Пункт значения: торговле и общепиту рекомендовали усилить безопасность

На объектах торговли и общепита рекомендовали усилить меры безопасности . Такое письмо региональным властям направил Минпромторг, сообщили «Известиям» в ведомстве. Например, в условиях военного положения, которое введено в четырех новых субъектах, магазины могут установить защитные решетки на окна и двери, а также планировать завоз товаров как минимум на две недели вперед, пояснили эксперты. Торговля и местные власти уже приступили к выполнению рекомендаций: на объектах усиливают посты охраны, обновляют инструкции по работе в чрезвычайных ситуациях, отрабатывают действия на случай угрозы теракта, проверяют работу систем пожаротушения и оповещения.

Ужесточить контроль

В Минпромторге считают, что на объектах розничной торговли и общепита следует принять дополнительные меры безопасности . Такие рекомендации министерство разослало региональным властям 24 октября, рассказали «Известиям» в ведомстве. В первую очередь бизнес должен выделить критически важную инфраструктуру, которая нужна для стабильного функционирования организаций.

Рекомендации Минпромторга разработали на фоне указа президента РФ об уровнях реагирования на территории страны . В конце октября в четырех новых регионах ввели военное положение (максимальный уровень реагирования), еще в восьми, которые прилегают к ним, — средний уровень реагирования, далее в 18 — уровень повышенной готовности. К последним относится в том числе Москва.

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— Организациям рекомендовали проверить соблюдение требований безопасности, в том числе функционирование действующих систем, — пояснили в Минпромторге. — Это позволит создать необходимые условия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, актов терроризма, а также других противоправных действий.

При максимальном уровне реагирования в регионах ведут территориальную оборону, а также используют целый ряд мер реагирования. В условиях военного положения торговля может установить защитные решетки на окна и двери магазинов, а также планировать завоз товаров как минимум на две недели вперед , рассказал «Известиям» глава практики судебной защиты московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба. При среднем уровне реагирования и повышенной готовности таких жестких мер не предусмотрено . Хотя, возможно, следует усилить охрану и более системно контролировать безопасность объектов, сказал эксперт.

Проактивный подход

Бизнес уже начал работу в предложенном чиновниками направлении, рассказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Он добавил: владельцы моллов ждут, что в регионах продолжат повышать уровень реагирования.

— Треть торговых центров в России ожидают ужесточения режима готовности и реагирования в регионах . Поэтому владельцы уже проверили работу систем пожаротушения и оповещения, сделали аудит и обновили инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях . Более того, в ТЦ усилили посты охраны , наняв новых сотрудников, которые стоят на входах. Плюс к этому на объектах увеличивают число патрулей на этажах , — рассказал эксперт.

Эти процессы идут и в Москве, где около 300 торговых центров, отметил Павел Люлин.

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В торговом центре несложно реализовать эти меры, поэтому владельцы успели их осуществить, добавил он. Но более серьезные шаги, например проведение массовой тренировки по эвакуации, прерывают работу и требуют денежных вложений , сказал Павел Люлин. Также средств потребует закупка и установка рамок металлодетекторов. Эксперт пояснил: от управляющих моллов не требовали регулярного проведения учений, да и профилактическая работа ограничивалась в основном плакатами. Это можно объяснить и тем, что чрезвычайные ситуации происходили в торговых центрах достаточно редко и в основном спецслужбы узнавали о них еще на этапе подготовки, сказал он.

Поэтому, к примеру, в моллах не было единых инструкций по действиям при захвате заложников или вооруженном нападении, отметил Павел Люлин. Основной кризисной ситуацией был звонок о том, что в ТЦ находится бомба, в таком случае объекты проверяли, а людей эвакуировали, заключил эксперт.

«Известия» направили запросы в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и правительства всех субъектов РФ без учета присоединенных.

Работа по безопасности идет и на уровне региональных властей . Так, Курская область (средний уровень реагирования) усиливает контроль за предприятиями — меры направлены на антитеррористическую защищенность, сказали «Известиям» в областном правительстве. Торговле разослали письма, в которых рекомендовали провести проверку готовности персонала, разъяснить работникам, как защититься от теракта и спасти людей . Компании уже проводят все необходимые мероприятия — к примеру, транслируют аудиоролики о порядке действий в случае предполагаемой угрозы, добавили в правительстве области. Также работники отрабатывают действия на случай угрозы теракта .

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В Челябинской области, где действует режим базовой готовности, создали штаб под руководством губернатора, рассказали «Известиям» в местном правительстве. По его решению в регионе усилена охрана оборонных предприятий, промышленных объектов и других организаций. Помимо этого, специалисты дополнительно проверяют наиболее уязвимые с точки зрения террористических угроз предприятия .

В правительстве Ленинградской области отметили: в общей сложности около 1 тыс. предприятий сектора потребительского рынка (торговые объекты, общепит, бытовые услуги) оповестят о необходимости проверки требований безопасности и усиления защитных мер на объектах. Такая работа началась по поручению губернатора еще до поручения рекомендаций от Минпромторга, добавили в региональном кабмине.

Контроль также ужесточают в Калужской и Самарской областях, сказали «Известиям» в местных правительствах.