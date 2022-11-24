Предъявить расчет: Путин призвал создать новую систему международных платежей

Будущее России зависит от ее успехов в сфере искусственного интеллекта . Об этом Владимир Путин заявил 24 ноября на международной конференции , посвященной этой технологии. Она должна быть внедрена во все отрасли, подчеркнул президент. Для этого он призвал упорядочить законодательство и привлечь молодых специалистов с помощью льгот . Как сообщил «Известиям» замглавы Минэка Максим Колесников, рынок искусственного интеллекта активно развивается: за три года он вырос почти вдвое. Что касается сферы международных платежей, то, по словам президента, страна подвергается постоянным атакам , поскольку сама система сегодня находится под контролем «узкого клуба государств и финансовых групп». На этом фоне российский лидер призвал создать независимую от банков и вмешательства третьих стран систему .

Время новых решений

Владимир Путин прибыл в столичный Центр международной торговли (ЦМТ) на конференцию «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта», или Artificial Intelligence Journey, почти с трапа самолета. Глава государства вернулся из Еревана, где накануне встречался с лидерами ОДКБ, лишь утром 24 ноября, о чем журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Гости и участники форума уже в кулуарах начали обсуждать судьбу новых технологий и искусственного интеллекта в России. По данным организаторов, за два дня конференция набрала свыше 50 млн просмотров и объединила участников более чем из 180 стран мира .

Основная дискуссия началась с шутки : Владимир Путин обратил внимание на дистанцию между ним и участниками в зале. Из-за коронавируса Кремлем были приняты меры безопасности, среди которых — дистанция и тестирование всех участников: журналистам требовалось сдать три ПЦР-теста. «Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят» , — сказал Владимир Путин.

Предъявить расчет Владимир Путин во время выступления на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В начале своего выступления президент констатировал: по ряду направлений искусственного интеллекта Россия сделала рывок вперед, но где-то нужно «догонять» . Так, страна уже лидирует по цифровизации госуслуг, но на развитие отечественной робототехники и ее использование в работе стоит обратить внимание . Глава РФ обозначил задачи на ближайшее десятилетие: массово внедрить ИИ во все отрасли экономики, социальной сферы и в систему госуправления. При этом сперва нужно навести порядок в каждой из сфер: «ведь если оцифровать хаос, то получится цифровой хаос », предупредил президент.

Кроме того, компании, использующие новые технологии, демонстрируют увеличение прибыли и производительности труда: при внедрении ИИ перспективы роста показателей составляют 20–30% за десятилетия , сказал президент. Рынок искусственного интеллекта за последние три года вырос почти вдвое, сообщил «Известиям» заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

— Уже 20% российских организаций в среднем используют ИИ в большинстве приоритетных отраслей. А в лидирующих отраслях ИИ внедрен в 53,1% организаций — это финансовый сектор, информационно-коммуникационные технологии и телеком. Важно отметить, что около 40% организаций, которые не используют ИИ, планируют внедрить его в ближайшей перспективе, — сказал он.

Повсеместное использование передовых решений призвано прежде всего повысить уровень жизни, отметил президент. Так, роботизация ведет не к росту безработицы, а к появлению более высококвалифицированных рабочих мест . Более того, они могут быть использованы вместо людей на местах с вредными условиями производства, считает Владимир Путин.

Предъявить расчет Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Президент не раз обращался к опыту Москвы и Подмосковья в использовании цифровых сервисов для улучшения жизни города . Мэр столицы Сергей Собянин в кулуарах рассказал журналистам, что в Москве системой цифровизации оснащена медицинская отрасль: 51% звонков в call-центр обслуживает робот. Внедрение ИИ влияет и на безопасность жизни города. «По системе распознавания лиц за последние два года обнаружили по запросам правоохранительных органов около 28 тыс. человек. И вы видите, просто кратно уменьшилось количество угонов машин, потому что вся система отслеживает движение транспорта», — сказал он.

Лучшие умы

Сейчас в России наблюдается большой дефицит профессионалов по ИИ , подчеркнул глава РФ. Для привлечения новых кадров он предложил расширять уже существующие льготы . В настоящий момент специалистам, в частности, предлагается выгодная ипотека и отсрочка от военной службы.

Также необходимо поощрять лучшие умы в области инновационных технологий. Президент предложил учредить премию молодым ученым за научные и конструкторские прорывы в области искусственного интеллекта . Также должен появиться рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов по ИИ, заявил он. Однако начинать нужно со школ: уже там, по его словам, должны закладываться соответствующие знания.

Для применения технологий нужно анализировать много информации. Поэтому президент также поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных . Госдума уже приняла соответствующую инициативу 16 февраля, однако только в первом чтении.

Предъявить расчет Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

« Хорошо понимаю те опасения, которые возникают как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, нужно обязательно учитывать все озабоченности граждан , предпринимателей относительно доступа к массивам информации, создавать прочные законодательные гарантии защиты прав и свобод и обязательно двигаться вперед, налаживать все технологические процессы формирования, обезличивания, хранения, предоставления доступа к данным», — сказал глава РФ.

Впрочем, кроме сбора данных необходимо оценивать и технологии их обработки на местах. Владимир Путин призвал создать «индекс интеллектуальной зрелости» отраслей и регионов : с 2023 года власти будут мониторить результаты применения ИИ. Во время выступления президент дал сразу несколько поручений. Прежде всего он предложил подготовить обновленную стратегию развития искусственного интеллекта, а также федеральный проект по развитию робототехники. Это позволит наметить ориентиры по соответствующим направлениям.

Кроме того, Владимир Путин призвал включить внедрение технологий искусственного интеллекта в каждый нацпроект и госпрограмму , а также в инвестпрограммы компаний. Однако всё это не может остаться только на бумаге. Власти должны «вплотную заняться» снятием административных барьеров в сфере применения ИИ, отметил он.

Ожесточенное соперничество

Россия вошла в десятку лидеров по цифровизации госуслуг . При этом в первой тройке — Бразилия, Саудовская Аравия и Южная Корея, сказал Владимир Путин. Дальнейшую судьбу России в мире во многом будут определять именно достижения страны в области искусственного интеллекта, считает глава государства.

Предъявить расчет Трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Во время своего выступления он, например, рассказал о том, что эксперимент с беспилотниками планируется провести в ближайшее время на скоростной трассе Москва – Петербург. Несмотря на то что Россия даже опережает целый ряд стран в сфере новых технологий, необходимо продолжать наращивать усилия по их развитию, сказал президент.

« Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идет ожесточенное . От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — констатировал российский лидер.

Так, Владимир Путин затронул существующую систему международных платежей. По его словам, она контролируется узким клубом стран и финансовых групп, а сфера расчетов стала одной из «линий атак на Россию» .

Санкции в ближайшее время не снимут, поэтому действительно нужно искать новые решения по платежным системам, сказал «Известиям» экономист Владимир Климанов. Однако из-за внешнего давления сотрудничество по этому вопросу даже с дружественными странами крайне ограниченно: они боятся попасть под санкции вместе с Москвой.

Предъявить расчет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков