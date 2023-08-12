Загранице мы поможем: российский дипломат пообещал иностранному бизнесу господдержку

Оставшиеся в России иностранные компании могут рассчитывать на помощь со стороны государства, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. По итогам 2022 года компании из стран Запада, которые не покинули Россию, улучшили свои финансовые показатели, подчеркнул дипломат. По его словам, этот факт говорит о свободе предпринимательской деятельности для всех. Какие именно компании смогут рассчитывать на поддержку и как это может быть реализовано — читайте в экспертном материале «Известий».

Поддержать своих

Большая часть зарубежных компаний, а также компаний с иностранным участием ушла из России только на словах, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Фактически изобретено несколько обходных путей: это перерегистрация с созданием российского бренда, это активное использование параллельного импорта с помощью вновь созданных компаний, реализация в Россию через третьи страны.

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Но, с точки зрения эксперта, обещание господдержки иностранным компаниям от официального представителя властей звучит странно.

— Получается, пока страны Запада изобретают очередной пакет санкций, в России поддерживают их компании, часть выручки которых непременно уйдет за рубеж.

Таким образом, сейчас, считает Макаренко, необходимо поддерживать отечественных предпринимателей.

— Эти деньги, рецепты и технологии точно останутся в России, а болей, которые могли бы облегчить адекватные меры поддержки, более чем достаточно. Например, после ухода IKEA без информационной, маркетинговой поддержки, с разорванными логистическими цепочками остались российские поставщики бренда, которые производят тот же самый товар, но не имеют возможности раскрутиться и занять стабильную нишу на рынке. Их следует найти и «подружить» с точками реализации. И так по всем отраслям, где нужна помощь. Другое дело, что разрабатывать меры поддержки следует не в кабинетах, а по результатам непосредственного общения с участниками отрасли, — резюмирует Юлия Макаренко.

Вопрос конкуренции

— С одной стороны, это заявление официального лица, и просто так, без повода подобные заявления не делаются. Но с другой, для того, чтобы работающий в РФ иностранный бизнес действительно поверил в возможность господдержки, заявлений мало. Необходимы конкретные правовые акты или иные нормативные документы, — подчеркивает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Также непонятно, каким образом будет осуществляться господдержка. На эти вопросы пока никто из официальных лиц, в том числе занимающих более высокие посты, чем Биричевский, не ответил.

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По мнению эксперта, господдержка теоретически может распространяться и на филиалы, и на зарегистрированные по российскому законодательству «дочки» и подконтрольные организации иностранных компаний.

— Это вызовет, конечно, вопросы у российских конкурентов, особенно на фоне слов официальных лиц о необходимости поддержки отечественного производителя, — продолжает он. — Однако логика в предоставлении господдержки, например налоговых льгот, иностранцам есть. Импортозамещение в промышленности быстро осуществить невозможно. Значит, надо либо больше импортировать, что проблематично при слабом рубле, либо действительно поощрять работу в РФ бизнеса как из дружественных стран, так и из тех недружественных, кто не стал вести себя безответственно и покидать Россию.

По статистике, из России официально ушли или приостановили деятельность только 95 иностранных брендов и компаний, напоминает Андрей Лобода.

Ничего личного

Западные компании, продолжившие работу на российском рынке вопреки политике своих властей, вряд ли сделали это по соображениям особых симпатий к России, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Во всяком случае, показатели их финансовой эффективности явно свидетельствуют о том, что с этим решением они не прогадали. Вряд ли стоит сейчас предпринимать какие-то особенные усилия по их поддержке — у них и без того всё неплохо. А любые попытки уйти с российского рынка сейчас обойдутся им слишком дорого — бизнес по согласованию с правительством можно продать не дороже 50% его стоимости, а для вывода денег из России придется покупать валюту по завышенной цене.

В то же время, говорит собеседник «Известий», и оказывать здесь на них давление было бы абсолютно неверным и по политическим, и по экономическим соображениям:

— Во-первых, даже в нынешних условиях ограничений они могут выполнять частично роль поставщиков оборудования и компонентов, запрещенных к поставке в Россию. Во-вторых, вместо вывода прибыли они могут реинвестировать ее здесь, поддерживая развитие нашей экономики.

Помочь по-разному

Озвученные обещания поддержки актуальны и для тех, кто остался, и для тех, кто стал российским резидентом, продав свой бизнес , считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

— Йельский университет ведет мониторинг 1200 компаний, из них полностью остались или сохранили свою деятельность в России примерно 400–500 фирм из разных стран, включая США. Для этих предприятий какие-то льготы в области налогового администрирования, гарантии в части неприменения санкций, сохранности прав собственности действительно можно предоставить.

По словам эксперта, существует большая группа компаний (их около 500), которые ушли из России, но предусмотрели в соглашениях пункт о возможности выкупа бизнеса в случае возвращения.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— К ним не нужно применять серьезных санкций, решение руководства этих компаний было вызвано влиянием разных факторов, несмотря на которые они сохраняют заинтересованность в российском рынке, планируют вернуться сюда и поддерживают уровень инвестиций, операционной активности своих компаний, — советует ученый.

Компаниям, которые перешли к российским собственникам, важно помочь в отношении финансов.

— Согласно экспертным заключениям, примерно на 75% эти сделки были профинансированы за счет заемного капитала и на 25% — за счет собственного. Собственникам необходимо дать возможность на льготных условиях размещаться на бирже, чтобы рефинансировать вложенные средства. Актуальным будет также предоставление специальных условий выпуска облигаций на Московской бирже. Основной риск для этих компаний заключается в том, что они получили собственность относительно дешево, но неизвестно, хватит ли у них инвестиций для того, чтобы поддерживать этот бизнес, — заключает Александр Абрамов.