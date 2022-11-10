Раз, продажи: чем удивит ритейл в начинающийся сезон скидок

В России начинается ежегодный сезон распродаж: 11 ноября онлайн-розница запускает «Всемирный день шопинга» (в Китае его называют «Днем холостяка»), почти через две недели стартует «Черная пятница», а с начала декабря — предновогодние акции . Ритейлеры ожидают роста продаж в этом году несмотря на уход многих иностранных брендов. Люди активнее экономят и в дни скидок намерены закупить товары впрок, сказали «Известиям» представители бизнеса. На этом фоне маркетплейсы создают дополнительную защиту от фейковых скидок, в этом году такой проект запустили в Wildberries.

Защита от фейка

В этом году онлайн-торговля ожидает увеличения оборота в сезон распродаж . Они начинаются 11 ноября со «Всемирного дня шопинга». Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов ожидает, что средний чек будет скромнее , чем в прошлом году — люди активнее экономят. Но количество покупок вырастет , полагает эксперт. По его словам, люди откладывают средства для дней распродаж, чтобы получить более комфортную цену на необходимые им товары.

В этом году не стоит ждать сюрпризов от величины скидок . По словам Александра Иванова, по-прежнему максимальный дисконт составит 90% — например, на одежду . Особенно к серьезным скидкам будут стремиться отечественные производители легпрома, считает он. А минимальный процент дисконта традиционно будет на технику и электронику , сказал эксперт.

Как рассказали в Wildberries , в этом году компания запустила дополнительную защиту от фейковых скидок . Аналитическая система компании (собственная IТ-разработка) будет в автоматическом режиме контролировать, действительно ли продавцы дают реальную скидку, нет ли манипуляций с ценниками накануне распродажи. Компания установила условия для участия во «Всемирном дне шопинга»: к распродаже допускают те товары, на которые есть дисконт минимум в 15-20% от средней цены за последние два месяца . Плюс к этому контролировать действия продавцов могут и сами покупатели — на маркетплейсе есть график с динамикой стоимости товара.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сказали, что покупатели могут избежать мошенничества, если будут следовать рекомендациям службы . Во-первых, следует проверить цену на товар со скидкой у других продавцов . Некоторые недобросовестные ритейлеры намеренно завышают стоимость продукции в период перед «Черной пятницей», чтобы позже дать скидку в дни распродаж. Во-вторых, слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.

— Если есть такие подозрения, запросите у продавца сведения о подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, именно они обеспечивают безопасность продукции для жизни и здоровья покупателя , — уточнили в Роспотребнадзоре. — В-третьих, стоит обратить внимание на стоимость доставки до оплаты товара. Большую скидку могут поставить за счет непропорционально дорогой доставки.

Растянуть приятное

Главная специфика этого года, и, пожалуй, последних лет в том, что ритейлеры самостоятельно определяют сроки проведения акции , заметил в беседе с «Известиями» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

— С дисконтом предлагают не только товары, но и множество услуг, причем в течение месяца компании могут провести несколько распродаж . То есть теперь это не только «Черная пятница», — сказала эксперт. — Прежде всего, это связано с запросом покупателей. В отличие, например, от американцев или европейцев, которые готовы круглосуточно мониторить сайты, а затем биться за товары в торговых центрах, россияне склонны принимать взвешенные решения о покупках . Им нужно время для выбора — вот это как раз и предлагают ритейлеры, раздвигая периоды акции .

В АКИТ уверены, что распродажи прижились в России, они стали привычными для покупателей. Ведь многие планируют крупные покупки именно на эти дни, и бизнес видит ежегодный рост продаж во время акций. Оборот торговли за три дня «Черной пятницы» в 2021 году был более чем вдвое выше показателей 2020-го — сумма в 85,7 млрд рублей оказалась рекордной.

— Мы ожидаем, что распродажи этого года поставят новый рекорд , — резюмировали в АКИТ.

Ритейлеры подтвердили, что начинают акции раньше официальных сроков . Например, в этом году сезон распродаж в Metro уже стартовал, сказали «Известиям» в компании. Клиентам доступны специальные предложения как в торговых центрах, так и в интернет-магазине.

— Мы уже сейчас видим большой интерес покупателей к ассортименту по акции, поэтому ожидаем прибыль на уровне не ниже прошлого года, — отметили в компании.

Аналогично поступили в Wildberries. В компании сказали, что со 2 по 9 ноября россияне заказали на платформе товаров на сумму более чем в 70 млрд рублей — это вдвое больше, чем во время прошлогодней акции (с 28 октября по 4 ноября 2021 года). Самыми популярными покупками стали книги, пижамы, гирлянды, свитеры и смартфоны.

На «Яндекс.Маркете» максимальные скидки достигают 70%, сказали «Известиям» в компании. Наиболее выгодные предложения действуют с 9 по 11 ноября, подчеркнули там. В маркетплейсе ожидают, что в этом году наибольшим спросом будут пользоваться электроника и бытовая техника, товары для дома, одежда и аксессуары, плюс продукция, которую можно подарить .

В Ozon делают ставку на короткие распродажи и «горячее предложение»: это подталкивает людей к совершению покупок, многие из которых планируют заранее.

— По нашим наблюдениям, на распродаже многие стараются закупиться впрок: делают большой запас товаров для дома, покупают со скидками подарки для будущих праздников , — сказал представитель ритейлера.

Аналитики «Чек Индекса» (ресурс оператора фискальных данных «Платформа ОФД») отметили, что инфляционные ожидания покупателей и большой объем наличных на руках населения способствовали более активным тратам на старте распродаж . Их торговля открыла к длинным выходным, то есть в самом начале ноября.

— Если в прошлом году массовые акции и скидки предоставляли в основном в онлайне, то сейчас к ним активно прибегают и офлайн-точки, — сказали в компании. — Особенно в торговых центрах в регионах центральной России, которые получили дополнительный трафик на прошлые выходные за счет внутреннего туризма.

С 1 по 9 ноября продажи одежды и обуви в обычных и онлайн-магазинах подскочили на 146% в денежном выражении, число покупок увеличилось на 93% в сравнении с прошлым годом. Рост был и в ювелирных точках, где оборот увеличился на 58%, а количество чеков — на 19%. Повышение зафиксировали и в категории электроники и бытовой техники, где частота приобретений выросла на 14%, хотя пока оборот значимо не изменился — плюс 2%.