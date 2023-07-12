Оборот сданных: цифровой профиль предпринимателя пополнится данными МВД и ФНС
В цифровой профиль предпринимателя планируют включить новые данные — из МВД, ФНС, Казначейства и Минцифры. Об этом говорится в проекте постановления Минэка, которое есть у «Известий». Механизм призван упростить получение льгот для малого и среднего бизнеса. Развитие проекта ведет к улучшению предпринимательского климата в стране и уменьшению бюрократических процедур, отметили в бизнес-объединениях. Эксперты же предупреждают о том, что система несет риск утечки данных.
Бизнес широкого профиля
Минэк подготовил проект постановления, в котором предлагается расширить состав сведений для наполнения цифрового профиля предпринимателя на платформе МСП.РФ.
Одним из ключевых новых источников данных будет цифровая платформа распределенного реестра ФНС. В ней в том числе содержится информация из всех видов налоговых деклараций, а также о численности работников. Для получения сведений, которые относятся к налоговой тайне, будет запрашиваться отдельное согласие налогоплательщика, отмечается в документе.
Профиль предпринимателя также предлагается дополнить данными, владельцами которых выступают:
— Минцифры (об аккредитации IT-компаний, о лицензиях);
— МВД (о транспортных средствах);
— Казначейство (информация из реестра недобросовестных поставщиков, о задолженности по платежам в бюджеты и по исполнительным производствам);
— Минпромторг (о производимой на территории РФ промышленной продукции);
— Роспатент (о зарегистрированных правах на результаты интеллектуальной деятельности);
— Фонд «Сколково» (сведения из реестра участников проекта инновационного центра);
— Минэк (данные из Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности).
Минэк также предложил продлить срок проведения эксперимента с цифровым профилем предпринимателя до 1 апреля 2031 года, а 1 апреля 2025-го провести оценку промежуточных результатов, следует из проекта постановления.
Благодаря запуску цифрового профиля более 6 тыс. пользующихся им предпринимателей на регулярной основе получают обновление данных о своем бизнесе, заявил «Известиям» гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его данным, уже применяли данные профиля в различных сервисах и мерах поддержки около 100 тыс. раз. Данные используются в том числе для того, чтобы облегчить заполнение сложных форм заявки на предоставление мер поддержки, особенно тех, где требуется указать большое количество финансовых сведений.
Чем больше информации в цифровом профиле, тем проще и быстрее предприниматель получит различные меры поддержки, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФНС.
— При этом налогоплательщик будет регулировать наличие информации о себе в цифровом профиле предпринимателя, а при необходимости через личный кабинет сможет отозвать согласие, на основании которого передаются сведения. Данные, составляющие налоговую тайну, будут передаваться только при наличии соответствующего согласия, — отметили в службе.
Запуск цифрового профиля — один из этапов развития Цифровой платформы для малого и среднего бизнеса, который начался с правительственного эксперимента по обмену данными между министерствами и ведомствами, заявили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
— Благодаря реализации этого проекта для компаний и ИП процедура получения мер поддержки, прежде всего, финансовых, заметно упростилась. Фактически сегодня действует единое окно для малого и среднего бизнеса, работающее в режиме 24/7, — отметили там.
«Известия» также направили запросы в Казначейство, Минцифры и МВД.
Без бюрократических преград
Многие предприниматели отмечают, что достаточно сложно получить субсидии и финансовую поддержку от государства. Это связано с бюрократическими сложностями, отметил директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов. Цифровой профиль предпринимателя — первый шаг к решению проблемы, уверен он.
Владея максимально достоверной информацией, государство может вести аналитику, формировать прогнозы, нужные меры поддержки, гибко изменяющиеся в зависимости от поступающих данных по компаниям, считает член генерального совета «Деловой России», управляющий партнер O2Consulting Анна Никитченко.
— Успешный опыт функционирования аналогичного проекта — цифрового профиля физического лица, созданного более двух лет назад и на сегодняшний день уже насчитывающего 23 млн пользователей, — также говорит в пользу продолжения работ в этом направлении, — отметил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Колесников.
Продление эксперимента до 2031 года будет способствовать улучшению предпринимательского климата в стране, повышению прозрачности и конкурентоспособности отечественного бизнеса, уверен он.
— Единственная угроза — утечка чувствительной для бизнеса информации и возможное использование этих данных злоумышленниками. Однако государство прикладывает существенные усилия по сохранению информации, — подытожил Анатолий Колесников.
Важно, чтобы платформа также позволяла компаниям распоряжаться своими данными и сведениями и в бесшовном режиме в случае необходимости передавать их другим поставщикам услуг (тем же банкам или платформам), отметила эксперт Центра Россия – ОЭСР РАНХиГС Александра Коваль.
В целом платформа должна содействовать не только цифровому взаимодействию бизнеса с государством, но и создавать возможность для автоматизации надзора госорганами за деятельностью предприятий, добавила Александра Коваль. Власти будут знать, что компания, например, не платит налоги или занимается деятельностью, на которую не имеет лицензии. Располагая этой информацией, льготы будут предлагать только добросовестным фирмам.
— Предприниматели также могут опасаться публикации в цифровом профиле данных об имеющихся задолженностях, но для получения многих льгот и преференций в любом случае необходимо предоставлять сведения об их отсутствии, — отметила директор московского офиса CPO Group (ЦПО Групп), эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опоры России» Лариса Науменко.
— Включение в цифровой профиль информации о задолженности бизнеса станет не проблемой, а решением. Предприниматель узнает, что у него есть какая-то задолженность, сможет ее погасить и затем подать заявку на получение мер поддержки, — считает Александр Исаевич из Корпорации МСП.
По его словам, сейчас проблема состоит в том, что у бизнеса может быть задолженность «в три копейки». Но именно они не позволяют получить поддержку.