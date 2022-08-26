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Сообщение из правил: переписка и геоданные россиян могут утекать зарубежным мошенникам

Чем опасны для пользователей интернет-сервисов иностранные SMS-агрегаторы
Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Коды доступа к интернет-сервисам, передаваемые в SMS, и геоданные россиян могли оказаться доступны иностранным злоумышленникам. Об этом «Известиям» рассказали три осведомленных источника на рынке связи и информационной безопасности. По их словам, ситуация стала поводом для проверок, начатых правоохранительными органами и службой безопасности МТС. В частности, сегодня есть вопросы к деятельности SMS-агрегаторов Mitto и Infobip и виртуального оператора VentaTel, утверждают собеседники «Известий». Утечки данных от подобных структур вполне возможны, признали эксперты. По их мнению, минимизировать ущерб может более строгий подход операторов к выбору партнеров в этом сегменте. Сократить число утечек помогло бы лицензирование и сертификация зарубежных SMS-агрегаторов, полагают специалисты.

Сообщение на сторону

Правоохранительные органы и служба информационной безопасности МТС проверяют факты компрометации учетных данных пользователей Facebook, WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, Facebook запрещена в России), а также Telegram и Google. Предполагается, что инциденты произошли при участии зарубежных SMS-агрегаторов Infobip, Mitto (занимаются автоматической рассылкой сообщений, например, клиентам компаний) и виртуального оператора VentaTel. Об этом «Известиям» сообщили три источника, знакомых с ходом разбирательства. В последнее время участились случаи, когда информация о кодах и паролях, которые передают пользователям интернет-сервисы, утекает в руки злоумышленников, пояснил один из собеседников «Известий».

Сообщение из правил
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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SMS от иностранного сервиса, например Google, попадает на телефон сотового абонента через цепочку иностранных технологических компаний-агрегаторов — как правило, зарубежные интернет-сервисы пользуются их услугами, объяснил один из собеседников «Известий». При этом передача SMS не шифруется — это позволяет видеть содержимое сообщений всей цепочке структур, через которые оно следует, объяснил он.

Но передачей кодов и паролей для регистрации и аутентификации в социальных сетях и мессенджерах третьим лицам проблема не ограничивается, утверждают источники «Известий». Таким же образом передаются и данные о местоположении их получателя, рассказали они. Агрегаторам доступна такая опция, поскольку они могут подключаться к сети оператора по специальному технологическому протоколу, объяснил один из специалистов по кибербезопасности.

Представитель МТС отказался от комментариев. Так же поступили в «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн»), «Мегафоне» и Tele2. «Известия» направили запросы с Роскомнадзор и ФСБ.

В Mitto сказали, что компании неизвестно о проведении каких-либо проверок. По словам представителя организации, в тех странах, где работает агрегатор, он строго соблюдает положения и законодательство о персональных данных.

Сообщение из правил
Человек пользуется приложениями за рулем
Фото: Getty Images/Felix Kästle

«Известия» также попросили прокомментировать возможные утечки представителей компаний Infobip и VentaTel.

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Обвинения в том, что SMS-агрегаторы помогают третьим лицам, в том числе спецслужбам, шпионить за пользователями интернет-сервисов, звучали и раньше. Например, в конце 2021 года базирующееся в Лондоне Бюро журналистских расследований и Bloomberg опубликовали совместный материал о передаче Mitto данных, необходимых для слежки за людьми (в том числе высокопоставленными чиновниками) специализирующимся на такой деятельности коммерческим структурам. А те, в свою очередь, делятся этими данными со спецслужбами, утверждают авторы расследования.

— Как утверждалось в расследовании, несанкционированное наблюдение за людьми осуществлялось благодаря уязвимости в телекоммуникационном протоколе SS7. Эксплуатация этой уязвимости позволяет отслеживать физическое местоположение определенных телефонов, а также перенаправлять текстовые сообщения и телефонные звонки, — напомнил один из источников «Известий».

Издание направило запросы в Google и Telegram. Связаться с представителями Meta не удалось.

Доля оператора

То, что данные о кодах, паролях и местоположении российских абонентов могут утекать от зарубежных SMS-агрегаторов и интернет-сервисов третьим лицам, вполне вероятно, согласен руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

— Когда вы впервые заходите, например, в Google и регистрируетесь, сервис получает данные о мобильном устройстве и его местоположении. При этом, когда вы отправляете SMS с кодом, подтверждающим регистрацию, сервис фиксирует номер телефона. Digital-компания при этом видит значительно более подробную информацию о пользователях, чем агрегатор: контакты, фотографии и прочее, — отметил эксперт.

Сообщение из правил
Телефон лежит на клавиатуре
Фото: Getty Images/TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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В то же время Игорь Бедеров сомневается в том, что SMS-агрегаторы напрямую получают от отечественных операторов геоданные российских абонентов. Есть страны, например Индия, где данные о геолокации абонентов открыты, — по запросу они предоставляются оператором SMS-центру. В других государствах, допустим в странах ЕС, операторы могут обмениваться этими данными.

— Но я сомневаюсь, что ввиду сложившихся обстоятельств у российских операторов действуют соглашения о передаче таких данных европейским, — сказал эксперт. — И, в принципе, получить от российской компании связи данные о местоположении абонента напрямую вряд ли возможно.

C 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в закон о защите персональных данных — он будет предусматривать обязанность оператора быстро уведомлять Роскомнадзор о факте утечки информации, напомнил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

— На уровне Минцифры обсуждается законопроект о введении оборотных штрафов уже в случае самого факта утечки. В случае обнаружения умысла в распространении персональных данных виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, — сказал эксперт.

Сейчас российские операторы не несут серьезной ответственности за утечку персональных данных, но вскоре законодательство может ужесточиться, предупредил он.

Сообщение из правил
Мошенник хакер с телефоном за ноутбуком
Фото: Getty Images/artoleshko
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Утечки геопозиции и других данных действительно вне зоны ответственности операторов, признал один из специалистов по информбезопасности. Но технически и организационно они могут минимизировать эти риски, что, собственно, сейчас и делается, утверждает он. В частности, оператор может проверять, c каких IP-адресов и сигнальных точек подключаются к его инфраструктуре, сказал собеседник «Известий».

Подключаемых агрегаторов можно проверять по открытым базам и с привлечением профильных ведомств, считает источник. Они могут получать от силовых структур информацию об агрегаторах, замеченных в участии в кибератаках и передаче информации иностранным спецслужбам, рассуждает собеседник «Известий».

Проблемы с утечками данных россиян могли бы решить лицензирование и сертификация деятельности иностранных SMS-агрегаторов в РФ, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сейчас работа сотовых операторов регулируется множеством законодательных и нормативных актов, их деятельность контролирует Роскомнадзор и они обязаны сотрудничать с органами правопорядка, перечислил эксперт. Логично, если деятельность структур, занимающихся передачей SMS, также станет объектом регулирования, заключил он.

Сервисам, занимающимся SMS-рассылками, требуется лицензия на предоставление телематических услуг связи, однако в рассматриваемом контексте лицензирование деятельности не предупреждает правонарушения в сфере защиты персональных данных, отметил Ярослав Шицле. Для этого необходимо ужесточить наказание за отказ от детального расследования причин утечки и увеличить штрафы, налагаемые на операторов данных, считает он.

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