерные наборы, елочные украшения и елки, плюс свитера с новогодней символикой .

— Тренд на более раннюю подготовку к празднику наметился пару лет назад — с каждым годом все больше людей предпочитают именно так готовиться к Новому году, — уточнил Артем Соколов. — Это позволяет избежать длительной доставки в конце года, а также сделать покупки по сниженной цене.

Дождались

Россияне стали больше покупать на маркетплейсах — люди переориентируются на онлайн с обычных стационарных магазинов , сказали «Известиям» в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания собирает сведения с более чем 1 млн онлайн-касс в России.

Преимущества покупок в онлайне — в большем ассортименте, добавил Артем Соколов.

Средний чек непродовольственных покупок на маркетплейсах подскочил на 60-70%, хотя их число сократилось на 15-20% , отметили в «Платформе ОФД». Для сравнения, число приобретений в обычных магазинах оказалось меньше прошлогоднего на 12-14%, а средний чек снизился на 25-30% .

— Принцип покупок в интернете изменился, — пояснили в «Платформе ОФД». — Теперь люди чаще откладывают товары в онлайн-корзину и ждут, когда цена упадет . Покупатели ориентируются на стоимость продукции, которая может снизиться вне зависимости от официальных дней распродажи. Таким образом, у людей уже нет жесткой привязки к определенной дате, а успешная продажа зависит от ценовой динамики.

«Известия» направили запросы крупнейшим розничным ритейлерам со стационарными магазинами, а также в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Праздничное настроение

Представители основных российских онлайн-площадок подтвердили «Известиям» наметившуюся тенденцию роста продаж в Сети. В Wildberries рассказали, что в этом сезоне в дни распродажи покупатели заказали на маркетплейсе почти вдвое больше товаров , чем годом ранее — примерно на 90 млрд рублей. По данным ритейлера, аналогично подскочило число заказов. Компания проводила «Черную пятницу» с 18 по 26 ноября.

— Мы видим, что многие покупатели уже начали активно готовиться к Новому году, люди приобретают все необходимое для праздника, в том числе подарки. Это удобно делать в дни распродажи, то есть по скидкам. Среди самых востребованных покупок — гирлянды, книги, кремы, смартфоны и пижамы , — отметили в пресс-службе ритейлера.

Сетевой инстинкт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На фоне активного спроса площадка использовала новую систему защиты от подделок. Чтобы исключить контрафакт и фальсификат, сотрудники компании отсматривали и анализировали продукцию. В этом году ритейлер при мониторинге использует реестры Росаккредитации и Роскачества, причем другие крупные маркетплейсы включены в новую информационную систему. Это позволяет компаниям притормаживать продажу сомнительной продукции сразу на всех площадках.

В «Яндекс.Маркете» согласны с конкурентами: объем продаж во время акции увеличился по сравнению с прошлым годом. Это очевидно уже по первым дням распродажи — площадка провела ее с 23 по 27 ноября. Но итоги акции ритейлер еще не подвел.

В компании напомнили, что оборот в течение «Всемирного дня шоппинга» (11 ноября) подскочил в три раза, а средний чек — на 70% по сравнению с обычными днями. Там добавили, что 11 ноября люди покупали в основном товары для себя. Тогда как во время «Черной пятницы упор сделали на подарки для близких на Новый год. Наибольшим спросом пользовались электроника и бытовая техника.