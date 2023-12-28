Предупредили мерой: треть иноагентов оштрафовали в 2023 году

Треть иноагентов получили штрафы в 2023 году за отсутствие маркировки . Роскомнадзор составил более 260 протоколов на 11 млн рублей , сообщили «Известиям» в федеральной службе. Эксперты называют такое наказание предупреждающей мерой, однако, согласно закону, за неоднократные нарушения получившие этот статус могут быть привлечены к уголовной ответственности . На данный момент в реестр Минюста внесены 742 иноагента .

Миллионные нарушения

Роскомнадзор с начала года составил 275 административных протоколов за отсутствие маркировки материалов лиц и организаций, признанных иностранными агентами , заявили «Известиям» в федеральной службе. Суд оштрафовал их на 11,3 млн рублей, добавили в федеральной службе.

Справка «Известий» Иностранный агент (иноагент) — статус, присваиваемый в России лицам, которые получают поддержку из-за рубежа или находятся под иностранным влиянием, осуществляя при этом определенную деятельность. Обязанности и ограничения, касающиеся иноагентов, описаны в федеральном законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он вступил в силу 1 декабря 2022 года.

Так, 263 протокола были составлены по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Производство материалов и их распространение без указания, что эти материалы произведены, распространены или направлены иностранным агентом»). Согласно этой части статьи, штраф для физлиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных — от 100 тыс. до 300 тыс., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

12 протоколов, по информации ведомства, были составлены по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ («Производство материалов и их распространение учредителем, членом, участником, руководителем юридического лица, включенного в реестр иностранных агентов, без указания того, что эти материалы были произведены иноагентом»). В этом случае предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей .

Кроме того, после протоколов за неоднократное отсутствие маркировки предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах» .

Всего в реестре Минюста сегодня находятся сведения о 742 иноагентах . В частности, в этом году этот список пополнили мультипликатор Олег Куваев, политолог Александр Рыклин, интернет-издание «Верстка Медиа», проект «Можем объяснить», актер Анатолий Белый, телеканал «Дождь», бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, актриса Яна Троянова, издание The Moscow Times.

Ранее суды оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента блогера Илью Варламова, правозащитника Льва Пономарева, рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна, бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, журналиста Александра Невзорова, политолога Екатерину Шульман и других.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Штраф не оплачен

Деятельность иноагентов направлена на дискредитацию государственной политики путем тиражирования заведомых фейков и подтасовки информации , считает председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей Рифат Сабитов.

— Сегодня закон позволяет привлечь их к ответственности вплоть до уголовной. К сожалению, мы видим с их стороны демонстративное игнорирование и пренебрежение решениями, вынесенными органами власти . Насколько известно, ни один штраф не оплачен, — подчеркнул эксперт.

По его словам, органы власти обладают всеми средствами, чтобы заставить иноагентов соблюдать требования закона, и не стоит бояться их применения .

— Если нужно блокировать — значит блокировать, ведь речь идет о безопасности и защите информационного суверенитета нашей страны , — резюмировал он.

По словам председателя общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артура Шлыкова, с учетом проводимой СВО отношение к иноагентам в России можно назвать отчасти лояльным, несмотря на то что их деятельность в РФ в большинстве случаев напрямую связана с политической .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Штрафы — это предупреждающая мера, а в случае если тот или иной иноагент имеет серьезное финансирование от недружественных государств, то эти штрафы абсолютно безобидны и никак не влияют на деятельность названных лиц , — пояснил эксперт.

Статус иноагента, по его мнению, может вызывать и обратный эффект в обществе, банальное любопытство со стороны пользователей социальных сетей, полагает эксперт.

Сопредседатель Союза Родительской палаты Надежда Жилина рассказала, что в отношении Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ) союз неоднократно писал обращения по поводу проверки его творчества. Спустя время меры в отношении него были приняты, рэпер покинул Россию, однако всё равно можно услышать его музыку, подчеркнула эксперт.

— Необходимо ввести некие ограничения в части творчества, ведь они творческие люди, а значит, и нужно бить по их творчеству, по их кошельку , — заявила она.

Она отметила, что статус иноагента не запрещает физическим лицам или организациям действовать на территории РФ, существуют лишь ограничения на продвижение деструктивной деятельности в информационном поле России . Поэтому стоит не просто признавать ту или иную организацию иноагентом, а определять деятельность этих лиц или организаций на территории РФ нежелательной или даже экстремистской , предложила эксперт.

В условиях СВО нужно действовать более жестко в отношении людей, которые проявляют абсолютное неуважение к своей стране, считает Надежда Жилина. Что касается штрафов, то это абсолютно недейственная мера, резюмировала она.