Оборот сданных: цифровой профиль предпринимателя пополнится данными МВД и ФНС

В цифровой профиль предпринимателя планируют включить новые данные — из МВД, ФНС, Казначейства и Минцифры . Об этом говорится в проекте постановления Минэка, которое есть у «Известий». Механизм призван упростить получение льгот для малого и среднего бизнеса . Развитие проекта ведет к улучшению предпринимательского климата в стране и уменьшению бюрократических процедур, отметили в бизнес-объединениях. Эксперты же предупреждают о том, что система несет риск утечки данных.

Бизнес широкого профиля

Минэк подготовил проект постановления, в котором предлагается расширить состав сведений для наполнения цифрового профиля предпринимателя на платформе МСП.РФ .

Одним из ключевых новых источников данных будет цифровая платформа распределенного реестра ФНС . В ней в том числе содержится информация из всех видов налоговых деклараций, а также о численности работников. Для получения сведений, которые относятся к налоговой тайне, будет запрашиваться отдельное согласие налогоплательщика, отмечается в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Профиль предпринимателя также предлагается дополнить данными, владельцами которых выступают :

— Минцифры (об аккредитации IT-компаний, о лицензиях);

— МВД (о транспортных средствах);

— Казначейство (информация из реестра недобросовестных поставщиков, о задолженности по платежам в бюджеты и по исполнительным производствам);

— Минпромторг (о производимой на территории РФ промышленной продукции);

— Роспатент (о зарегистрированных правах на результаты интеллектуальной деятельности);

— Фонд «Сколково» (сведения из реестра участников проекта инновационного центра);

— Минэк (данные из Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности).

Справка «Известий» Цифровой профиль предпринимателя заработал в конце 2022 года. Сведения в него поступают по согласию компании. В нем уже отражается информация из реестров ИП, юрлиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, бухгалтерская отчетность и информация из «Госуслуг». Механизм призван упростить процесс получения МСП господдержки. Например, он позволяет из анкеты на оформление кредита исключить более 50 полей для заполнения. Упрощается и проверка заявки на стороне банка, так как данные поступают из госисточников. Также цифровая платформа подбирает и предлагает предпринимателю подходящие именно его бизнесу меры поддержки.

Минэк также предложил продлить срок проведения эксперимента с цифровым профилем предпринимателя до 1 апреля 2031 года , а 1 апреля 2025-го провести оценку промежуточных результатов, следует из проекта постановления.

Благодаря запуску цифрового профиля более 6 тыс. пользующихся им предпринимателей на регулярной основе получают обновление данных о своем бизнесе , заявил «Известиям» гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его данным, уже применяли данные профиля в различных сервисах и мерах поддержки около 100 тыс. раз . Данные используются в том числе для того, чтобы облегчить заполнение сложных форм заявки на предоставление мер поддержки, особенно тех, где требуется указать большое количество финансовых сведений.

Чем больше информации в цифровом профиле, тем проще и быстрее предприниматель получит различные меры поддержки, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФНС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— При этом налогоплательщик будет регулировать наличие информации о себе в цифровом профиле предпринимателя, а при необходимости через личный кабинет сможет отозвать согласие , на основании которого передаются сведения. Данные, составляющие налоговую тайну, будут передаваться только при наличии соответствующего согласия, — отметили в службе.

Запуск цифрового профиля — один из этапов развития Цифровой платформы для малого и среднего бизнеса, который начался с правительственного эксперимента по обмену данными между министерствами и ведомствами, заявили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

— Благодаря реализации этого проекта для компаний и ИП процедура получения мер поддержки, прежде всего, финансовых, заметно упростилась. Фактически сегодня действует единое окно для малого и среднего бизнеса, работающее в режиме 24/7, — отметили там.

«Известия» также направили запросы в Казначейство, Минцифры и МВД.

Без бюрократических преград

Многие предприниматели отмечают, что достаточно сложно получить субсидии и финансовую поддержку от государства . Это связано с бюрократическими сложностями, отметил директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов. Цифровой профиль предпринимателя — первый шаг к решению проблемы , уверен он.

Владея максимально достоверной информацией, государство может вести аналитику, формировать прогнозы, нужные меры поддержки , гибко изменяющиеся в зависимости от поступающих данных по компаниям, считает член генерального совета «Деловой России», управляющий партнер O2Consulting Анна Никитченко.

— Успешный опыт функционирования аналогичного проекта — цифрового профиля физического лица , созданного более двух лет назад и на сегодняшний день уже насчитывающего 23 млн пользователей, — также говорит в пользу продолжения работ в этом направлении , — отметил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Колесников.

Продление эксперимента до 2031 года будет способствовать улучшению предпринимательского климата в стране, повышению прозрачности и конкурентоспособности отечественного бизнеса, уверен он.

— Единственная угроза — утечка чувствительной для бизнеса информации и возможное использование этих данных злоумышленниками. Однако государство прикладывает существенные усилия по сохранению информации , — подытожил Анатолий Колесников.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Важно, чтобы платформа также позволяла компаниям распоряжаться своими данными и сведениями и в бесшовном режиме в случае необходимости передавать их другим поставщикам услуг (тем же банкам или платформам), отметила эксперт Центра Россия – ОЭСР РАНХиГС Александра Коваль.

В целом платформа должна содействовать не только цифровому взаимодействию бизнеса с государством, но и создавать возможность для автоматизации надзора госорганами за деятельностью предприятий , добавила Александра Коваль. Власти будут знать, что компания, например, не платит налоги или занимается деятельностью, на которую не имеет лицензии. Располагая этой информацией, льготы будут предлагать только добросовестным фирмам.

— Предприниматели также могут опасаться публикации в цифровом профиле данных об имеющихся задолженностях, но для получения многих льгот и преференций в любом случае необходимо предоставлять сведения об их отсутствии, — отметила директор московского офиса CPO Group (ЦПО Групп), эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опоры России» Лариса Науменко.

— Включение в цифровой профиль информации о задолженности бизнеса станет не проблемой, а решением . Предприниматель узнает, что у него есть какая-то задолженность, сможет ее погасить и затем подать заявку на получение мер поддержки, — считает Александр Исаевич из Корпорации МСП.