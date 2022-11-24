Предъявить расчет: Путин призвал создать новую систему международных платежей
Будущее России зависит от ее успехов в сфере искусственного интеллекта. Об этом Владимир Путин заявил 24 ноября на международной конференции, посвященной этой технологии. Она должна быть внедрена во все отрасли, подчеркнул президент. Для этого он призвал упорядочить законодательство и привлечь молодых специалистов с помощью льгот. Как сообщил «Известиям» замглавы Минэка Максим Колесников, рынок искусственного интеллекта активно развивается: за три года он вырос почти вдвое. Что касается сферы международных платежей, то, по словам президента, страна подвергается постоянным атакам, поскольку сама система сегодня находится под контролем «узкого клуба государств и финансовых групп». На этом фоне российский лидер призвал создать независимую от банков и вмешательства третьих стран систему.
Время новых решений
Владимир Путин прибыл в столичный Центр международной торговли (ЦМТ) на конференцию «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта», или Artificial Intelligence Journey, почти с трапа самолета. Глава государства вернулся из Еревана, где накануне встречался с лидерами ОДКБ, лишь утром 24 ноября, о чем журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Гости и участники форума уже в кулуарах начали обсуждать судьбу новых технологий и искусственного интеллекта в России. По данным организаторов, за два дня конференция набрала свыше 50 млн просмотров и объединила участников более чем из 180 стран мира.
Основная дискуссия началась с шутки: Владимир Путин обратил внимание на дистанцию между ним и участниками в зале. Из-за коронавируса Кремлем были приняты меры безопасности, среди которых — дистанция и тестирование всех участников: журналистам требовалось сдать три ПЦР-теста. «Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят», — сказал Владимир Путин.
Владимир Путин во время выступления на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»
В начале своего выступления президент констатировал: по ряду направлений искусственного интеллекта Россия сделала рывок вперед, но где-то нужно «догонять». Так, страна уже лидирует по цифровизации госуслуг, но на развитие отечественной робототехники и ее использование в работе стоит обратить внимание. Глава РФ обозначил задачи на ближайшее десятилетие: массово внедрить ИИ во все отрасли экономики, социальной сферы и в систему госуправления. При этом сперва нужно навести порядок в каждой из сфер: «ведь если оцифровать хаос, то получится цифровой хаос», предупредил президент.
Кроме того, компании, использующие новые технологии, демонстрируют увеличение прибыли и производительности труда: при внедрении ИИ перспективы роста показателей составляют 20–30% за десятилетия, сказал президент. Рынок искусственного интеллекта за последние три года вырос почти вдвое, сообщил «Известиям» заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.
— Уже 20% российских организаций в среднем используют ИИ в большинстве приоритетных отраслей. А в лидирующих отраслях ИИ внедрен в 53,1% организаций — это финансовый сектор, информационно-коммуникационные технологии и телеком. Важно отметить, что около 40% организаций, которые не используют ИИ, планируют внедрить его в ближайшей перспективе, — сказал он.
Повсеместное использование передовых решений призвано прежде всего повысить уровень жизни, отметил президент. Так, роботизация ведет не к росту безработицы, а к появлению более высококвалифицированных рабочих мест. Более того, они могут быть использованы вместо людей на местах с вредными условиями производства, считает Владимир Путин.
Президент не раз обращался к опыту Москвы и Подмосковья в использовании цифровых сервисов для улучшения жизни города. Мэр столицы Сергей Собянин в кулуарах рассказал журналистам, что в Москве системой цифровизации оснащена медицинская отрасль: 51% звонков в call-центр обслуживает робот. Внедрение ИИ влияет и на безопасность жизни города. «По системе распознавания лиц за последние два года обнаружили по запросам правоохранительных органов около 28 тыс. человек. И вы видите, просто кратно уменьшилось количество угонов машин, потому что вся система отслеживает движение транспорта», — сказал он.
Лучшие умы
Сейчас в России наблюдается большой дефицит профессионалов по ИИ, подчеркнул глава РФ. Для привлечения новых кадров он предложил расширять уже существующие льготы. В настоящий момент специалистам, в частности, предлагается выгодная ипотека и отсрочка от военной службы.
Также необходимо поощрять лучшие умы в области инновационных технологий. Президент предложил учредить премию молодым ученым за научные и конструкторские прорывы в области искусственного интеллекта. Также должен появиться рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов по ИИ, заявил он. Однако начинать нужно со школ: уже там, по его словам, должны закладываться соответствующие знания.
Для применения технологий нужно анализировать много информации. Поэтому президент также поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных. Госдума уже приняла соответствующую инициативу 16 февраля, однако только в первом чтении.
«Хорошо понимаю те опасения, которые возникают как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, нужно обязательно учитывать все озабоченности граждан, предпринимателей относительно доступа к массивам информации, создавать прочные законодательные гарантии защиты прав и свобод и обязательно двигаться вперед, налаживать все технологические процессы формирования, обезличивания, хранения, предоставления доступа к данным», — сказал глава РФ.
Впрочем, кроме сбора данных необходимо оценивать и технологии их обработки на местах. Владимир Путин призвал создать «индекс интеллектуальной зрелости» отраслей и регионов: с 2023 года власти будут мониторить результаты применения ИИ. Во время выступления президент дал сразу несколько поручений. Прежде всего он предложил подготовить обновленную стратегию развития искусственного интеллекта, а также федеральный проект по развитию робототехники. Это позволит наметить ориентиры по соответствующим направлениям.
Кроме того, Владимир Путин призвал включить внедрение технологий искусственного интеллекта в каждый нацпроект и госпрограмму, а также в инвестпрограммы компаний. Однако всё это не может остаться только на бумаге. Власти должны «вплотную заняться» снятием административных барьеров в сфере применения ИИ, отметил он.
Ожесточенное соперничество
Россия вошла в десятку лидеров по цифровизации госуслуг. При этом в первой тройке — Бразилия, Саудовская Аравия и Южная Корея, сказал Владимир Путин. Дальнейшую судьбу России в мире во многом будут определять именно достижения страны в области искусственного интеллекта, считает глава государства.
Трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург
Во время своего выступления он, например, рассказал о том, что эксперимент с беспилотниками планируется провести в ближайшее время на скоростной трассе Москва – Петербург. Несмотря на то что Россия даже опережает целый ряд стран в сфере новых технологий, необходимо продолжать наращивать усилия по их развитию, сказал президент.
«Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идет ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — констатировал российский лидер.
Так, Владимир Путин затронул существующую систему международных платежей. По его словам, она контролируется узким клубом стран и финансовых групп, а сфера расчетов стала одной из «линий атак на Россию».
Санкции в ближайшее время не снимут, поэтому действительно нужно искать новые решения по платежным системам, сказал «Известиям» экономист Владимир Климанов. Однако из-за внешнего давления сотрудничество по этому вопросу даже с дружественными странами крайне ограниченно: они боятся попасть под санкции вместе с Москвой.
Президент РФ считает необходимым создать новую систему международных платежей, независимую от банков и вмешательства третьих стран. Ранее Евросоюз в середине июня отключил от системы SWIFT ряд российских банков. Однако для развития передовых технологий построения новой экономики нужно искать собственные подходы, изучать передовой зарубежный опыт, перенимать лучшие наработки, а «не слепо копировать то, что где-то делают за бугром, и воспроизводить их», заключил Владимир Путин.