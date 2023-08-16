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Знак влияния: ЦИК введет маркировку для СМИ-иноагентов на выборах

Как будут выглядеть их удостоверения и кому могут отказать в аккредитации
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На предстоящих в сентябре 2023 года выборах в аккредитационных удостоверениях журналистов, включенных в реестр иностранных агентов, впервые будут помечать их статус, рассказали «Известиям» в ЦИК России. Сам документ также претерпит небольшие изменения: в нем появится ячейка для слов «иностранный агент». При этом никаких запретов на аккредитацию для таких СМИ нет. Избиркомы новых регионов будут регистрировать журналистов самостоятельно. Основанием для отказа в работе на выборах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут стать создание угрозы суверенитету, безопасности, территориальной целостности, национальному единству и интересам России.

Новая графа

Аккредитационные удостоверения журналистов, включенных в реестр иноагентов, на выборах в сентябре 2023 года впервые будут промаркированы, это касается кампаний во всех регионах, в том числе в четырех новых субъектах РФ, сообщил «Известиям» источник в ЦИК РФ, эту информацию подтвердил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Слова «иностранный агент» будут размещены сразу под графой с отчеством такого журналиста. Согласно вступившему в силу в декабре 2022 года закону, под иностранным агентом, в частности, понимается лицо, которое находится под иностранным влиянием и занимается распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц, а также участвует в их создании.

«При подаче аккредитации на любые выборы в сентябре во всех регионах необходимо отмечать, признан ли журналист иностранным агентом. Если он входит в реестр иностранных агентов, то в его аккредитационной карточке, удостоверении будет отмечен статус «иностранный агент», — пояснил «Известиям» источник.

Журналисты
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По словам собеседника, такое решение связано в том числе с законом о контроле за деятельностью иноагентов, который установил общий реестр для граждан, НКО и СМИ со статусом иностранного агента (вступил в силу с 1 декабря 2022 года). На данный момент в реестре почти 650 позиций. «В рамках этих процессов мы сочли в этот раз, что это (установление статуса иноагента в аккредитационном удостоверении. — «Известия») возможно», — добавил собеседник.

При этом в ЦИК уточнили, что запрета на аккредитацию на выборы для СМИ-иноагентов нет, в том числе на посещение участков для голосования.

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В прошлом году СМИ, признанные иноагентами, аккредитовывались для работы на выборах на общих основаниях, их удостоверения не имели какой-либо маркировки. Эту тему на заседании Центризбиркома, в частности, в прошлом году поднимал член ЦИК Игорь Борисов. В июле 2022-го в комиссии сообщили, что законодательством не предусмотрены какие-либо особые требования на этот счет.

Как говорится в опубликованном на сайте ЦИК РФ постановлении о порядке аккредитации журналистов на выборы, СМИ для работы на них, как и в прошлом году, не должны нарушать профессиональную этику, санитарные требования, распространять «слухи под видом достоверных сообщений», вмешиваться в работу избиркома и собирать информацию в пользу постороннего лица или организации.

Выборы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Работа в новых регионах

Избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по решению ЦИК России самостоятельно занимаются аккредитацией журналистов на выборы в этом году. В отличие от общих требований, которые устанавливает ЦИК, избиркомы новых регионов прописали дополнительные причины для возможного отказа в допуске журналистов. Так, в аккредитации могут отказать, если будут, например, созданы угрозы национальному единству или национальным интересам. В постановлении ЦИК РФ же подчеркивается, что «все представители средств массовой информации, которые отвечают требованиям законодательства Российской Федерации, подлежат аккредитации».

Как рассказала замглавы избирательной комиссии ЛНР Марианна Скорнякова, признаки создания угрозы будут проверяться в материалах как конкретного журналиста, который планирует работать на выборах в Луганской Народной Республике, так и в целом СМИ.

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«Мы некомпетентны в данной сфере. Если у нас будут сообщения, переданные от органов, специализирующихся на этом, то мы будем принимать соответствующее решение. Мы опираемся на данные, которые нам предоставляют соответствующие органы», — объяснила «Известиям» Скорнякова. Она уточнила, что проверку на наличие таких признаков в материалах журналиста или СМИ проводит не избирательная комиссия, а правоохранительные органы.

Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий также подчеркнул, что избирком не занимается определением степени угроз безопасности, в том числе информационной.

Журналисты
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

«Вопросы определения степени угроз безопасности, равно как и субъектов, создающих эти угрозы, не входят в компетенцию Избирательной комиссии ДНР. Этим занимаются соответствующие органы. Наша задача — оставаться в рамках законодательного поля Российской Федерации. Мы сотрудничаем с силовыми органами в плане обеспечения безопасности электорального процесса. Принимаются все необходимые меры. В том числе и на уровне информационной безопасности», — сказал Высоцкий «Известиям».

Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко, отвечая на вопрос о допуске к выборам в регионе СМИ-иноагентов, отметила, что избирательная комиссия рассмотрит все поданные заявки об аккредитации. «А уже кого аккредитовывать — будем принимать решения. Посмотрим», — подчеркнула она.

Справка «Известий»

Российское законодательство предусматривало, что на территориях, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления не проводятся. В конце мая Владимир Путин подписал закон, утверждающий после консультаций ЦИК РФ с Минобороны и ФСБ возможность проведения выборов в таких регионах.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, там жители выберут депутатов местных парламентов. В 54 субъектах России пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

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