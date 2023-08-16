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Разглашение из правил: иностранных «консультантов» приравняют к иноагентам

Почему деятельность зарубежных исследовательских компаний в РФ требуют максимально ограничить
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Иностранные консалтинговые компании и созданные ими в РФ структуры предлагают вносить в реестры иноагентов и нежелательных организаций. Мера будет применяться в случае несоблюдения норм закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% подобных структур, а также — под видом «исследований покупательской активности» россиян собирать данные, противоречащие интересам РФ. Ужесточить анонсированный ранее законопроект 15 августа предложили в Госдуме. Внесение в реестры, по сути, поставит под запрет любые товарно-денежные отношения отечественных компаний с иностранными консультантами. При этом о принудительном выдворении из России западного бизнес-консалтинга речи не идет — все поставленные перед ним условия выполнимы, считают отраслевые эксперты.

Ненаучные исследования

Иностранные исследовательские компании, изучающие товарные рынки, могут быть внесены в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ, а созданные ими для обхода российских законов структуры — получат статус иноагентов. Такие положения предложено внести в проект поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ», сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

— Сегодня в условиях открытого информационного и экономического противостояния со странами Запада важно предотвратить и устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути проводимого экономического шпионажа со стороны западных исследовательских компаний. Нам нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории, — заявил депутат.

Монитор с интерактивными онлайн графиками
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По информации Артема Кирьянова, иностранные исследовательские компании уже проконсультировались с ведущими юристами в РФ и за рубежом — сейчас они ищут лазейку в будущем законе и даже запустили процесс фейковой перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм.

Справка «Известий»

Законопроект, ужесточающий требования к иностранным исследователям, работающим в РФ, был внесен в Госдуму группой депутатов в конце июля. Он гласит, что не менее 80% акционерного капитала компаний, занимающихся в РФ исследованиями рынков, должны принадлежать российским собственникам.

«Обработка полученных в результате исследования данных, их систематизация, анализ и хранение, должны производиться на технических средствах, размещенных на территории Российской Федерации», — требует пояснительная записка к документу. Также в ней указано, что консалтеры не могут исполнять решения недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении РФ и не имеют права манипулировать данными, публиковать и использовать заведомо недостоверную информацию.

После принятия поправок исследовательская компания должна будет внести данные о себе в специальный перечень Федеральной антимонопольной службы. Решение о структуре собственности фирмы-консалтера будет принимать специальная комиссия, а если необходимые сведения не будут предоставлены, доли в уставном капитале такой структуры могут быть принудительно проданы по решению суда, говорится в законопроекте.

Финансовые документы
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Как уточнил в разговоре с «Известиями» Артем Кирьянов, в числе компаний, которые пытаются уйти от будущего закона, фигурируют Nielsen, GFK, IQVIA и IPSOS и другие не менее известные консалтеры. Издание направило запросы в Nielsen, GFK и IQVIA, связаться с представителями IPSOS не удалось.

— Расширение санкций необходимо, чтобы не получилось, что де-юре мы их запретили, а они работают, якобы у них всё русское, никакие они не иностранные. Поэтому такие компании необходимо вносить в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, а любых номиналов, на которых они пытаются перерегистрировать свою деятельность в РФ, вносить в реестр иностранных агентов, в случае если это будет подтверждено проверяющими их деятельность компетентными органами, которыми могут стать ФАС и Роскомнадзор, ­— пояснил политик.

«Известия» направили запросы в эти ведомства, а также в Минюст.

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Консультанты в законе

Меры по ограничению иностранным исследовательским компаниям возможности исследовать рынок РФ стали вынужденными и защитными со стороны России, заявил «Известиям» член Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

— Уже есть информация, что такие данные вредят России. Эта мера не только вынужденная, но и временная. До тех пор, пока не прекратится негативное давление на нашу страну — экономическое, политическое, военное, — мы вынуждены защищаться. Это защитная мера, — отметил он.

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По его словам, в ряде случаев статистическая информация, в первую очередь экономического характера, прямо используется против интересов России, в том числе и в военных целях.

Александр Башкин не исключил, что Совфед рассмотрит законопроект в осеннюю сессию.

В офисе инвестиционной компании
Фото: РИА Новости/Роман Галкин

Документ, призванный ограничить компаниям с иностранным владением возможность исследовать рынок РФ, не окажет негативного эффекта на бизнес, заявил «Известиям» соавтор законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.

— Мы не запрещаем компаниям (работать. — «Известия»), не закрываем бизнес. Мы ограничиваем участие иностранцев в этих компаниях, это никак не повлияет на бизнес, абсолютно. Никаких ухудшений не будет, — рассказал он.

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По словам первого заместителя председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, в процессе работы над законопроектом необходимо учитывать все особенности таких правоотношений, не допуская возможности обхода законодательных ограничений. Законопроект, ограничивающий участие иностранных компаний в исследованиях российского рынка, прежде всего направлен на защиту персональных данных россиян, отметила она.

— Иностранные консалтинговые и исследовательские компании, наряду с зарубежными бизнес-ассоциациями, являются неотъемлемой частью инструментов влияния на проводимую нашим государством политику. Причем в современных условиях это преимущественно недружественное и деструктивное влияние. Ведь здесь важен не только сам факт сбора данных, значительная часть которых может находиться в открытом доступе, но и их последующая интерпретация и продвижение в интересах западного заказчика, отмечает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

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Фото: ТАСС/Александра Левчук

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Артем Шейкин не видит рисков при приведении деятельности компаний в соответствие с российским законодательством, поскольку законопроектом устанавливаются четкие требования по хранению информации на территории России, включению в реестр, а также запрет распространять заведомо ложную информацию.

— Считаю, что деятельность иностранных исследовательских компаний после принятия законопроекта будет введена в рамки, которыми определено, что аналитическая информация о товарных рынках должна иметь четкое последующее применение в законодательно установленных целях, — сказал он «Известиям».

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В марте прошлого года многие международные консультанты из недружественных стран добровольно ушли с российского рынка. Делали они это плюс-минус по классической схеме — продавая контрольный пакет российскому менеджменту за цену ниже рынка, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Если речь идет об иностранных консалтинговых и исследовательских компаниях, которые занимаются сбором и анализом бизнесовой информации и притом делают это хорошо, их присутствие на российском рынке допустимо, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Если же речь идет о политически ангажированных исследованиях и манипуляциях мнением, то обсуждаемые санкции оправданны, полагает он.

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