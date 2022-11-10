 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европе призвали договориться с РФ о разделе Украины
Экономика
«Газпром» заявил об обострении ситуации на энергорынке из-за диверсии на СП
Мир
Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита G20
Туризм
В ЕС договорились не признавать загранпаспорта жителей новых регионов РФ
Экономика
Эксперт спрогнозировала рост объема рублевых средств россиян в банках
Экономика
ЦМАКП ожидает рост российского ВВП с 2024 года
Мир
Stars and Stripes сообщило о провокационных учениях США в Арктике
Мир
В NYT отметили, что США и ЕС не верят в переговоры между Москвой и Киевом
Мир
Производство на Украине упало в октябре на 39% из-за отключений света
Авто
В Китае отменили международную автовыставку Auto China 2022
Мир
The Federalist назвал поставки американского оружия Киеву ловушкой для США
Пресс-релизы
РЕН ТВ показал самый сильный октябрь за всю свою историю
/

Раз, продажи: чем удивит ритейл в начинающийся сезон скидок

Максимальный дисконт в 90% будет предоставлен на одежду
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России начинается ежегодный сезон распродаж: 11 ноября онлайн-розница запускает «Всемирный день шопинга» (в Китае его называют «Днем холостяка»), почти через две недели стартует «Черная пятница», а с начала декабря — предновогодние акции. Ритейлеры ожидают роста продаж в этом году несмотря на уход многих иностранных брендов. Люди активнее экономят и в дни скидок намерены закупить товары впрок, сказали «Известиям» представители бизнеса. На этом фоне маркетплейсы создают дополнительную защиту от фейковых скидок, в этом году такой проект запустили в Wildberries.

Защита от фейка

В этом году онлайн-торговля ожидает увеличения оборота в сезон распродаж. Они начинаются 11 ноября со «Всемирного дня шопинга». Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов ожидает, что средний чек будет скромнее, чем в прошлом году — люди активнее экономят. Но количество покупок вырастет, полагает эксперт. По его словам, люди откладывают средства для дней распродаж, чтобы получить более комфортную цену на необходимые им товары.

В этом году не стоит ждать сюрпризов от величины скидок. По словам Александра Иванова, по-прежнему максимальный дисконт составит 90% — например, на одежду. Особенно к серьезным скидкам будут стремиться отечественные производители легпрома, считает он. А минимальный процент дисконта традиционно будет на технику и электронику, сказал эксперт.

Раз, продажи
Онлайн-шопинг
Фото: TASS/Zuma

Как рассказали в Wildberries, в этом году компания запустила дополнительную защиту от фейковых скидок. Аналитическая система компании (собственная IТ-разработка) будет в автоматическом режиме контролировать, действительно ли продавцы дают реальную скидку, нет ли манипуляций с ценниками накануне распродажи. Компания установила условия для участия во «Всемирном дне шопинга»: к распродаже допускают те товары, на которые есть дисконт минимум в 15-20% от средней цены за последние два месяца. Плюс к этому контролировать действия продавцов могут и сами покупатели — на маркетплейсе есть график с динамикой стоимости товара.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сказали, что покупатели могут избежать мошенничества, если будут следовать рекомендациям службы. Во-первых, следует проверить цену на товар со скидкой у других продавцов. Некоторые недобросовестные ритейлеры намеренно завышают стоимость продукции в период перед «Черной пятницей», чтобы позже дать скидку в дни распродаж. Во-вторых, слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.

— Если есть такие подозрения, запросите у продавца сведения о подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, именно они обеспечивают безопасность продукции для жизни и здоровья покупателя, — уточнили в Роспотребнадзоре. — В-третьих, стоит обратить внимание на стоимость доставки до оплаты товара. Большую скидку могут поставить за счет непропорционально дорогой доставки.

Растянуть приятное

Главная специфика этого года, и, пожалуй, последних лет в том, что ритейлеры самостоятельно определяют сроки проведения акции, заметил в беседе с «Известиями» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

С дисконтом предлагают не только товары, но и множество услуг, причем в течение месяца компании могут провести несколько распродаж. То есть теперь это не только «Черная пятница», — сказала эксперт. — Прежде всего, это связано с запросом покупателей. В отличие, например, от американцев или европейцев, которые готовы круглосуточно мониторить сайты, а затем биться за товары в торговых центрах, россияне склонны принимать взвешенные решения о покупках. Им нужно время для выбора — вот это как раз и предлагают ритейлеры, раздвигая периоды акции.

В АКИТ уверены, что распродажи прижились в России, они стали привычными для покупателей. Ведь многие планируют крупные покупки именно на эти дни, и бизнес видит ежегодный рост продаж во время акций. Оборот торговли за три дня «Черной пятницы» в 2021 году был более чем вдвое выше показателей 2020-го — сумма в 85,7 млрд рублей оказалась рекордной.

Раз, продажи
онлайн магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Мы ожидаем, что распродажи этого года поставят новый рекорд, — резюмировали в АКИТ.

Ритейлеры подтвердили, что начинают акции раньше официальных сроков. Например, в этом году сезон распродаж в Metro уже стартовал, сказали «Известиям» в компании. Клиентам доступны специальные предложения как в торговых центрах, так и в интернет-магазине.

— Мы уже сейчас видим большой интерес покупателей к ассортименту по акции, поэтому ожидаем прибыль на уровне не ниже прошлого года, — отметили в компании.

Аналогично поступили в Wildberries. В компании сказали, что со 2 по 9 ноября россияне заказали на платформе товаров на сумму более чем в 70 млрд рублей — это вдвое больше, чем во время прошлогодней акции (с 28 октября по 4 ноября 2021 года). Самыми популярными покупками стали книги, пижамы, гирлянды, свитеры и смартфоны.

На «Яндекс.Маркете» максимальные скидки достигают 70%, сказали «Известиям» в компании. Наиболее выгодные предложения действуют с 9 по 11 ноября, подчеркнули там. В маркетплейсе ожидают, что в этом году наибольшим спросом будут пользоваться электроника и бытовая техника, товары для дома, одежда и аксессуары, плюс продукция, которую можно подарить.

В Ozon делают ставку на короткие распродажи и «горячее предложение»: это подталкивает людей к совершению покупок, многие из которых планируют заранее.

— По нашим наблюдениям, на распродаже многие стараются закупиться впрок: делают большой запас товаров для дома, покупают со скидками подарки для будущих праздников, — сказал представитель ритейлера.

Аналитики «Чек Индекса» (ресурс оператора фискальных данных «Платформа ОФД») отметили, что инфляционные ожидания покупателей и большой объем наличных на руках населения способствовали более активным тратам на старте распродаж. Их торговля открыла к длинным выходным, то есть в самом начале ноября.

Раз, продажи
склад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Если в прошлом году массовые акции и скидки предоставляли в основном в онлайне, то сейчас к ним активно прибегают и офлайн-точки, — сказали в компании. — Особенно в торговых центрах в регионах центральной России, которые получили дополнительный трафик на прошлые выходные за счет внутреннего туризма.

С 1 по 9 ноября продажи одежды и обуви в обычных и онлайн-магазинах подскочили на 146% в денежном выражении, число покупок увеличилось на 93% в сравнении с прошлым годом. Рост был и в ювелирных точках, где оборот увеличился на 58%, а количество чеков — на 19%. Повышение зафиксировали и в категории электроники и бытовой техники, где частота приобретений выросла на 14%, хотя пока оборот значимо не изменился — плюс 2%.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022