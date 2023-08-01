Консультативный ответ: в РФ ограничат деятельность иностранных аналитиков

Деятельность работающих в РФ иностранных аналитических компаний, которые изучают предпочтения людей и состояние самых разных сфер экономики, уже в ближайшем будущем могут серьезно ограничена. Произойдет это в случае принятия законопроекта, внесенного в Госдуму 31 июля. Документ предусматривает, что 80% капитала фирм-консалтеров должны принадлежать российским юрлицам, а полученные данные следует обрабатывать только на территории нашей страны. При этом им запретят публиковать недостоверные и дискредитирующие РФ данные, говорится в пояснительной записке. Как отмечают авторы инициативы, под видом маркетинговой информации могут агрегироваться личные данные россиян, а зачастую — и информация, представляющая интерес для спецслужб, с помощью которой можно легко управлять людьми. В том, что изменит новый закон, разбирались «Известия».

Кто есть кто

Не менее 80% акционерного капитала компаний, занимающихся в РФ исследованиями рынков, должны принадлежать российским собственникам — это следует из проекта поправок в закон «Об основах государственного регулирования торговой̆ деятельности в РФ», внесенных в Госдуму группой депутатов. «Обработка полученных в результате исследования данных, их систематизация, анализ и хранение должны производиться на технических средствах, размещенных на территории Российской Федерации», требует пояснительная записка к документу. Также в ней указано, что консалтеры не могут исполнять решения недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении РФ и не имеют права манипулировать данными, публиковать и использовать заведомо недостоверную информацию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Смотрите, как интересно получается: после начала СВО из России демонстративно уходят всякие Disney и McDonald's, зато продолжают работать иностранные аналитические компании Ipsos, GfK и Nielsen. Они собирают, обрабатывают и продают данные о потребительских предпочтениях россиян, изучают наши настроения, финансовые возможности, данные о здоровье, — считает один из авторов законопроекта, депутат Антон Горелкин. — Как используется собранная информация, нам неизвестно. Не исключаю, что она превращается в аналитические отчеты для зарубежных правительств. С большой долей вероятности эта аналитика используется для манипуляций и коррекции незаконных санкций.

После принятия поправок исследовательская компания должна будет внести данные о себе в специальный перечень Федеральной антимонопольной службы. Решение о структуре собственности фирмы-консалтера будет принимать специальная комиссия, а если необходимые сведения не будут предоставлены, доли в уставном капитале такой структуры могут быть принудительно проданы по решению суда, говорится в законопроекте.

К исследованиям структуры рынка потребления не будут относиться те, что проведены по заказу государственных и муниципальных органов, уточняет законопроект. Это же касается исследований на основе данных, содержащихся в государственных информационных системах, носящих научный, информационный и публицистический характер, отмечено в материалах ГД.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Антон Горелкин надеется, что законопроект нижняя палата парламента примет уже в осеннюю сессию.

Европейский нестандарт

Схожая ситуация ранее сложилась вокруг аудиторских компаний, напомианет еще один соавтор законопроекта, депутат Дмитрий Гусев.

— То есть, они знают, что люди покупают и какого качества, что люди смотрят. Это фактически как доступ к Google-данным: видно, какие у людей предпочтения, когда и что они делают. Зная это, людьми очень просто можно управлять, — сказал «Известиям» парламентарий.

Примеры, когда участие в капитале российских мониторинговых компаний ограничивали, есть. Например, в 2016 году, Госдума приняла закон, обязывающий рекламодателей заключать договоры с единым измерителем, выбранным Роскомнадзором. Право заниматься измерениями телеаудитории в РФ получили только компании, имеющие 80% российского участия. В итоге британская компания Kantar Media была вынуждена продать 80% TNS Russia (предшественник Mediascope) российской «ВЦИОМ-Медиа».

- В целом для нас ограничения по участию иностранных компаний в уставном капитале действуют еще с 2016 года как для уполномоченной организации, - подтвердили «Известиям» в Mediscope.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Надо отметить, что другие консалтинговые компании, действующие в России, зачастую вообще не имеют российских акционеров. Например, упомянутая Антоном Горелкиным «ГфК-Русь», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит австрийской GfK Austria GmbH. А вот ООО «Ипсос Комкон» полностью принадлежит французской Ipsos.

«Известия» направили запрос в упомянутые авторами законопроекта консалтинговые компании и другие структуры такого рода с западным капиталом, работающие в РФ.

Бесценные данные

- Зарубежные компании должны быть лишены возможности собирать наши данные. «Нужно соблюдать установленные законом требования к обработке личных данных, — считает еще один соавтор законопроекта, депутат ГД Олег Леонов.

Разнообразные исследовательские компании постоянно по заданию и по контрактам с западными фирмами, занимаются сбором информации под соусом «маркетинговых исследований рынка», причем применяют какие-то собственные методы — зачастую это открытые, а может быть, и не совсем открытые источники, рассуждает разработчик документа, парламентарий Олег Матвейчев. По его словам, они собирают данные по нашим отраслям, в том числе ВПК, по различным рынкам, из которых косвенно всегда можно сделать вывод и извлечь информацию, в том числе военного и разведывательного характера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

- Не всегда можно узнать, конечно, сколько пушек и снарядов произведено, но зато можно вычислить сколько и какого металла было поставлено по железным дорогам, на какие заводы металлы доставлены, какой марки и так далее, — привел пример Олег Матвейчев.

Нельзя допускать у себя на территории работу такой широкой расследовательной сети, добавляет он.

- Поэтому мы и хотим, чтобы на этом рынке работали российские компании, компании с российским капиталом, с российским управлением, — заявил депутат.

Хотелось бы, чтобы регулирование исключило из участия в рынке компании-однодневки и тех, кто выпускает исследования время от времени, говорит гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

— По поводу прозрачности их исследований есть вопросы: странно, когда компания, занимающаяся, к примеру, IT, выпускает отчет про авиапром, — рассуждает он.

По мнению Дениса Кускова, вопросы есть к консалтерам, анализирующим не только товарные рынки, но и медиабизнес. Зачастую они делают противоречивые и неоднозначные выводы, касающиеся заведомо непрозрачных рынков, например, онлайн-кинотеатров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

- Я думаю, что нам нужны правила игры, регламентирующие, как компании собирают данные, как они могут их обрабатывать и обезличивать эти данные, насколько эти данные можно восстановить, — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Важно то, что конкретно будет прописано в техническом регламенте, и как он будет применяться, заключает он.

- Мы идем, хоть и очень медленно, по пути внедрения отдельных норм GDPR (принятый в Европе регламент по защите персональных данных - «Известия»). Так, GDPR достаточно жестко регулирует исследование маркетинговой информации (рынка потребления) в целях повышения эффективности рекламы, увеличения среднего чека, предложения новых товаров и услуг, а также создания дополнительной лидогенерации, — отмечает руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Связано это с тем, что передача и обработка такой информации часто допускается с нарушением законодательства о персональных данных, говорит эксперт. Кроме того, GDPR оперирует не только фактом произошедшей утечки, а наличием возможности этой утечки. В предложенном законопроекте видны, с одной стороны, попытки начать регулировать этот рынок, а с другой — ограничить доступ к данным, циркулирующим в нем, для западных компаний.